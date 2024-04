La ex asistente de vuelo que se convirtió en la primera jefa mujer de Japan Airlines

Con una sorpresa general, Mitsuko Tottori inició su carrera como asistente de vuelo [Getty Images]

Cuando Mitsuko Tottori fue anunciada como la nueva jefa de Japan Airlines (JAL) en enero, envió una onda de choque a través del sector corporativo del país.

No solo era la primera mujer en liderar la aerolínea, sino que también había comenzado su carrera como miembro de la tripulación de cabina.

Los titulares iban desde “primera mujer” y “primera ex asistente de vuelo” hasta “inusual” y “¡no puede ser!”

Un sitio web incluso la describió como “una molécula alienígena” o “un mutante”, haciendo referencia a su trabajo en Japan Air System (JAS), una aerolínea mucho más pequeña que JAL compró hace dos décadas.

“No sabía nada acerca de un mutante alienígena”, se ríe la Sra. Tottori mientras me hablaba desde Tokio.

En resumen, no pertenecía al grupo élite de hombres de negocios que la aerolínea habitualmente nombraba para su puesto más alto.

De los últimos 10 hombres que ocuparon el cargo, siete se educaron en la universidad más prestigiosa del país. La Sra. Tottori es graduada de un colegio universitario para mujeres de mucho menor prestigio.

Con el nombramiento de la Sra. Tottori, JAL se ha unido al menos del 1% de las principales empresas de Japón lideradas por mujeres.

“No me considero la primera mujer o la primera ex asistente de vuelo. Quiero actuar como un individuo así que no esperaba llamar tanto la atención”.

“Pero me doy cuenta de que el público o nuestros empleados no necesariamente me ven así”, agrega.

Su nombramiento también se produjo justo dos semanas después de que las azafatas de JAL recibieran elogios por la exitosa evacuación de pasajeros de un avión que chocó con una aeronave de la guardia costera durante el aterrizaje.

El Vuelo 516 de Japan Airlines se incendió tras la colisión en la pista del aeropuerto de Haneda en Tokio.

Cinco de los seis tripulantes de la aeronave de la guardia costera fallecieron y el capitán resultó herido. Sin embargo, en cuestión de minutos de la colisión, todas las 379 personas a bordo del Airbus A350-900 habían escapado seguramente.

El riguroso entrenamiento de las azafatas de la aerolínea estuvo repentinamente en el foco de atención.

Como ex asistente de vuelo, la Sra. Tottori aprendió de primera mano la importancia de la seguridad en la aviación.

Cuatro meses después de convertirse en asistente de vuelo en 1985, Japan Airlines estuvo involucrada en el accidente de aeronave más mortífero de la historia de la aviación, que provocó la muerte de 520 personas en el Monte Osutaka.

“Cada miembro del personal de JAL tiene la oportunidad de subir al Monte Osutaka y hablar con aquellos que recuerdan el accidente”, dice la Sra. Tottori.

“También exhibimos restos de aeronaves en nuestro centro de promoción de la seguridad, así que en vez de solo leerlo en un libro, observamos con nuestros propios ojos y sentimos con nuestra propia piel para aprender sobre el accidente.”

Si bien su nombramiento en el puesto más alto fue una sorpresa, JAL ha cambiado rápidamente desde que quebró en 2010, en lo que fue el mayor fracaso corporativo del país fuera del sector financiero.

La aerolínea logró seguir volando gracias a un importante respaldo financiero respaldado por el estado y el negocio experimentó una reestructuración drástica con una nueva junta directiva y directiva.

Su salvador era el entonces jubilado de 77 años y monje budista ordenado, Kazuo Inamori. Sin su influencia transformadora, es poco probable que alguien como la Sra. Tottori pudiera convertirse en líder de JAL.

Hablé con él en una entrevista en 2012. No se anduvo con rodeos, diciendo que JAL era una empresa arrogante que no se preocupaba por sus clientes.

Bajo el liderazgo del Sr. Inamori, la empresa promovió a personas de operaciones de primera línea, como pilotos e ingenieros, en lugar de puestos burocráticos.

“Me sentí muy incómodo porque la empresa no se sentía como una empresa privada en absoluto”, me dijo el Sr. Inamori, quien falleció en 2022. “Muchos ex funcionarios del gobierno solían obtener acuerdos de oro para paracaídas en la empresa.”

JAL ha recorrido un largo camino desde entonces, y la atención que recibe su primera presidenta no es sorprendente.

El gobierno japonés ha tratado durante casi una década de aumentar el número de jefas en el país.

Ahora quiere que un tercio de las posiciones de liderazgo en las principales empresas sean ocupadas por mujeres para el 2030, después de no lograr el objetivo para el 2020.

“No solo se trata de la mentalidad de los líderes corporativos, sino que también es importante que las mujeres tengan la confianza para convertirse en gerentes”, dice la Sra. Tottori.

“Espero que mi nombramiento anime a otras mujeres a probar cosas que antes les daba miedo intentar.”