El widget de noticias de Apple desapareció después de actualizar a iOS 17.4.1.

Muchos usuarios de iPhone en todo el mundo se preguntaban por qué desapareció el widget de Apple News después de actualizar a iOS 17.4.1. ¿Se trata de un error en la actualización del software o Apple lo eliminó por completo? Después de una extensa solución de problemas, descubrí que, si bien el problema podría estar relacionado con tu ubicación, también podría ser un resultado de problemas relacionados con el software. De cualquier manera, voy a ayudarte a restaurar todos tus widgets. Aquí tienes lo que puedes hacer.

1. Verifica si Apple News está disponible en tu país o región

Tiempo necesario: 1 minuto

Aquí te muestro cómo verificar si Apple News está disponible en tu país o región:

Abre tu navegador web y ve al sitio web de Soporte de Apple. A mayo de 2024, Apple News solo está disponible en cuatro países: Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Toca el enlace de lo que está disponible en tu país o región para verificar si tienes acceso a la aplicación.

Si te encuentras en uno de los países donde Apple News está disponible, prueba todos los consejos de este artículo, excepto en la Sección 2.

2. Cambia tu Región a los Estados Unidos y luego vuelve

Si compraste tu iPhone en un país que no es EE. UU., Reino Unido, Canadá o Australia, es posible que la región de tu dispositivo esté configurada en otro lugar. Por lo tanto, no puedes acceder a las aplicaciones disponibles aquí. También es posible que hayas olvidado cambiar tu ubicación si has pasado algún tiempo viviendo en el extranjero y recientemente regresaste.

Algunos usuarios también han tenido éxito recuperando el widget de la aplicación News cambiando su ubicación a EE. UU. y luego volviendo a su país de residencia real. Así es como puedes acceder y cambiar tu país o región:

Ve a Configuración y selecciona tu ID de Apple.

Selecciona Medios y compras.

Cuando aparezca el menú emergente en la parte inferior de tu pantalla, selecciona Ver cuenta.

Toca País/región.

La App Store se abrirá. Elige tu nuevo país o región de la lista. Si tienes una suscripción de Apple Music, primero debes cancelar tu membresía.

Reinicia tu teléfono y verifica si ahora puedes usar el widget de Apple News.

3. Intenta Conectar tu Teléfono a una VPN

Cambiar la conexión de red de tu iPhone a EE. UU., Reino Unido, Canadá o Australia también puede permitirte ver nuevamente el widget de la aplicación News de Apple. Primero, necesitarás suscribirte a una VPN con servidores británicos, australianos, estadounidenses o canadienses. NordVPN es un ejemplo, pero varias versiones gratuitas (por ejemplo, ProtonVPN) también te permiten utilizar servidores de EE. UU. al menos.

Así es como puedes conectar tu red a una red VPN:

Suscríbete a la VPN de tu preferencia y descarga la aplicación en tu iPhone.

Busca un servidor en EE. UU., Reino Unido, Canadá o Australia y conéctate a él.

Reinicia tu iPhone y busca Apple News en la App Store.

4. Reinicia Forzadamente tu iPhone

Si te encuentras en una de las regiones donde Apple News está disponible, probablemente no puedas ver el widget debido a un problema de software. Esto me ha sucedido varias veces; por ejemplo, el widget del Reloj desaparecerá de mi pantalla de inicio.

Normalmente, puedes resolver este problema reiniciando forzadamente tu iPhone:

Presiona uno de los botones de volumen tras el otro.

Mantén presionado el botón de suspensión hasta que tu iPhone se apague.

Una vez que tu pantalla esté en negro, vuelve a presionar el botón de suspensión hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Ingresa tu código de acceso y verifica si el widget ahora está disponible.

Si experimentas problemas con tu logotipo de Apple parpadeando mientras reinicias tu iPhone, lee esta guía sobre cómo salir de un bucle de reinicio.

5. Intenta Eliminar y luego Volver a Agregar el Widget

Si el widget de Apple News es visible pero la aplicación no funciona, intenta eliminar y volver a agregar el widget. Así es como puedes hacerlo:

Desliza hacia la izquierda en tu pantalla de inicio para revelar tu pantalla de Widgets.

Desplázate hasta la parte inferior y selecciona Editar.

Toca el ícono – junto a Apple News.

Presiona el símbolo de más (+) en la parte superior de tu pantalla y vuelve a agregar el widget.

6. Verifica la App Store para Ver Si Puedes Volver a Descargar Apple News

Después de cambiar la ubicación de tu iPhone a EE. UU., puedes tener éxito descargando Apple News desde la App Store. Luego puedes volver a agregar el widget de News.

Abre la App Store en tu iPhone.

Busca “news”.

Busca Apple News en tus resultados de búsqueda. Debería aparecer cerca de la parte superior si está disponible.

Si encuentras Apple News, descárgalo y vuelve a agregar la aplicación como un widget siguiendo los pasos de la Sección 5.

7. Libera Espacio de Almacenamiento

Los widgets a menudo no funcionan cuando tu iPhone carece de espacio de almacenamiento. Por lo tanto, si te encuentras en un país donde Apple News está disponible, pero aún no puedes ver el widget, intenta eliminar algunos archivos, aplicaciones y carpetas.

Abre la aplicación Configuración y ve a General.

Selecciona Almacenamiento en el iPhone. Deberás desplazarte hacia abajo antes de que sea visible.

Toca en la(s) aplicación(es) que deseas eliminar y haz clic en Eliminar aplicación u Ofuscar aplicación.

Después de liberar espacio eliminando aplicaciones que raramente o nunca utilizas, selecciona Revisar archivos grandes adjuntos y deshazte de todo lo que no necesitas. Luego, toca en Habilitar junto a Eliminar automáticamente conversaciones antiguas.

8. Espera iOS 17.5 y Descarga una App de Noticias Alternativa

Si ninguno de estos consejos funcionó, tu mejor solución es esperar a que Apple lance su último software y descargar una aplicación de noticias alternativa.

La mayoría de las principales publicaciones de noticias tienen una aplicación para iOS (por ejemplo, Google News). Busca estas directamente o escribe “news” en la App Store para ver tus opciones. Cuando se lance la próxima versión estable de iOS, así es como puedes descargarla:

Ve a Configuración > General > Actualización de software.

Selecciona Actualizar ahora cuando tu iPhone encuentre una actualización disponible.

Probablemente ya no ves el widget de Apple News porque no está disponible en tu país o región, y aunque puedes intentar cambiar la configuración de Medios y compras de tu iPhone, no hay mucho más que puedas hacer aparte de esperar y usar una alternativa. Si estás en un lugar donde deberías tener acceso a Apple News, considera reiniciar tu dispositivo y volver a agregar el widget.