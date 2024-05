Consigue este power bank magnético de 10,000mAh de Anker por un precio nunca antes visto.

“

Para aquellos de nosotros que estamos siempre en movimiento y siempre en nuestros teléfonos, tener un banco de energía portátil es esencial. El Anker Magnetic Power Bank no solo es una solución fantástica, sino que también está en oferta por su mejor precio hasta ahora, ¡a solo $31.49 desde su precio original de $40!

Imagínate esto: estás fuera y alrededor, has estado navegando por las redes sociales todo el día, atendiendo llamadas, jugando algunos juegos, y tu batería ya está tan baja que sabes que no durará esas pocas horas hasta que llegues a casa. Conectar tu teléfono no siempre es una opción, por lo que el Anker Magnetic Power Bank sin duda te será útil.

Claro, el Apple MagSafe Battery Pack es una excelente opción si aún puedes encontrarlo, ¡Apple lo descontinuó en el 2023! Pero cuesta tres veces más que el de Anker y tiene mucha menos capacidad. Con una capacidad significativa de 10,000mAh, el Anker Magnetic Power Bank extiende el tiempo de juego de tu teléfono en dos cargas completas, lo que significa que no tendrás que preocuparte

Como sucede con todo lo relacionado con MagSafe, solo tienes que colocar esta batería en la parte trasera del teléfono y seguir con tu día. Diseñado pensando en la portabilidad, las dimensiones elegantes de 4.2 × 2.7 × 0.72 pulgadas permiten que el banco de energía se ajuste perfectamente en tu bolsillo o bolso.

Con su nuevo precio de $31.49, el Anker Magnetic Power Bank es una inversión notable para todos los que odian ver caer el nivel de la batería. Ya que solo cuesta tanto como unos cuantos cafés, sería una lástima perderse esta genial batería portátil para tu iPhone.

No te pierdas este Anker Magnetic Power Bank por solo $31.49

