BlackRock envió a su equipo un memo secretamente escrito por ChatGPT—y una crítica principal surgió.

“

El director de operaciones de BlackRock, Robert Goldstein, ha aprendido mucho desde que su firma lanzó un laboratorio de inteligencia artificial generativa en 2018.

Goldstein habló sobre los esfuerzos de su equipo, junto con una gran lección sobre ChatGPT, en una entrevista en la conferencia Future of Finance de Fortune en la ciudad de Nueva York el jueves.

“(La inteligencia artificial generativa) es una fuerza increíble en cuanto a cómo necesitas pensar en operar una empresa, la estrategia de talento y simplemente la estrategia general…es un mundo totalmente nuevo”, dijo Goldstein a Lee Clifford, editor ejecutivo de Fortune.

A continuación se muestra una transcripción de su entrevista, que ha sido ligeramente editada para mayor claridad.

Lee Clifford: Buenos días a todos. Rob, llegaste justo a tiempo, desafiaste un tráfico terrible. Vamos directo al grano.

Robert Goldstein: Bien. Un poco de tráfico es bueno, porque la ciudad está volviendo a la normalidad.

Lee Clifford: Me gusta, absolutamente. La ciudad puede estar demasiado animada. Bien, fundasteis un Laboratorio de IA en 2018. Lleváis un tiempo en esto. Cuéntanos ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué habéis aprendido?

Robert Goldstein: Claro. Y creo que cuando la gente habla de IA, olvidan que el Laboratorio de IA en el MIT fue fundado en la década de 1950. Por lo tanto, muchas de estas ideas, conceptos y metodologías no son realmente nuevas. Lo nuevo, en los últimos años, ha sido esta confluencia de más datos de los que nadie podría haber imaginado incluso hace unos años. La cantidad de capacidad informática en el mundo y cómo se accede a ella ha cambiado fundamentalmente. Hace un par de años, incluso menos, cuando ChatGPT comenzó, lo que yo llamaría una revolución AI, el mundo cambió de nuevo. Por lo tanto, empezamos nuestro Laboratorio de IA en 2018. Hemos estado utilizando estas metodologías realmente durante un par de décadas. Y el propósito del Laboratorio de IA, que está literalmente en la frontera del campus de Stanford, y tenemos muchas personas afiliadas al departamento de matemáticas, al departamento de ingeniería eléctrica de Stanford que en realidad dirigen el laboratorio. Y la visión en ese momento era una visión muy simple, que era: tenemos muchas cosas que estamos resolviendo, tenemos un grupo de personas que las están resolviendo utilizando una variedad de métodos que hemos estado intentando durante muchos, muchos años, y luego conseguimos un grupo de personas más centradas en el procesamiento de lenguaje natural, optimización, más centradas en las matemáticas que en las finanzas. Y les planteamos los mismos problemas y vimos cómo los resolvían. Y hemos tenido un gran éxito con eso. Lo que cambió hace unos años, y creo que en el nivel más básico, podrías pensar que todo lo que estábamos haciendo realmente se centraba en los números. Ahora, lo que está sucediendo con Gen AI es que puedes extender tus problemas y soluciones a ser más acerca de palabras y lenguaje. Y eso desbloquea lo que creo que será la innovación tecnológica más significativa de mi carrera de 30 años, porque los tipos de cosas que podrías hacer se han expandido en gran medida. Y daré, ¿puedo dar un ejemplo rápido?

Lee Clifford: Sí, adelante.

Robert Goldstein: Bien, el ejemplo rápido que daría es que tuvimos una presentación para la junta directiva de BlackRock hace varios meses, fue en octubre o noviembre del año pasado. Y la presentación era sobre Gen AI y cuál es nuestra estrategia asociada con Gen AI. Y como parte de esa presentación, porque normalmente escribiríamos un memo, como parte de los materiales de la junta, tuvimos la idea de realmente utilizar ChatGPT para escribir el memo. Entonces, tomamos lo que era nuestro documento de estrategia y lo introdujimos en ChatGPT con una consigna muy simple. Y esa consigna era: “escribir un resumen ejecutivo”, creo que eran 500 palabras, tal vez 1000 palabras, para la junta explicando nuestra estrategia, algunos de los riesgos y así sucesivamente. Por lo tanto, nos dio un memo. Y luego le dimos ese memo a muchas personas internamente para que lo leyeran. Y lo más sorprendente para mí es, y tenemos algunos graduados rigurosos dentro de BlackRock, quiero ser muy claro. Cuando le dimos el memo a esos graduados exigentes para que lo leyeran, todos tenían comentarios. Y los comentarios fueron típicamente cosas como “no me gusta el tono”. Los comentarios fueron como “creo que te estás menospreciando”. Los comentarios fueron como “¿y esto?”. Nadie se dio cuenta de que en realidad lo había escrito un ordenador. Un par de personas, cuando les dijimos que lo había escrito un ordenador, dijeron: “no me gusta el tono del ordenador”. Y yo simplemente les dije: “bueno, deberías discutir eso con el ordenador”. Y luego quedó claro que incluso algo como el tono, el ordenador sería capaz de modificar su tono.

Lee Clifford: Ser un poco más amable.

Robert Goldstein: O le das 10 otros memos con el tono correcto y le dices “dame el tono de esos memos”. Por lo tanto, son esos los tipos de problemas que nunca habrías pensado que un ordenador resolvería hace tres años, escribir el memo que describe tu estrategia. Por lo tanto, el desbloqueo aquí es un desbloqueo generacional. Y particularmente a través de la lente de un director de operaciones, es una fuerza increíble en cuanto a cómo necesitas pensar en operar una empresa, la estrategia de talento y simplemente la estrategia general de cómo te relacionas y comunicas con los clientes, cómo procesas la información, para generar ideas de inversión. Es un mundo totalmente nuevo.

Lee Clifford: Hablemos un poco sobre la estrategia. Una cosa que estoy escuchando de muchas empresas es que de repente necesitas reevaluar tu estrategia cada tres meses, cada seis meses, ya no es algo que se evalúa cada par de años. ¿Qué estás encontrando?

Robert Goldstein: Bueno, creo que como punto de partida, sin duda, todo está sucediendo más rápido. Por lo tanto, si das un paso atrás, creo que este es otro, pensarás en tecnología, innovación y consecuencias, tal vez una consecuencia no intencionada. Pero todo está sucediendo más rápido en este mundo y una gran parte de ello se debe a que uno de los ingredientes fundamentales para el cambio es el flujo de información. Y el flujo de información está acelerándose, acelerándose, acelerándose. Por lo tanto, creemos que la estrategia es una tarea increíblemente fluida. Pero lo interesante desde la perspectiva de BlackRock es que la estrategia ha cambiado muy poco, porque desde nuestra perspectiva, realmente estamos buscando cuáles son los desafíos que tienen los clientes con su cartera completa, con toda la cartera de inversiones. Y el núcleo de nuestra estrategia es realmente satisfacer ese requisito de cartera completa. Y si algo, muchas de las fuerzas que están sucediendo, incluyendo las fuerzas que estamos describiendo ahora, no hacen más que acelerar los requisitos de los clientes para trabajar con personas que puedan hacer más y más cosas para esa cartera completa.

Lee Clifford: Cuando miras hacia atrás en tus 30 años de carrera en BlackRock, ¿cuáles son algunas de las cosas que consideras únicas acerca de tu empresa y que han contribuido a su éxito en los últimos 30 años?

Robert Goldstein: Solo tenemos seis minutos. Creo que podría hablar durante un año sobre mis 30 años. Pero lo importante es que si miras la historia de BlackRock, y si miras lo que es BlackRock hoy, e incluso al ser presentados, hablamos de BlackRock, hablamos de la plataforma Aladdin, hablamos de la plataforma de ETFs, la plataforma iShares que tenemos. Y lo interesante es que si piensas en la industria de gestión de activos, particularmente si retrocedes 30 años, 20 años, 10 años, incluso hoy, realmente se organiza mucho más alrededor de los proveedores de servicios, los gestores de activos, y luego está esta expectativa de que los clientes tienen que juntar a todos estos proveedores de servicios. Incluso si miras a BlackRock y nuestro tamaño y escala, sigue siendo menos del 10% del mercado. La industria está increíblemente bifurcada, lo que lleva al cliente a tener que hacer mucho trabajo. Y la estrategia que hemos estado empleando, en el nivel más básico, es que los clientes son nuestra brújula, hacia dónde llevamos la empresa. Por lo tanto, los clientes están construyendo esas carteras completas. Esas carteras completas implican tomar estrategias de inversión que buscan Alfa, estrategias de inversión diseñadas para proporcionar exposiciones a través de la replicación de índices, mercados públicos, mercados privados en una amplia gama de cosas. Luego necesitas entender los riesgos en esas carteras, necesitas entender la asignación de activos, necesitas tecnología para hacer el procesamiento. Por lo tanto, nuestra estrategia siempre ha sido ¿cómo podemos resolver el problema completo del cliente o cualquier pieza de construcción o la infraestructura tecnológica? Ahora, si miras atrás cuando comenzamos a proporcionar Aladdin, la gente decía, ¿por qué un gestor de activos proporcionaría tecnología? Cuando compramos Barclays Global Investors y teníamos, como parte de eso, la franquicia líder de ETFs iShares, la gente básicamente decía que necesitabas ser un gestor activo, o necesitabas ser un gestor de índices. Lo llamaban entonces un gestor pasivo y no podías ser ambos. Era religioso. Y simplemente dijimos, ¿por qué es religioso si los clientes están tomando todas estas piezas y juntándolas? ¿No es la industria, una industria diseñada para servir a sus clientes? Y creo que si miras las últimas tres décadas, la industria simplemente se está desplazando cada vez más, y me gusta pensar que BlackRock está liderando ese cambio, en cómo puedes realmente servir a la cartera completa. Y cómo puedes hablar con los clientes, donde incluso si compran una pieza de Lego, un bloque de construcción tuyo como producto individual, reconoces que está en el contexto de esa cartera completa. Y puedes hablarles sobre ese bloque de Lego en el contexto de la cartera completa.

Lee Clifford: Bueno, estamos aquí en la Conferencia Future of Finance y ahora es hora de algunas predicciones audaces. Estamos aquí dentro de 10 años, ¿qué será diferente en toda la industria financiera?

Robert Goldstein: Creo que BlackRock se fundó. Y desde los primeros días, había una tesis de que en su núcleo, la industria de gestión de activos es una industria de procesamiento de información. Y creo que las últimas tres décadas han sido, si lo ves como una línea, ha estado yendo como así hacia esa visión. Creo que la línea va a ser así. Creo que la industria de gestión de activos, y el amplio negocio de inversiones en conjunto, va a convertirse cada vez más en un negocio de tecnología de procesamiento de información, habrá una personalización en masa, que los clientes podrán experimentar habrá una capacidad masiva para ver todos los datos que se están creando. Y recuerda, si miras hacia adelante como una predicción, no soy lo suficientemente inteligente como para saber si es 5x, 10x, 100x, 500x. Solo sé que hay muchas x más datos en el mundo que los gestores de activos necesitarán entender y procesar, y estos negocios simplemente se convertirán cada vez más en negocios tecnológicos en todos los sentidos posibles. Creo que también es bastante claro que las líneas entre los mercados públicos y los mercados privados, las líneas entre dónde te encuentras dentro de una estructura de capital y una pila de capital, todas estas líneas se están volviendo más borrosas. Por lo tanto, la cartera del futuro tendrá claramente exposiciones al mercado público y exposiciones al mercado privado, tendrá claramente renta fija y renta variable. Pero claramente se pensará más como una serie de exposiciones que como la tecnología conveniente de poder etiquetar las cosas de cierta manera. Y asumir, como una suposición simplificadora, que esa etiqueta se comporta de una cierta manera.

Lee Clifford: Última pregunta, has mencionado mucho la tecnología. No he contado, pero es muchas veces. ¿Está cambiando a quién estás contratando? ¿Qué tipo de formación estás buscando ahora?

Robert Goldstein: Esa es una gran pregunta. En Blackrock, aproximadamente un poco más de un cuarto de la empresa serían personas que son tecnólogos, eso es algo que hemos estado haciendo durante bastante tiempo. Pero es interesante, porque siento que tenemos cada vez más convicción en que necesitamos más tecnólogos. También tenemos cada vez más convicción, somos una empresa que tiene una clase de analistas muy grande cada año que contratamos en la universidad. También tenemos cada vez más convicción en que necesitamos personas que se especializaron en Historia y en Inglés en cosas que no tienen nada que ver con finanzas o tecnología. Y es esa diversidad de pensamiento, de personas y de formas diversas de resolver problemas lo que realmente alimenta la innovación.

Lee Clifford: Como historia, tenemos que detenernos ahí pero como licenciado en Historia, me encanta escuchar eso. Muchas gracias por unirte a nosotros.

“