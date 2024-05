Fiscales alemanes investigan a legislador del AfD de extrema derecha por soborno.

Los fiscales alemanes lanzaron una investigación sobre un legislador del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) por sospecha de soborno y lavado de dinero, además de allanar varias propiedades el jueves. Petr Bystron, el segundo candidato en la lista del partido para las elecciones europeas del 9 de junio, ha tenido su inmunidad levantada por el Bundestag de Alemania o la cámara baja del parlamento. Bystron describió la investigación al sitio web de noticias Zeit Online como políticamente motivada. El legislador de extrema derecha ve algunas consecuencias electorales. “Los procedimientos se archivarán cuando termine la elección”, fue citado diciendo. “Nos costará algunos votos en la elección”. Sin embargo, estaba seguro de que otros votantes seguirían con la AfD: “Aquellos que conocen la historia de nuestro partido, que ha sido dañado por campañas de represalia, no se dejarán intimidar por esto”. La fiscalía de Múnich dijo que se estaban realizando registros en la oficina de Bystron en Berlín, varias ubicaciones en Baviera y en la isla española de Mallorca. Según los fiscales, se desplegaron 11 fiscales y alrededor de 70 agentes de la policía bávara. También se registraron las propiedades de testigos que no están acusados en los procedimientos, dijo un portavoz de los fiscales. El objetivo principal era incautar documentos y portadores de datos para buscar evidencia en ellos. Bystron ha sido presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag de la AfD desde 2017. Desde 2021, ha sido portavoz de política exterior de su partido y su representante en el Consejo de Europa y la Unión Interparlamentaria de legislaturas globales. El fiscal de Múnich señaló que la presunción de inocencia se aplica hasta una posible condena. El parlamento retira la inmunidad a otro miembro de la AfD del Bundestag. El colega parlamentario de la AfD de Bystron, Hannes Gnauck, también fue despojado de su inmunidad en el Bundestag el jueves. Según el canal de televisión ARD, el caso se centra en una queja disciplinaria de su tiempo en el ejército alemán. Gnauck representa a la AfD en el Comité de Defensa parlamentario y políticos de otros partidos han criticado duramente su papel, dadas las sugerencias de que el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD) había clasificado al exsoldado como un “extremista”. Bystron y otro político destacado de la AfD, Maximilian Krah, han sido sometidos a un escrutinio intenso en las últimas semanas por presuntos vínculos con redes pro-rusas. Tras informes de medios sobre posibles pagos a ambos políticos, los fiscales examinaron recientemente las acusaciones. Krah, miembro del Parlamento Europeo, es el candidato principal de la AfD para las elecciones europeas. Las acciones alemanas siguen a una investigación checa. En marzo, la República Checa incluyó la plataforma de internet pro-rusa Voice of Europe (VoE) en una lista nacional de sanciones tras una investigación de los servicios de inteligencia, que también incluyó entrevistas con Bystron y Krah. Se dijo que el sitio formaba parte de una operación de influencia rusa destinada a cuestionar la integridad territorial, la soberanía y la libertad de Ucrania. Un periódico checo había informado que Bystron también podría haber aceptado dinero. Según la información de la agencia dpa, las investigaciones alemanas que ahora se han iniciado se refieren a las acusaciones en conexión con VoE. Fiscalías estatales también investigan a Krah de la AfD. Los fiscales penales en Dresde también habían abierto una investigación preliminar contra Krah, que es de la ciudad alemana oriental, y otra persona por posibles pagos de China. Además, el ex empleado de Krah, Jian G, fue arrestado por sospecha de espionaje a favor de China. En relación con la investigación contra G, los fiscales alemanes registraron las oficinas de Krah y las de su ex empleado en el Parlamento Europeo en Bruselas la semana pasada. El liderazgo de la AfD continúa respaldando a sus dos candidatos. Después de un breve receso, Krah vuelve a hacer apariciones en la campaña y en el caso de Bystron, los líderes del partido, Alice Weidel y Tino Chrupalla, declararon por escrito: “La renuncia de inmunidad y el allanamiento de la oficina y los locales privados de Petr Bystron son un asunto grave”. Hasta ahora, no se ha presentado evidencia de las acusaciones que se han presentado contra Bystron desde hace semanas, dijeron. El grupo parlamentario de la AfD espera una conclusión rápida de la investigación “para que no haya sospechas de que se esté tratando de influir en la campaña electoral europea a través de autoridades y fiscales públicos sujetos a instrucciones”. La AfD había estado recibiendo alrededor del 20% de los votos a nivel nacional, debido a la insatisfacción con la coalición de tres partidos del canciller Olaf Scholz, pero el apoyo ha caído a entre el 16% y el 18% después de una serie de escándalos, incluyendo acusaciones de que planea repatriar a migrantes. Tino Chrupalla, presidente federal de la Alternativa para Alemania (AfD) y líder del grupo parlamentario de la AfD, habla durante una sesión plenaria en el Parlamento alemán, Bundestag. Michael Kappeler/dpa.