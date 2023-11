EP-133 – “EP-133” EP-133 – “EP-133”

Fotos de Neil Leifer © ABG-SI LLC /store/ep-133 EP–133 K.O.ii ¡AHORA DISPONIBLE! ¡SOLO $299 COMPRA AHORA! EP–133 K.O.ii ¡AHORA DISPONIBLE! ¡SOLO $299 COMPRA AHORA! EP–133 K.O.ii ¡AHORA DISPONIBLE! ¡SOLO $299 COMPRA AHORA! prepárate para la ronda zum conocer la evolución del sampler más vendido del mundo. Basado en el legendario PO-33 K.O!, el nuevo EP–133 K.O.II agrega más potencia, más capacidades de muestreo, un secuenciador completamente renovado y nuevos efectos punch-in 2.0™. Presenta un flujo de trabajo que te permite pasar de la idea a la PISTA más rápido que nunca. Los pocket operators se han vuelto profesionales. /store/ep-133 ¡EL CAMPEÓN ESTÁ AQUÍ! Una máquina versátil con un impresionante conjunto de funciones, K.O.ii es el nuevo campeón dentro y fuera del estudio. SIN RIVAL EN SU CLASE, este es el sampler que siempre has querido a un precio increíble de solo $$$ graba sonidos a tu alrededor, muestrea tu VOZ, sintetizadores favoritos, discos de vinilo O CUALQUIER AUDIO QUE TENGAS en tu teléfono. SECUENCIA TUS MUESTRAS Y LOOPS. HAZ USO DE LA SELECCIÓN CURADA DE BATERÍAS, BAJOS Y TECLAS QUE VIENEN PRECARGADAS EN TU K.O.II. AJUSTA Y automatiza cosas como filtro, tono y más… agrega efectos estéreo, COMPRESOR y efectos punch-in de próxima generación. pantalla híbrida súper segmentada del mundo, características de golpe. 9 proyectos cada uno con 80,000 notas los proyectos contienen 4 grupos, cada uno con 99 patrones los patrones tienen 12 PISTAS para muestras y MIDI longitud variable del patrón por grupo (1 a 99 compases) polifonía de 12 voz mono / 6 estéreo utiliza grupos para mezclar y combinar patrones sobre la marcha grabar y automatizar las 12 asignaciones de fader secuencia en tiempo libre o cuantizado con swing asignar cualquier pad a uno de los 16 canales MIDI modo de bucle de OB-4 con longitud y deslizamiento 12 pads sensibles a la presión y la velocidad corrección instantánea del tiempo y borrar muestras EN VIVO O automáticamente muestreo estéreo / mono a 46,875 kHz / 16 bits efectos punch-in 2.0™ (SENSIBLE A LA PRESIÓN) organizar rápidamente usando la función de compromiso instantáneo cadena de señal de 32 bits flotantes, ADC / DAC de 24 bits SYNC IO PARA EQUIPO EXT. 8TH, NOTA 16TH O SYNC246 fx de envío integrados y un compresor maestro arrastre y suelte muestras usando la herramienta de muestra El motor del secuenciador de la K.O.II proporciona una forma intuitiva y rápida de construir beats y variaciones utilizando 4 grupos x 12 patrones. como la mayoría de los daws, puedes cambiar instantáneamente los patrones por grupo, EXPERIMENTA con diferentes combinaciones para encontrar qué ritmo y líneas de bajo funcionan juntos. el botón de compromiso te ayuda a congelar un punto en el tiempo y seguir adelante, agregando un verso o un descanso. todo sucede en tiempo real mientras juegas *esta no es una aplicación micrófono y altavoz integrados salida usb-c MIDI entrada y salida de MIDI salida de sincronización entrada de sincronización entrada de audio salida de audio 4x pilas AAA “los campeones no se hacen en gimnasios. Los campeones se hacen a partir de algo que llevan muy dentro de ellos: un deseo, un sueño, una visión. Tienen que tener resistencia de última hora, tienen que ser un poco más rápidos, tienen que tener la habilidad y la voluntad. teclas con estilo vintage con un toque moderno, combinando tactilidad con sensibilidad a la presión. formato EP de 10″ viene en una edición limitada caja coleccionista de 10″

especificaciones de K.O.II

aspectos destacados de K.O.II
FRECUENCIA DE MUESTREO: 46 kHz / 16 bits
cadena de señal interna: 32 bits
999 espacios de muestra
64 MB de memoria
muestras preestablecidas
secuenciador de alta resolución
fx integrados
fader y almohadillas sensibles a la presión
seis voces estéreo, doce mono
funciona con 4x pilas AAA con la opción de ser alimentado a través de usb-centrada

estéreo 24 bits
SNR: 96dBA
ganancia analógica: 0 – 12 dB
nivel máximo: 8 dBu, 2.0 Vrms

Salida estéreo para auriculares/línea 24 bits
SNR: 98dBA
nivel máximo: 5 dBu, 1.4 Vrms

Entrada y salida MIDI tipo A TRS, compatible con MMA

Entrada y salida de sincronización Sync 8 PPM, 16 PPM, 24 PPQN Inicio / Parada

dimensiones y peso
240 mm x 176 mm x 16 mm
9.45″ x 6.93″ x 0.63″ pulgadas
620 g / 22 oz

"los campeones no se hacen en gimnasios" Muhammad Ali™; Derechos de Publicidad y Derechos de Persona: Muhammad Ali Enterprises LLC
Fotos de Neil Leifer © ABG-SI LLC 