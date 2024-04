AMR: La resistencia antimicrobiana reducirá la esperanza de vida global en 1.8 años, proyecta informe.

Como un nuevo peligro para la salud pública toma el centro del escenario, otro queda en segundo plano. Menos de un año después del final de la Emergencia de Salud Pública por COVID-19 a nivel federal, un grupo de líderes políticos, de salud pública y biomédicos internacionales advierte sobre otra amenaza a la vida humana que también podría provocar pérdidas económicas.

La resistencia a los antimicrobianos (AMR), que ocurre cuando ciertos gérmenes sobreviven a los medicamentos diseñados para erradicarlos, está en camino de reducir la esperanza de vida global en un promedio de 1.8 años para el 2035, según un nuevo informe del Grupo de Líderes Globales (GLG) sobre Resistencia a los Antimicrobianos. Para algunos países de ingresos bajos y medios, la esperanza de vida podría disminuir hasta en 2.5 años.

Además, la AMR también está preparada para tener “un efecto catastrófico en la economía global”, según el informe, con pérdidas proyectadas de hasta $855 mil millones anuales hasta el 2035. Cerca de $412 mil millones corresponden a los costos de atención médica para tratar infecciones bacterianas resistentes; los otros $443 mil millones representan las pérdidas de productividad y la disminución de la participación en la fuerza laboral debido al aumento de la morbilidad y mortalidad.

Publicado a principios de este mes, el informe del GLG sobre AMR insta a los estados miembros de las Naciones Unidas a mitigar de manera agresiva este peligro para la salud mundial. Esto incluye, según un comunicado de prensa adjunto, asegurar fondos “para abordar el menguante pipeline de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos”. Ocho años después de la primera reunión de alto nivel de la ONU sobre AMR, la Asamblea General de la ONU se reunirá en septiembre para su segunda reunión sobre este tema.

“Tenemos las herramientas para mitigar la crisis de AMR y estos datos apuntan a un futuro devastador si no tomamos medidas más audaces ahora”, dijo Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados y presidenta del GLG sobre AMR, en el comunicado de prensa. “Es por eso que el Grupo de Líderes Globales está haciendo recomendaciones y proponiendo objetivos para impulsar una respuesta global sólida a la AMR y salvar millones de vidas”.

¿Por qué la AMR es una amenaza global para la salud pública?

Los hongos, parásitos, virus y bacterias pueden causar infecciones en plantas, animales y humanos. También pueden evolucionar hasta un punto en el que ya no responden a los medicamentos antimicrobianos: antifúngicos, antiparasitarios, antivirales y antibióticos. El término “superbacterias” se refiere a microorganismos que desarrollan resistencia a los antimicrobianos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Esto empeora cuando las personas recetan demasiados antibióticos”, explica Jamie Alan, PharmD, PhD, profesora asociada en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad Estatal de Michigan, a Fortune. “Muchas veces, las personas realmente no necesitan un antibiótico”.

Si tienes una infección de oído, por ejemplo, podría ser viral o bacteriana, explica Alan. Te sientes fatal, has dedicado tiempo para ir al consultorio del médico, y esperas salir de allí con un antibiótico. Si tienes una infección bacteriana, es probable que ya estés en camino hacia la recuperación en el momento en que busques atención médica, dice. Si tu infección es viral, los antibióticos no solo no tratarán tu enfermedad, sino que también le darán a tu bacteria la oportunidad de mutar. Luego puedes contagiar la bacteria mutada a otros.

“Eso finalmente culmina en un efecto donde tenemos estas superbacterias que son resistentes a muchos antibióticos”, dice Alan. “Cuando las personas se infectan con esas bacterias, tienen una mayor probabilidad de muerte, simplemente porque ahora muchos de nuestros antibióticos no funcionarán”.

Según un análisis publicado en la revista médica The Lancet, la AMR contribuyó a 4.95 millones de muertes solo en 2019. De esas, la AMR fue directamente responsable de 1.27 millones. La OMS identificó la AMR como una de las principales amenazas mundiales para la salud pública y el desarrollo, y el GLG sobre AMR propuso reducir las muertes globales en un 10% para el 2030.

Aunque la magnitud del problema puede parecer insuperable, debe tratarse como la problemática mundial que es, dice el Dr. William Schaffner, profesor en la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

“Somos una aldea global. Lo que está allá puede estar aquí en muy poco tiempo”, dice Schaffner a Fortune. “Si [las personas] se enferman aquí en los Estados Unidos y vienen del extranjero y trajeron esas bacterias resistentes a los antibióticos, entonces tenemos que tratarlas aquí. Y esto habla a nuestros propios ciudadanos que viajan al extranjero”.

Él agrega: “Debemos pensar en esto como un problema tanto local como global”.

Las compañías farmacéuticas necesitan incentivos para desarrollar nuevos antimicrobianos

Practicar el manejo de antibióticos, que implica recetar menos antibióticos, es el primer paso para frenar la AMR, dice Schaffner: “Cuanto menos usemos, más probable es que las bacterias sigan siendo susceptibles a los antibióticos que tenemos actualmente”.

La prescripción excesiva también se extiende a los pacientes pediátricos, insiste Alan. Como madre ella misma, le dice a Fortune que comprende el instinto de buscar medicamentos para su hijo enfermo, pero que los antibióticos no son apropiados para todas las dolencias.

La industria farmacéutica también tiene un papel crítico que desempeñar en la solución. Desarrollar nuevos antibióticos es más complejo y costoso que nunca, dice Schaffner. Además, la demanda de antibióticos es fugaz; los tomas aquí y allá a lo largo de tu vida, en comparación con, por ejemplo, la medicación para la presión arterial que tomas durante años. En resumen, las empresas farmacéuticas se enfrentan a una gran inversión que probablemente resultaría en poco retorno.

Además de eso, hay un modelo de negocio contradictorio, explica Schaffner. “No puedo pensar en ninguna otra circunstancia en todo el comercio [donde] sale un producto nuevo, un nuevo antibiótico en este caso, y lo primero que la comunidad de enfermedades infecciosas dice es, ‘No lo uses a la ligera. Guárdalo. Úsalo solo si los otros no funcionan’”.

Eso se debe a que incluso si un nuevo antibiótico saliera al mercado mañana, necesitaría ser recetado con moderación para asegurarse de que pueda combatir a las bacterias durante años, dice Schaffner. Como tal, el informe del GLG sobre AMR describe cómo los fondos públicos y privados pueden usarse para incentivar a las empresas farmacéuticas y fomentar el desarrollo de medicamentos.

En los EE. UU., el propuesto PASTEUR Act de 2023 (Proyectos de Suscripciones Antimicrobianas Pioneras para Terminar con la Resistencia Creciente) llama a establecer el Comité de Necesidad Crítica de Antimicrobianos. El PASTEUR Act asignaría $6 mil millones para combatir la AMR e implicaría contratos de suscripción con desarrolladores de medicamentos. A pesar de tener un apoyo bipartidista, sin embargo, el proyecto de ley sigue estancado en el Senado.

Otro objetivo del GLG sobre AMR es reducir el número de antimicrobianos utilizados en la agricultura en un 30-50% para el 2030. La implementación de todas las intervenciones globales propuestas por el grupo costaría alrededor de $46 mil millones anuales. Sin embargo, cada dólar gastado para el 2050 generaría un retorno estimado de hasta $13.

Hasta que se tomen más medidas concretas, mantener la AMR bajo control con los antibióticos actualmente a nuestra disposición es un esfuerzo conjunto, dice Schaffner.

“Gran parte de esto se encuentra en nosotros: el público en general, la profesión médica, los veterinarios y la industria agrícola, para trabajar juntos y asegurarnos de que estos antibióticos continúen siendo activos de manera que podamos tratar a las personas que están enfermas y tratar a los animales que están enfermos”, dice.

