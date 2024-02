Miles de nepalíes se unen al esfuerzo de guerra de Rusia, atraídos por promesas de salario y ciudadanía.

Rusia ha reclutado aproximadamente 15,000 ciudadanos nepalíes para sus operaciones militares en Ucrania, atrayéndolos con la promesa de salarios altos y la ciudadanía rusa acelerada, informó CNN el 11 de febrero.

Ofreciendo a los mercenarios extranjeros un pago mensual de $2,000 y un atajo para obtener pasaportes rusos, Rusia busca fortalecer sus fuerzas.

A pesar del reconocimiento del gobierno nepalí de que al menos 200 de sus ciudadanos están participando junto a las fuerzas rusas, los críticos argumentan que esta cantidad está subestimada en gran medida.

Entre 14000 y 15000 nepalíes están involucrados en la guerra contra Ucrania, según Bimala Rai Paudyal, una legisladora de la oposición nepalí y exministra de Relaciones Exteriores. Estos números provienen de personas que han regresado del campo de batalla, dijo Bimala Rai Paudyal. Ucrania tiene al menos cuatro combatientes nepalíes como prisioneros de guerra, agregó.

Tras las muertes de varios nepalíes en el conflicto, Nepal detuvo la emisión de permisos de trabajo a Rusia y Ucrania en enero de 2024.

El 25 de enero, Narayan Prakash Saud, Ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, pidió a Rusia que proporcionara compensación a las familias de al menos 14 ciudadanos nepalíes que perdieron la vida en el conflicto ucraniano.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal ha llamado urgentemente a Rusia a cesar su reclutamiento de ciudadanos nepalíes y ha exigido la repatriación de los restos de seis soldados nepalíes que perecieron en Ucrania, junto con una compensación para sus familias, a partir de diciembre de 2023.

