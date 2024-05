La ‘espermapocalipsis’ global demuestra que la infertilidad ya no es solo un problema de las mujeres, afirma el CEO de una clínica de fertilidad masculina.

“

En todo el mundo, la cantidad de esperma masculino está disminuyendo, una caída que se ha atribuido alternativamente a pesticidas, metales pesados, obesidad y posiblemente microplásticos. Más preocupante aún, la disminución parece estar acelerándose: según los cálculos de un fundador de una empresa de fertilidad masculina, la cantidad de esperma ha disminuido entre un 50% y un 60% en las últimas cuatro décadas.

“‘Espermapocalipsis’ es una forma de describirlo, ‘espermaguedón’ es otra, ‘cantidad de esperma cero’ es mi elección preferida de término”, dijo Khaled Kteily, CEO de la empresa de fertilidad masculina Legacy, en la conferencia Brainstorm Health de Fortune en Dana Point, California, el lunes.

Llámenlo como quieran, es preocupante. “Si seguimos la tendencia, no solo se está acelerando, sino que claramente se está moviendo hacia una cantidad de esperma cero”, dijo Kteily. Y es posible que en cuestión de décadas, podríamos vivir en un mundo donde las personas no puedan concebir de forma natural, agregó.

Aun así, la industria global de fertilidad de $30 mil millones se enfoca abrumadoramente en las mujeres, según Grand View Research. Solo una pequeña parte se dirige a los hombres. También se refleja en la comprensión social de la infertilidad, que comúnmente se cree que es un problema de las mujeres.

“En realidad llamamos al compañero masculino el ‘compañero silencioso'”, dijo el Dr. Brian Levine, socio fundador y director de práctica de CCRM Fertility de Nueva York. En un escenario común, dijo, una mujer con dificultades para concebir se sometería a una serie de pruebas, obtendría un diagnóstico claro en todas ellas y vendría a él confundida, momento en el que les dice que hagan que su novio o esposo se haga la prueba. “Y la pregunta siempre es, ‘¿por qué?'” agregó. “Lo que tenemos aquí es un problema de educación.”

Lo que la mayoría de las personas no entienden, dijo el Dr. Levine, es que solo un tercio de las veces que una pareja no puede concebir es un problema femenino. Otro tercio de las veces, es un problema masculino, y otro tercio, es de ambos. La cofundadora y CEO de Posterity Health, Pamela Pure, coincidió, señalando que la mitad de las veces hay un problema relacionado con el factor masculino en juego.

Por otro lado, el Dr. Neel Shah, director médico de Maven Clinic, no necesariamente se adhiere al término “cantidad de esperma cero”. Si bien las tasas de fertilidad están disminuyendo en todo el mundo, él piensa que también es en parte un fenómeno sociológico. “Hablamos de sexo, pero no hablamos de fertilidad”, dijo Shah. Los hombres que luchan con la infertilidad merecen más empatía de la que reciben, agregó.

Kteily mencionó una vez que dio una presentación a un grupo de Navy Seals, y no fue hasta el final de la conversación que se dieron cuenta de que no era algo de lo que bromear. “A menudo decimos que el esperma es gracioso, hasta que no lo es”, dijo.

Es un tema delicado, especialmente porque el esperma está tan vinculado socialmente a creencias sobre la masculinidad, dijo Kteily. Aun así, sugirió que los hombres que se preguntan si están afectados por el problema se hagan un análisis de semen o congelen su esperma lo antes posible.

Cuando un miembro del público preguntó acerca de la mejor manera en que los hombres pueden cuidar de su fertilidad, Kteily no dudó: “Congélenlo, congélenlo de inmediato”, dijo.

