La RSPCA comparte cómo mantener a las palomas fuera del jardín sin causarles daño.

Desde abejas y mariposas con patrones hipnóticos en sus alas, hasta pequeños pájaros revoloteando en árboles y arbustos.

Pero a veces, también hay visitantes no deseados, como palomas.

Aunque tienden a mayormente ocuparse de sus propios asuntos, pueden causar estragos en nuestros jardines dañando plantas y huertos caseros de frutas y verduras.

Sin mencionar que las palomas a menudo son consideradas “ratas del cielo” debido a las enfermedades y gérmenes que portan.

Algunas personas podrían haber notado que también pueden asustar a otros pájaros más pequeños que no visitan su jardín con tanta frecuencia (el ruido de sus alas batiéndose no es precisamente bienvenido).

Teniendo esto en mente, si deseas disuadir a las palomas de entrar en tu jardín sin causarles ningún daño, el RPSCA te tiene cubierto.

Cómo deshacerse de las palomas en el jardín



Los expertos en bienestar animal han sugerido la forma “más humana” de evitar que las palomas visiten es reducir su acceso a comida, “ya que a menudo es por esto que se sienten atraídas a cierto lugar”.

Sin embargo, para aquellos que desean seguir alimentando a otros pájaros, puede resultar difícil encontrar una forma de hacerlo, al mismo tiempo que intentan limitar la alimentación de las palomas.

En este caso, la RSPCA recomienda:

Dejar de poner comida para pájaros por un tiempo

Desechar cuidadosamente la basura comestible: asegura tus cubos para que las aves no puedan acceder a ella

Alejar los comederos de los posaderos o usar comederos con tapas resbaladizas para que las aves más grandes no puedan posarse con tanta facilidad

Usar comederos con agujeros de alimentación estrechos ideales para pájaros más pequeños

Usar mezclas de semillas más pequeñas, ya que las palomas tienden a preferir granos más grandes

Si deseas encontrar más información sobre cómo detener otros malos hábitos de las palomas, incluyendo anidar en tus canalones, visita el sitio web de la RSPCA.