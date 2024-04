Apple considers expanding its manufacturing base to Indonesia – Apple considera expandir su base de fabricación a Indonesia

El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que la compañía está “considerando” posibles oportunidades de fabricación en Indonesia tras su reciente reunión con el presidente del país.

‌Tim Cook‌ con ministros indonesios (foto: AP Photo)

Durante la reunión con Joko Widodo, Cook destacó el interés mutuo en impulsar la fabricación local para apoyar el crecimiento económico de Indonesia. “Hablamos sobre el deseo del presidente de ver fabricación en el país, y es algo que vamos a tener en cuenta,” Cook le dijo más tarde a los reporteros.

Indonesia ha estado buscando activamente atraer fabricación extranjera para impulsar su desarrollo económico, con la administración de Widodo buscando convertirse en un nuevo centro de negocio internacional. Esto ofrece nuevas oportunidades para Apple mientras persigue su estrategia para reducir la dependencia de la fabricación china, que es principalmente operada por su socio de ensamblaje Foxconn.

Apple busca diversificar su cadena de suministro ante las tensiones geopolíticas, la desaceleración económica y otros riesgos como interrupciones en la producción causadas por los bloqueos de COVID en China. Con desplazamientos de producción ya abiertos en Vietnam e India, Apple está explorando una mayor expansión en el sudeste asiático.

“Creo que la capacidad de inversión en Indonesia es infinita. Hay muchos lugares excelentes para invertir, y estamos invirtiendo. Creemos en el país,” añadió Cook.

La reunión tuvo lugar poco después de la visita de Cook a Vietnam, donde se reunió con el Primer Ministro Pham Minh Chinh. En Hanoi, Cook presentó planes para profundizar la inversión de Apple y aumentar los gastos con proveedores locales, reforzando el compromiso de la compañía de mejorar su presencia en la región.

