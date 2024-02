Explosiones sacuden Pavlohrad, Lyubotyn y Kharkiv mientras Rusia intensifica los ataques aéreos

Rusia intensificó su ofensiva aérea contra Ucrania, desplegando drones Shahed junto con misiles antiaéreos y de aviación guiada en las primeras horas del 12 de febrero. Las autoridades locales informaron de explosiones en Pavlohrad, Lyubotyn y Kharkiv.

Las Fuerzas Aéreas divulgaron en Telegram que Rusia lanzó 17 UAV de ataque tipo Shahed-136/131 desde la región de Primorsko-Akhtarsk en Rusia, un misil de aviación guiada Kh-59 desde el territorio ocupado de la región de Zaporizhzhia, y misiles antiaéreos guiados S-300 desde la región de Belgorod de Rusia.

Las operaciones de combate llevaron a la destrucción de 14 drones Shahed y un misil de aviación guiada Kh-59 en las regiones de Khmelnytskyi, Vinnytsia, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia.

Se escucharon fuertes explosiones en Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk Oblast, informó el medio de comunicación Suspilne.

En Lyubotyn, cerca de Kharkiv, se cree que las fuerzas rusas lanzaron misiles S-300 desde Belgorod, según anunció Oleh Synehubov, el gobernador regional, en Telegram. No se han reportado víctimas en este momento.

Se activaron advertencias de incursiones aéreas nocturnas en las regiones de Kherson, Mykolaiv, Kharkiv, Dnipropetrov, Zaporizhzhia, Vinnytsia, Cherkasy y Kyiv.

