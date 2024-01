Estas son las aplicaciones de productividad de Apple Vision Pro que necesito desde el día de lanzamiento

Estamos a una semana de lo que Apple espera sea una revolución de “computación espacial” que lentamente nos lleve de las aburridas computadoras antiguas a su visor Vision Pro.

La demostración inicial y los anuncios recientes ciertamente muestran una impresionante exhibición de hardware y software con la que estamos ansiosos de tener un contacto directo, aunque a un precio elevado.

Apple ha demostrado cómo el Vision Pro puede jugar videojuegos con un controlador conectado, y qué bien se verán las películas, especialmente con características de video inmersivo, pero gran parte de su enfoque ha sido en el uso del Vision Pro para el trabajo. Lo hemos visto utilizado para presentaciones de FaceTime y hemos visto una demostración de su función Mac Virtual Display, en la que tus aplicaciones de Mac se reflejarán en visionOS.

Estos son todos emocionantes avances, pero gran parte de la utilidad del Vision Pro dependerá de las aplicaciones disponibles desde el primer día, o al menos durante los primeros meses. Aquí hay algunas que necesito ver antes de saber si es para mí (si tuviera $3,499 para gastar, por supuesto).

Aplicaciones creativas

(Crédito de la imagen: Future / Adobe)

Como ex músico y podcaster, no hago mucha edición de audio en estos días, pero disfruto de algunas ediciones de fotos en Lightroom. Aún estoy aprendiendo los conceptos básicos (lo que quiere decir que disfruto pasando entre las ofertas preestablecidas de personas mucho más talentosas), pero he encontrado que Lightroom es una gran experiencia en el iPhone, iPad y Mac.

No se trata solo de Lightroom, por supuesto, con su estable compañero Adobe, Photoshop, Pixelmator, y editores de video como Final Cut Pro y Da Vinci Resolve, todos candidatos potenciales para versiones en Vision Pro.

Imagina poder hacer zoom en una imagen, o tener una línea de tiempo que abarque toda tu habitación para proyectos de video o audio; eso podría ser una característica poderosa para los primeros adoptantes de Vision Pro.

Things 3

(Crédito de la imagen: iMore)

Las listas de tareas son una parte clave de casi cualquier configuración de productividad, y Things 3 domina al resto para muchos, incluyéndome.

Hay una multitud de razones para eso, pero una de las mejores es el botón “mágico” ‘Plus’. Arrastrar esto a través de la pantalla puede crear una nueva tarea, un nuevo proyecto o una nueva sección, y es muy satisfactorio.

Entonces, con eso en mente, ¿qué mejor manera de crear nuevas tareas en visionOS que usando la capacidad de Vision Pro de pellizcar y arrastrar a través de una pantalla virtual? Podría ser una actualización que impulse aún más a Things 3 al centro de atención para la productividad.

Notion

(Crédito de la imagen: Future / iMore)

Explicar qué es Notion puede ser una pregunta difícil de responder porque es muchas cosas para muchas personas. Para algunos, es una aplicación de toma de notas limpia, mientras que para otros es un sistema operativo de productividad en sí mismo. También puede estar en cualquier punto intermedio.

Para mí, es un gran tablero Kanban para planificar mi carga de trabajo, así como un lugar para apuntar breves fragmentos de texto o revisar mis objetivos para el año. Su flexibilidad podría hacer que sea más difícil para visionOS y Vision Pro, pero el equipo de Notion ha estado lidiando con los golpes desde su lanzamiento, agregando características como IA y más.

Una versión de Notion que se lance desde el primer día sería un gran beneficio, especialmente dado la gran cantidad de grandes empresas que, según informes, ya lo están utilizando, como AirTable y JIRA.

Aplicaciones de oficina

(Crédito de la imagen: Future / Google)

Está bien, no es exactamente una sola aplicación, pero ver las aplicaciones de Google y el resto del paquete de aplicaciones de Microsoft Office sería un gran paso para introducir a Vision Pro en las empresas.

Aunque no tengo cariño por Outlook, es un mal necesario para los correos electrónicos de mi empresa, por lo que tenerlo disponible en el visor hace que sea mucho más probable que use Vision Pro para trabajar.

Por otro lado, uso Gmail para el trabajo personal y freelance, así como para mantener un Google Drive lleno de ideas de artículos, borradores e imágenes asociadas, por lo que tenerlos a mi alcance (y frente a mis ojos) sería un gran cambio.

Fantastical

(Crédito de la imagen: Future / Flexibits)

Fantastical es un ciudadano modelo en todas las plataformas en las que se puedas encontrar, y eso me da confianza en que la aplicación premium de calendario pronto encontrará su camino en Vision Pro.

¿Por qué usar Fantastical en lugar de la aplicación de Calendario de Apple? Se reduce a dos características. Una es que siempre está disponible en la esquina superior de la versión de macOS como un elemento de la barra de menú, lo que lo hace muy fácil de consultar rápidamente.

La otra es su capacidad para mantener varios enlaces de audio y videoconferencia a solo un clic de distancia cuando los necesitas. Es algo que otras aplicaciones han empezado a hacer, pero no requiere configuración, funcionando en Zoom, Teams y muchos más.

Tener un calendario en la esquina de tu pantalla, y la capacidad de saltar instantáneamente a una llamada en cualquier momento; Fantastical podría ser ideal para cualquier persona en visionOS que busque usar la FaceTime virtual dirigida por inteligencia artificial para su trabajo diario.