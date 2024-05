3 Acciones de IA que Tienen Más Potencial de Alza que Nvidia, Según Wall Street

“

Nvidia ha sido sin duda la acción de inteligencia artificial (IA) más caliente para poseer en el último año y medio. Desde principios de 2023, las acciones del fabricante de chips se han disparado increíblemente un 500%. Muchas acciones no generan ese tipo de rendimientos en una década o incluso más, y Nvidia ha logrado hacerlo en solo 16 meses. Dados esos tipos de ganancias, no es irrazonable esperar que muchos analistas de Wall Street crean que pueda estar acercándose a un máximo. El precio objetivo consensuado por los analistas sugiere que las acciones de Nvidia solo podrían subir otro 13% desde donde se encuentran hoy.

Los inversores en IA pueden querer considerar otras opciones, que podrían tener más espacio para subir más. Tres acciones sobre las que los analistas son mucho más optimistas incluyen SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), Baidu (NASDAQ: BIDU) y UiPath (NYSE: PATH). Echemos un vistazo a cuánto potencial alcista podrían tener estas acciones y si vale la pena añadirlas a tu cartera hoy.

1. SoundHound AI: 50% de potencial alcista

El precio objetivo consensuado por los analistas para SoundHound AI es un poco menos de $7, lo que significaría que las acciones de SoundHound podrían aumentar alrededor de un 50% si crees que podría alcanzar ese valor en el próximo año o así.

SoundHound ganó notoriedad este año después de que los inversores supieron que Nvidia invirtió en la empresa de IA de voz. Su plataforma de voz AI puede ayudar a incorporar AI en vehículos, drive-thrus y otras formas de crear una experiencia conversacional entre el usuario y la IA. Hay mucho potencial en muchas industrias para este tipo de tecnología para facilitar la experiencia de IA para los clientes.

El mayor problema, sin embargo, es que ha habido mucha publicidad alrededor de SoundHound, pero sus resultados aún son bastante modestos; la empresa tiene mucho que demostrar, dada la cantidad de competencia que puede haber por ahí. La cadena de restaurantes de comida rápida Wendy’s, por ejemplo, ya ha comenzado a implementar una experiencia de pedido en el drive-thru impulsada por IA a través de su propia plataforma FreshAI, que utiliza IA generativa.

Para que SoundHound sea una gran compra, necesita demostrar que su tecnología es real y que puede ser mejor que la competencia. En los últimos tres meses de 2023, generó un impresionante crecimiento de ingresos del 80%, con una línea superior que totalizó $17.1 millones. Sin embargo, el negocio presentó una pérdida neta de $18 millones, y ha estado quemando efectivo, y probablemente necesitará mucho de ese efectivo para invertir en sus operaciones.

SoundHound AI podría aumentar un 50%, pero si lo hace, probablemente se deberá a razones especulativas; los fundamentos de la empresa aún no son lo suficientemente sólidos como para hacer de esto una compra segura. Para la mayoría de los inversores, probablemente es un poco demasiado pronto para invertir en SoundHound AI.

La historia continúa

2. Baidu: 60% de potencial alcista

Una acción que según los analistas tiene aún más potencial alcista es la empresa tecnológica china Baidu; Wall Street cree que puede subir alrededor de un 60% a casi $172. La empresa se compara a menudo con Google de Alphabet, ya que tiene una plataforma de motor de búsqueda popular y un negocio en la nube. Siempre está buscando invertir en nuevas tecnologías, y la IA no es una excepción.

La razón por la que los inversores no han estado excesivamente optimistas con la acción (ha bajado un 11% este año) es porque existen preocupaciones de que pueda tener lazos estrechos con el gobierno chino, lo que podría afectar no solo sus oportunidades de crecimiento, sino que también podría llevar a problemas para la acción a largo plazo. En el pasado, los inversores han estado preocupados de que las acciones chinas puedan ser eliminadas de los intercambios estadounidenses, y el gobierno de EE.UU. que busca prohibir TikTok debido a la influencia del gobierno chino solo podría exacerbar esas preocupaciones.

Además de eso, la tasa de crecimiento de Baidu ha sido un poco suave. En 2023, los ingresos de la empresa crecieron un 9% hasta casi $19 mil millones. Idealmente, los inversores en IA querrán ver una tasa de crecimiento más rápida que esa para estar convencidos de que una empresa está realmente aprovechando importantes oportunidades de crecimiento en IA. Sin embargo, hay esperanzas de que con su chatbot, Ernie, alcanzando los 200 millones de usuarios, Baidu pueda tener un catalizador de crecimiento potencial allí, lo que podría ayudar a acelerar la tasa de crecimiento de la empresa.

Dado la baja valoración de Baidu — cotiza a 10 veces sus futuros beneficios esperados — puedo ver un camino para que la acción alcance los objetivos de precio de los analistas, ya que es una gran forma de invertir en el mercado tecnológico chino, y las acciones chinas en general han estado subvaloradas durante un tiempo. La acción, sin embargo, viene con un riesgo elevado y puede no ser adecuada para todos los tipos de inversores.

3. UiPath: 40% de potencial alcista

UiPath tiene una plataforma de automatización que ayuda a las empresas a crear procesos que pueden ahorrarles tiempo y dinero. Puede recordar los pasos que los usuarios dan y automatizarlos. Desafortunadamente, a pesar del valor potencial que puede añadir a las empresas, las acciones de UiPath han sido una inversión poco impresionante hasta ahora este año, cayendo un 20% año hasta la fecha.

La empresa ha estado generando algunos resultados alentadores, registrando ventas de $405.3 millones para el trimestre que finalizó el 31 de enero, que crecieron a una tasa del 31% interanual. Otro punto positivo para la empresa es que también registró un beneficio el último trimestre por un total de $33.9 millones, lo que representó una gran mejora con respecto al período del año anterior, cuando UiPath incurrió en una pérdida neta de $27.7 millones.

Los analistas creen que las acciones de UiPath podrían alcanzar los $27, aumentando un 40% desde donde se encuentran ahora. Eso no parece una proposición irrealista, dada su alta tasa de crecimiento, las oportunidades de automatización y la empresa también registrando un beneficio. Con un ratio precio-ganancias-crecimiento de menos de 1, la acción podría ser una compra de ganga para los inversores a largo plazo.

¿Deberías invertir $1,000 en SoundHound AI en este momento?

Antes de comprar acciones en SoundHound AI, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y SoundHound AI no estaba entre ellas. Las 10 acciones que cumplieron los requisitos podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $544,015!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan claro para el éxito, que incluye orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ve las 10 acciones »

*Los rendimientos de Stock Advisor son hasta el 30 de abril de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Baidu, Nvidia y UiPath. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de IA Que Tienen Más Potencial Alcista Que Nvidia, Según Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool

“