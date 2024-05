El nuevo programa de Apple TV+ Dark Matter encabezó las listas de streaming de la semana pasada.

“Dark Matter” es uno de los últimos programas de Apple TV+, y ha estado circulando en línea. Tanto los fanáticos como los críticos han estado viendo la adaptación de la novela, todos con buenas cosas que decir al respecto. Y ha logrado que mucha gente lo vea, según las nuevas estadísticas de transmisión de la semana pasada, incluso superando el nuevo programa de Amazon Prime Video, Fallout.

Durante las últimas semanas, Fallout ha estado en la cima de las listas de transmisión, superando a películas de Apple TV+ como Argylle. Es similar al propio programa de Apple, Silo, que ya tiene tres temporadas más en camino. Pero ahora Dark Matter ha superado al épico de Amazon Prime Video, reclamando el primer lugar como suyo.

La historia de Dark Matter es complicada, pero Oliver Haslam de iMore está emocionado, y cree que también deberías estarlo. “Considerada una de las mejores novelas de ciencia ficción de la década, ‘Dark Matter’ es una historia sobre el camino no tomado”. La sinopsis completa del programa es la siguiente:

“La serie sigue a Jason Dessen (interpretado por [Joel] Edgerton), un físico, profesor y hombre de familia que, una noche mientras camina de regreso a casa por las calles de Chicago, es abducido a una versión alternativa de su vida. La maravilla pronto se convierte en pesadilla cuando intenta regresar a su realidad en medio del paisaje desconcertante de vidas que podría haber vivido. En este laberinto de realidades, emprende un viaje desgarrador para regresar a su verdadera familia y salvarlos del enemigo más aterrador e imbatible imaginable: él mismo.”

¿Qué más deberías ver?

Las listas, compartidas por Reelgood, se ven así en términos de programas de televisión y películas combinados:

Dark Matter (Apple TV+)Fallout (Prime Video)Bodkin (Netflix)Baby Reindeer (Netflix)The Iron Claw (MAX)Rise of the Planet of the Apes (Hulu)The Idea of You (Prime Video)Unfrosted (Netflix)The Beekeeper (MGM+)A Man in Full (Netflix)

Si prefieres sintonizar algo más corto, aquí están los principales programas de televisión que la gente ha estado transmitiendo en la última semana:

Dark Matter (Apple TV+)Fallout (Prime Video)Bodkin (Netflix)Baby Reindeer (Netflix)A Man in Full (Netflix)Young Sheldon (Netflix)Under the Bridge (Hulu)Maxton Hall: The World Between Us (Prime Video)Doctor Who (MAX)The Veil (Hulu)

O si prefieres quedarte con películas, aquí está lo que todos los demás han estado transmitiendo:

The Iron Claw (MAX)Rise of the Planet of the Apes (Hulu)The Idea of You (Prime Video)Unfrosted (Netflix)The Beekeeper (MGM+)Late Night with the Devil (AMC+)War for the Planet of the Apes (MAX)Anyone But You (Netflix)American Fiction (Prime Video)Dawn of the Planet of the Apes (MAX)

Si Dark Matter o cualquier otro contenido de Apple te llama la atención, por supuesto, puedes transmitirlo a través de una suscripción a Apple TV+ en este momento. No necesitas un dispositivo de Apple para verlo, ya que la aplicación de Apple TV ahora está disponible en casi todo lo que tenga una conexión a Internet, incluidas las dispositivos de transmisión, televisores inteligentes, consolas de juegos y, por supuesto, cualquier cosa con un navegador web.

iMore ofrece consejos y orientación acertados de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en los que apoyarse. ¡Aprende más con iMore!

Más de iMore