La detección de choques del Apple Watch salva otra vida: la mía.

Apple’s detección de caídas puede y ha salvado vidas

De todos los nuevos productos que he revisado en 15 años escribiendo para AppleInsider, el Apple Watch ciertamente ha tenido el mayor impacto en mí personalmente. Hace un par de semanas, literalmente me salvó la vida.

No soy la primera persona en ser salvada por paramédicos alertados por una llamada de emergencia iniciada por la Detección de Caídas. También ha habido quejas de trabajadores de emergencia molesta por llamadas de alerta falsas relacionadas con eventos como montañas rusas, donde el usuario no canceló la llamada de emergencia a tiempo.

Pero literalmente, tengo algo en juego con esta nueva característica porque la Detección de Caídas llamó a una respuesta de emergencia para mí mientras estaba inconsciente y sangrando en la acera, solo y tarde en la noche. Según las llamadas que hizo, me recogieron y fui llevado a una sala de emergencias en media hora.

Debido a que mi accidente ocurrió en un área potencialmente peligrosa y algo aislada, es probable que hubiera sangrado hasta la muerte si la llamada no se hubiera realizado automáticamente.

No solo para accidentes automovilísticos

Apple creó la característica para vigilar evidencia de un “grave accidente automovilístico”, utilizando datos de los giróscopos y acelerómetros de sus dispositivos, junto con otros sensores y análisis que determinan que ha ocurrido un accidente y que el conductor del vehículo podría estar incapacitado o no poder llamar a ayuda por sí mismo.

Más de cinco horas después, me sorprendió la cantidad de sangre que había en la parte posterior de mi colchón de emergencias, ¡y más tarde, cuánta vi en la acera!

En mi caso, no hubo un automóvil involucrado. En cambio, había alquilado un scooter con la intención de hacer un viaje rápido de regreso a donde había estacionado mi automóvil.

Pero después de solo un par de cuadras, mi viaje se vio interrumpido por un accidente. Perdí el conocimiento al costado de un puente que cruzaba una autopista.

Una profunda herida sobre mi ojo sangraba mucho. Comencé a perder mucha sangre.

No recobré el conocimiento durante otras cinco horas, dejándome a merced de mi tecnología y de los trabajadores de la salud a los que la Detección de Caídas pudo contactar en mi nombre.

Detección de caídas funcionando como se pretendía

Aunque no estaba conduciendo un vehículo convencional, la Detección de Caídas determinó que había estado involucrado en un accidente grave y que no estaba respondiendo. En 20 segundos, llamó a los servicios de emergencia con mi ubicación. Dentro de treinta minutos me subieron a una ambulancia y me llevaron a la sala de emergencias.

Cuando volví en mí, tuve que preguntar qué estaba pasando. Esa fue la primera vez que supe que me estaban cosiendo la ceja y que tenía varios rasguños en la mitad de mi cara que aparentemente había usado para amortiguar mi caída. No podía recordar nada.

Incluso más tarde, después de revisar las circunstancias, no tenía conocimiento de que se hubiera producido un accidente. Al visitar la escena del accidente, solo pude ver las secuelas. La sangre estaba por todas partes, pero no había suficiente allí para reconstruir exactamente qué había sucedido.

La experiencia fue un recordatorio aterrador de lo rápido que pueden suceder las cosas y de lo impotentes que somos en ciertas circunstancias. Tener tecnología portátil que nos vigile y proporcione una capa adicional de protección y respuesta de emergencia es ciertamente una de las mejores características que podemos tener en un mundo peligroso.

Casi siempre me encuentro en la situación de tomar decisiones difíciles y descubrir cómo salir de predicamentos. Pero en las raras ocasiones en que he perdido el conocimiento, lo cual solo ha sucedido algunas veces en toda mi vida, hay una realización más difícil de que estaría completamente indefenso ante cualquier problema que pudiera surgir.

Con la cantidad de sangre que estaba perdiendo, no podría haber estado tendido allí mucho tiempo antes de que hubiera muerto. La pérdida del conocimiento y la sangre es una mala combinación para amenazar con daños cerebrales, también.

Estoy agradecido de vivir en el futuro actual donde tenemos dispositivos móviles de confianza que se ofrecen voluntariamente para intervenir y salvarnos si quedamos inconscientes.

¿Quién optaría por la Detección de Caídas?

Se han registrado alertas falsas en telesillas, montañas rusas y por otros trabajadores de emergencia que notaron un aumento en las llamadas que detallaban un incidente donde la persona involucrada no respondió para explicar que no era realmente una emergencia.

Varios observadores insistieron en ese momento en que el sistema de Detección de Caídas debería ser “optativo”, similar a la función de Detección de Caídas que Apple había introducido en el Apple Watch para informar sobre accidentes menos dramáticos sufridos por personas mayores de 55 años.

Sin embargo, es imposible que el sistema solo funcione cuando es esencial. En mi situación, no se me hubiera ocurrido activar un sistema para vigilarme mientras montaba un scooter unas pocas cuadras. Probablemente hubiera asumido que un paseo en scooter era menos arriesgado que conducir, a pesar de no tener cinturón de seguridad, airbag ni otra protección.

Así que también estoy especialmente contento de que Apple no restrinja la Detección de Caídas solo a accidentes automovilísticos.

Mi Apple Watch sigue funcionando pero está bastante rayado

El hecho de que mi reloj y teléfono me hubieran estado monitoreando durante más de un año sin incidentes antes de que ocurriera una situación en la que literalmente pudieran entrar en acción para salvarme se basa enteramente en la idea de que estaban trabajando en segundo plano, no algo en lo que tendría que asumir que necesitaba. Esa es la suposición correcta. Literalmente me salvó.

La Detección de Caídas es un ejemplo principal de una nueva e innovadora actualización de funciones de iOS que agrega un valor tremendo a los productos que ya uso, sin casi pensar de mi parte. Simplemente funciona. Y, lo que es más importante, me salvó la vida cuando lo hizo.

A pesar de tener un iPhone configurado con un número de teléfono europeo y una dirección de casa, la Detección de Caídas “simplemente funcionó” aquí en los Estados Unidos. Marcó el número correcto para la ubicación donde me accidenté y me ayudó eficiente y rápidamente. Eso es genial.

Sin embargo, me di cuenta después de despertar que tenía dos contactos de emergencia que también deberían haber sido notificados. Mi teléfono hizo su trabajo correctamente, pero en ambos casos había listado tanto a mi pareja como a un miembro de la familia con números de teléfono antiguos que ya no utilizan. Eso significaba que la Detección de Caídas había llamado a la policía por mí, pero no pudo notificar a mis contactos de emergencia designados.

Si no ha revisado recientemente sus datos de contacto de emergencia, ahora podría ser un buen momento para verificar que todo esté en orden. Tenga en cuenta que cuando actualiza un número de teléfono, no necesariamente “corrige” sus contactos de emergencia definidos.

Puede que necesite borrar y volver a establecer su contacto de emergencia deseado y su número de teléfono, ya que el sistema solo llama al número de contacto específico que ha suministrado. No pasa por su contacto intentando cada número que alguna vez haya ingresado para esa persona.

En mi caso, hubo otro servicio de Apple que intervino para ayudar. Debido a que compartía mi ubicación con iCloud, fue fácil para mi pareja en otra zona horaria, lejos, saber a dónde me habían llevado usando la aplicación Find My, y luego llamar al hospital para averiguar mi condición.

Pero si la Detección de Caídas no hubiera estado funcionando, es posible que no hubiera sobrevivido, o las cosas podrían haber terminado mucho peor: gravemente herido o incluso asaltado mientras yacía inconsciente en un área sospechosa en medio de la noche.

No soy el único miembro del personal de AppleInsider cuya vida fue salvada por el Apple Watch, y probablemente no seré el último. ¡Así que gracias, Apple!