Tecnologías de Imagen en Movimiento informa resultados del tercer trimestre de 2024 por Investing.com

“

Moving Image Technologies (MIT) ha reportado un aumento del 4% en los ingresos del tercer trimestre a $3.9 millones, aunque la utilidad bruta cayó a $0.7 millones, lo que resultó en un margen bruto del 17.4%. La empresa de tecnología de cine, conocida por su ticker MIT, está enfrentando desafíos debido a las huelgas de Hollywood en 2023, que retrasaron la producción y el lanzamiento de películas, impactando el negocio de MIT en 2024. La empresa está adaptando su estrategia para centrarse en productos de margen más alto y reducir la ciclicidad del negocio. A pesar de los contratiempos, MIT está desarrollando nuevas tecnologías y ampliando su línea de productos para impulsar el crecimiento futuro.

Aspectos destacados

Los ingresos del tercer trimestre de MIT aumentaron un 4% interanual a $3.9 millones.La utilidad bruta disminuyó a $0.7 millones, con un margen bruto del 17.4%.La empresa experimentó contratiempos debido a las huelgas de Hollywood en 2023.MIT se está centrando en productos de margen más alto y en reducir la ciclicidad en su negocio.Los nuevos desarrollos de productos incluyen MiTranslator, CineQC y E-caddy.El efectivo y equivalentes de efectivo se situaron en $5.9 millones al final del trimestre.No se hicieron preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas de la llamada de ganancias.

Perspectivas de la empresa

MIT espera un descenso en los ingresos y en el margen bruto en el cuarto trimestre debido al impacto de las huelgas.La empresa está trabajando en mejorar los márgenes del proyecto y expandir su línea de productos propietarios.Se espera que los productos emergentes tengan márgenes brutos superiores al 50%.MIT está desarrollando nuevas tecnologías para locales de entretenimiento en vivo y Esports.

Aspectos bajistas

La industria del cine se ha visto afectada negativamente por las huelgas de Hollywood, lo que ha afectado el negocio de MIT.La utilidad bruta y el margen se han reducido, con un margen bruto de solo el 17.4%.Se proyecta que los ingresos y el margen bruto sigan disminuyendo en el cuarto trimestre.3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Aspectos alcistas

MIT reportó un aumento constante en los ingresos a pesar de los desafíos de la industria.La empresa mantiene un fuerte enfoque en productos de mayor margen para impulsar la rentabilidad.La posición de efectivo de MIT sigue siendo sólida, con $5.9 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.Sin aumento en los gastos operativos de GAAP año tras año, lo que demuestra una gestión de costos.

Decepciones

La utilidad bruta y el margen cayeron en comparación con el año anterior.La empresa experimentó una mayor pérdida operativa a pesar de los gastos operativos planos.Se espera que la finalización de un pedido de reventa de asientos impacte negativamente en los resultados financieros del cuarto trimestre.

Aspectos destacados de la sesión de preguntas y respuestas

No se hicieron preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas de la llamada de ganancias.

Información de InvestingPro

Moving Image Technologies (MITQ) ha estado navegando por un panorama desafiante, como se destaca en el informe de ganancias reciente. El cambio estratégico de la empresa hacia productos de mayor margen y el impacto de las interrupciones a nivel de la industria ofrecen un panorama mixto. Para proporcionar un contexto adicional, profundicemos en algunas métricas clave e ideas de InvestingPro.

Los datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de $5.28 millones, lo que indica la escala de MITQ en los mercados financieros. El Margen de Utilidad Bruta de los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 se sitúa en 23.78%, lo que es superior al margen bruto reportado en el tercer trimestre del 17.4%. Esto sugiere que MITQ tiene el potencial de lograr un margen más saludable fuera del trimestre reportado. Sin embargo, el Ratio P/E negativo de -3.7 refleja su falta actual de rentabilidad.

Un Consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es que MITQ tiene más efectivo que deuda en su balance, lo cual es una señal positiva de estabilidad financiera. Esto se alinea con la mención del artículo de una posición de efectivo sólida, reforzando la capacidad de la empresa para enfrentar tormentas financieras e invertir en nuevas tecnologías. Además, la recompra agresiva de acciones por parte de la dirección podría indicar confianza en el futuro de la empresa y potencialmente mejorar el valor para los accionistas.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Para los lectores interesados en profundizar en la salud financiera y las perspectivas futuras de MITQ, InvestingPro ofrece una lista completa de consejos adicionales. Hay otros 12 consejos de InvestingPro disponibles, que pueden proporcionar una comprensión más matizada del rendimiento de la empresa y su dirección estratégica. Los inversionistas interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual de Pro y Pro+, desbloqueando así más ideas que podrían informar las decisiones de inversión.

Transcripción completa – Moving Image Technologies (MITQ) T3 2024

Operador: Saludos y bienvenidos a la llamada de ganancias del tercer trimestre de 2024 de Moving Image Technologies. En este momento, todos los participantes están en modo de escucha únicamente. Se realizará una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación formal. [Instrucciones del operador] Como recordatorio, esta conferencia está siendo grabada. Ahora me gustaría pasar la conferencia a su anfitrión, el Sr. Brian Siegel, Vicepresidente de Relaciones con Inversores y Comunicaciones Estratégicas de Moving Image Technologies. Gracias. Puede comenzar.

Brian Siegel: Gracias, Operador. Buenos días y bienvenidos al webcast de la conferencia de ganancias de Moving Image Technologies. Conmigo hoy están el Presidente y CEO, Philip Rafnson, quien proporcionará una descripción general de la industria, el Co-fundador y Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Marketing, Joe Delgado, quien proporcionará una descripción general de la estrategia y el negocio, y nuestro director financiero Bill Greene. Para aquellos que no hayan visto el comunicado de hoy, está disponible en la sección de inversores de nuestro sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordar a todos que, excepto por la información histórica, los asuntos discutidos en esta presentación son declaraciones a futuro que implican varios riesgos e incertidumbres. Palabras como creer, esperar y anticipar significan que estas son nuestras mejores estimaciones en este momento, pero no puede haber garantías de que los resultados o eventos esperados o anticipados realmente ocurran. Los resultados futuros reales podrían diferir materialmente de esas declaraciones. Más información sobre los factores de riesgo de la empresa se encuentra en los informes trimestrales y anuales presentados ante la SEC. Ahora me gustaría pasar la llamada a Phil. Adelante.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Phil Rafnson: Gracias, Brian, y gracias a todos por unirse hoy. Soy Philip Rafnson, CEO de Moving Image Technologies, o MIT. Al considerar a MIT como una inversión, los factores a nivel de la industria y específicos de la empresa contribuirán a nuestro desempeño futuro. En primer lugar, abordaré la industria del cine tal como se encuentra hoy, y luego Joel discutirá por qué estamos tan emocionados por el futuro, donde estamos introduciendo tecnologías potencialmente disruptivas en el cine, Esports, estadios, arenas y otros locales de entretenimiento en vivo. Históricamente, nuestro negocio ha sido cíclico, impulsado por ciclos de nuevas tecnologías y actualizaciones tecnológicas, lo que ha causado irregularidades en nuestros resultados. Actualmente estamos en las primeras etapas de uno en este momento, donde tecnologías más nuevas como proyectores láser con servidores actualizados, nuevas pantallas y sistemas de sonido inteligentes están siendo compradas para reemplazar tecnologías más antiguas. Además, estamos viendo a los propietarios de cines construir nuevos cines y mejorar o renovar los existentes. Estos nuevos cines a menudo incluyen nuevas comodidades como comedor, bares y más, todo con la idea de hacer que ir al cine sea una experiencia de destino. Antes de la huelga de actores y escritores durante la segunda mitad de 2023, la industria se estaba normalizando y se dirigía hacia niveles de taquilla previos a COVID. Desafortunadamente, las huelgas de Hollywood, ahora resueltas, impactaron a la industria durante la segunda mitad de 2023 y se espera que sean un obstáculo para el crecimiento de la taquilla en 2024 debido a los retrasos en la filmación y lanzamiento de nuevo contenido. Esto ha tenido un efecto dominó en nuestro negocio en 2024, pero estamos cautelosamente optimistas sobre el impulso que comienza a regresar a medida que nos acercamos a 2025. Antes de pasar la llamada a Joe, me gustaría agradecer a nuestros empleados dedicados. Sin ellos, no estaríamos en lo que considero la posición más sólida en la que hemos estado como empresa desde una perspectiva operativa, financiera, de productos y competitiva. Gracias, Joe.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Joe Delgado: Gracias, Phil, y buenos días a todos. Comenzaré revisando brevemente nuestro negocio y proporcionando actualizaciones en cada área. El cine de hoy es nuestro negocio principal heredado, que consiste en proyectos de FF&E y la venta de nuestros productos fabricados en EE. UU. y tecnologías de terceros. Como mencionó Phil, esta parte de nuestro negocio ha sido históricamente más cíclica y irregular. Con fechas de inicio de proyectos a menudo siendo pospuestas, como hemos visto hasta ahora este año debido a las huelgas. Además, los proyectos de FF&E tienden a estar en el extremo inferior de nuestro perfil de margen bruto, aunque sigue habiendo un fuerte apalancamiento operativo en esta parte del negocio. Dado el perfil de margen más bajo, las irregularidades y factores de calendario que acabo de mencionar, una parte importante de nuestra estrategia en el futuro es cambiar nuestra mezcla hacia productos de mayor margen y suavizar las irrregularidades y la ciclicidad. Para el cine, esto incluye la expansión de nuestra actual línea de más de 50 productos fabricados de forma exclusiva, incluidos nuestros productos de cumplimiento con la ADA y las líneas de Caddy. Al fabricar estos productos, podemos aumentar significativamente nuestros márgenes combinados en proyectos de FF&E y nuestro margen bruto general cuando se venden por separado. Además, nuestra asociación con LEA Professional para amplificadores de potencia inteligentes es una fuente potencial de crecimiento y expansión de márgenes tanto para proyectos de FF&E como para ventas por separado. Hay dos partes en esta oportunidad. Primero está la renovación de amplificadores de potencia. En promedio, cada pantalla de cine necesita 5 a 6 amplificadores de potencia por pantalla y tienden a tener tasas de renovación anuales del 5% al 10%. Estimamos que el mercado instalado total para amplificadores de potencia en América del Norte es de alrededor de $630 millones, por lo que el TAM anual es de alrededor de $30 a 60 millones. Dado que LEA está tan seguro en la calidad de su producto con una garantía que es dos veces el estándar de la industria, combinado con los desafíos en sus competidores que también están desestimando el mercado de cine, siento optimismo sobre la continuidad del aumento de las ventas en 2024. Vale la pena destacar que acabamos de completar con éxito las pruebas con el principal circuito de los cinco principales cines. Otro de los cinco principales circuitos está en pruebas de campo, y otros dos de los diez primeros circuitos están en discusiones para comenzar las pruebas en los próximos trimestres. Además, hay una gran feria comercial en Europa que se acerca en junio, y es un mercado en el que estamos optimistas sobre la contribución al crecimiento a medio y largo plazo de estos productos. La segunda parte de esta oportunidad son los nuevos cines, así como la renovación y actualización de cines existentes. Por ejemplo, hemos integrado los Amplificadores de Potencia Inteligentes LEA en un proyecto actual, y esperamos seguir ampliando esta oportunidad en el futuro. Ahora, daré una actualización sobre MiTranslator, nuestra solución de tecnología multilingüe con un flujo de ingresos recurrente que forma la alta terminación de nuestra estrategia de accesibilidad. El mercado solo en América del Norte es enorme, con más de 70 millones de hablantes no competentes en inglés que es posible que no hayan asistido previamente al cine. Con este producto y servicio, aquellos que asistieron previamente ahora pueden tener una experiencia cinematográfica significativamente mejorada. Se trata de una nueva clase de producto para la industria, y la adopción aún no ha ocurrido. Si bien gran parte del progreso se encuentra en segundo plano, estamos avanzando en esta iniciativa trabajando con múltiples grupos de la industria para estandarizar y asegurar la transferencia de archivos de datos entre los estudios y los cines. En paralelo, seguimos creando conciencia sobre este producto, y creemos que los esfuerzos de la industria auguran un aumento exitoso en MiTranslator una vez que se resuelvan estos problemas. Mantendremos informados a todos a medida que se desarrollen las cosas..