Los guerreros abogan por el regreso de Klay Thompson después de la derrota en el juego de entrada.

Kendra Andrews, ESPN 17 de abril de 2024, 03:36 AM ET

SACRAMENTO, California — A medida que el escolta de los Golden State Warriors, Klay Thompson, se dirigía al banquillo con 2:13 restantes en el juego de play-in contra los Sacramento Kings, su cabeza colgaba baja. Se tomó un ronda de abrazos con los entrenadores del equipo y compañeros de equipo antes de tomar asiento. Después de que sonara la bocina final, se detuvo un momento antes de salir de la cancha para mirar hacia atrás a los Kings iluminando la pista.

Este posiblemente fue el último juego de Thompson con los Warriors.

La derrota por 118-94 ante los Kings envió a Golden State a su temporada baja más temprana en tres años. Y envió a Thompson a la agencia libre sin restricciones.

“Necesitamos a Klay de vuelta”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, después del juego. “Aún le quedan buenos años. Y sé que hablo por todos en la organización: lo queremos de vuelta… Lo que Klay ha significado para esta franquicia y lo bueno que aún es, lo queremos desesperadamente de vuelta.”

Thompson no habló después del juego, pero en el entrenamiento de tiros siete horas antes del partido, dijo que no era difícil mantener los pensamientos de la agencia libre fuera de su mente mientras terminaba la temporada.

“Así es la vida”, dijo Thompson. “He tenido tanto éxito aquí, no voy a permitir que lo que suceda en el futuro me amargue por lo que he logrado con el uniforme de los Warriors. No dejo que eso se filtre en absoluto.”

El final de temporada de Thompson dejó mucho que desear, ya que fue incapaz de anotar en 0 de 10 tiros, incluyendo 0 de 6 desde 3. Fue solo la quinta vez en la carrera de Thompson que no pudo anotar un solo punto. Fue la segunda vez bajo Kerr, pero la otra fue cuando fue expulsado a 1:43 de un juego del 23 de noviembre contra los Minnesota Timberwolves.

Fue una actuación que Kerr dijo que fue difícil de ver a Thompson pasar por ella.

“Lo he visto en los últimos años luchar con el sentimiento de devastación por lesiones y lo vi esta temporada cambiar su temporada”, dijo Kerr. “Lo vi disfrutar de la segunda mitad de la temporada y jugar con un poco más de libertad y alegría, por lo que esta noche fue difícil verlo luchar.”

Thompson llegó al juego de play-in del martes después de lo que él llamó la “mejor racha de baloncesto del año”. Durante las últimas 4½ semanas de la temporada regular, Thompson fue el segundo máximo anotador del equipo, promediando 21.2 puntos con un 48.1% de acierto en tiros de campo y un 41.2% desde el 3.

Los 77 juegos que jugó fueron los más desde la temporada 2018-19, antes de que sufriera una lesión de ACL y una de Aquiles.

¿El fin de una dinastía?

Este podría haber sido el último juego para Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green juntos. Marcaría el fin de uno de los mejores tríos de compañeros de equipo en la historia de la NBA:

• 518 victorias en la temporada regular y playoffs, la sexta más en la historia de un trío

• 98 victorias en los playoffs cuando juegan Curry, Thompson y Green, la tercera más por un trío en la historia de la NBA

• 23 victorias en series de playoffs para Curry, Thompson y Green juntos, la cuarta más por un trío en la historia.