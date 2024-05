A Boogie Wit Da Hoodie en la Arena AO de Manchester después del caos en Co-op Live

El rapero iba a iniciar la serie de conciertos del nuevo recinto de £365 millones el miércoles, pero su espectáculo fue cancelado en el último momento debido a un “problema técnico” durante la prueba de sonido.

El anuncio llegó poco más de una hora antes de que tuviera que subir al escenario, frustrando a muchos fans que ya habían llegado al recinto.

Se entiende que una boquilla del sistema de ventilación y aire acondicionado cayó al suelo desde el techo poco antes de que el evento tuviera lugar.

El rapero estadounidense dijo en ese momento que estaba “caliente” por tener que cancelar el espectáculo y que estaban trabajando en reprogramarlo.

El jueves anunció que el concierto se reprogramó para el sábado en otro recinto de Manchester – AO Arena.

En una publicación en X, añadió: “¡No nos rendiremos tan fácilmente, vamos!”

Después del anuncio, el AO Arena dijo que estaban “emocionados de dar la bienvenida a @ArtistHBTL y a sus fans al AO Arena” en una publicación en X.

“Va a ser una noche brillante y no podemos esperar a verlos a todos aquí”, añadió.

Los vídeos compartidos por los fans en las redes sociales del concierto del sábado muestran a una multitud coreando las letras de sus canciones, incluidas Look Back At It y Drowning.

El espectáculo de alta energía también presentó efectos especiales en el escenario de humo envolvente y luces láser en movimiento rápido.

El AO Arena también recibirá a Take That la próxima semana después de que la boy band trasladara cinco espectáculos del Co-op Live debido a “problemas técnicos en curso”.

Mientras que Barry Manilow también está considerando trasladar su actuación en Manchester programada para el 19 de mayo al AO Arena tras las cancelaciones.

El jueves, el grupo de pop rock británico Keane, que ha estado celebrando 20 años de su álbum debut Hopes And Fears, dijo que estaban “realmente decepcionados” al revelar el aplazamiento de su concierto que estaba programado para el domingo.

La cantante de vampire Olivia Rodrigo también iba a actuar en el recinto el 3 y 4 de mayo como parte de su gira mundial Guts, pero los shows fueron pospuestos.

El nuevo recinto de música dijo que tomará “una breve pausa en los eventos” antes de dar la bienvenida a los miembros del público al recinto a partir del 14 de mayo, cuando Elbow está programado para tocar.

El comunicado publicado en X el jueves dijo que esto es para “asegurar completamente la seguridad de los fans y artistas” y permitir una “inspección independiente de todos los elementos del techo del recinto” tras un problema con el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Agregó: “En este momento, no esperamos más impacto en nuestra temporada de apertura.

“Somos conscientes de que nuestras acciones han frustrado y enfadado a los titulares de entradas.

“Nos damos cuenta de que han sufrido una interrupción significativa y estamos buscando una forma de ayudar a solucionarlo.”

El comediante nacido en Bolton, Peter Kay, estaba programado para ser el primer artista en el nuevo recinto, pero su espectáculo tuvo que ser aplazado con menos de 48 horas de antelación después de un evento de prueba.

Las fechas reprogramadas a finales de abril fueron nuevamente reprogramadas – para el 23 y 24 de mayo – junto con las fechas para The Black Keys porque el recinto tuvo que llevar a cabo un “protocolo extenso de pruebas de procedimientos críticos para asegurar que todas las áreas estuvieran listas para los fans”.

Hasta ahora, solo ha tenido lugar un evento de prueba con Rick Astley.

El gerente general del recinto, Gary Roden, anunció su renuncia el mes pasado tras la serie de problemas que llevaron a los retrasos en la apertura del recinto.

Un portavoz del Grupo Co-op dijo anteriormente: “Co-op es un patrocinador y no es propietario ni gestiona el recinto, y hemos dejado claro a Oak View Group, que es responsable del edificio, que el impacto en los titulares de entradas debe ser abordado como una prioridad.

“Nos complace que pronto pondrán en marcha planes para hacerlo”.

Añadieron que las revisiones de seguridad serán verificadas de forma independiente para que los miembros de Co-op y otros titulares de entradas “puedan estar seguros de que el recinto tiene los más altos niveles de medidas de seguridad y protección”.

