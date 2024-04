Nvidia posee una participación del 3.4% en esta innovadora acción de inteligencia artificial (IA) que Cathie Wood ama.Nvidia posee una participación del 3.4% en esta innovadora acción de inteligencia artificial (IA) que Cathie Wood ama.

La empresa Nvidia (NASDAQ: NVDA) no solo es líder en el desarrollo del hardware clave que impulsa el auge de la inteligencia artificial (IA). También es un gran inversor en otras empresas de IA, a menudo incluyendo una participación de capital en sus relaciones comerciales. En diciembre, su cartera de acciones de IA superó el umbral de los $100 millones, lo que la obligó a presentar el formulario 13-F ante la SEC revelando todas sus tenencias.

La cartera de Nvidia no es muy amplia, ya que solo contiene cinco acciones, y el 97% de la cartera se concentra en solo dos participaciones.

La mayor parte de la cartera de Nvidia es ARM Holdings, la empresa de arquitectura de chips que el gigante de la IA intentó adquirir por $40 mil millones en 2020. Terminó adquiriendo una participación de $190 millones a su precio actual, lo que representa solo una pequeña parte de la empresa de $100 mil millones.

La segunda mayor participación de Nvidia representa una participación mucho más significativa en una empresa de IA innovadora. Esta empresa también ha sido favorecida por Ark Invest de Cathie Wood, que compró más acciones a principios de este mes, aumentando su posición como el accionista mayoritario de la empresa. Es importante destacar que los inversores aún pueden invertir en la acción al mismo nivel que Nvidia lo hizo en julio pasado. No es de extrañar que Wood y su equipo hayan estado comprando acciones recientemente.

La segunda mayor participación de Nvidia es una participación del 3.4% en Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX). La empresa utiliza IA para extraer datos y descubrir nuevos medicamentos potenciales. Y si logra desarrollar un medicamento innovador, fácilmente podría convertirse en la mayor inversión de Nvidia.

Aprovechando la IA para avanzar más rápido y reducir costos

Recursion es una empresa biotecnológica que tiene como objetivo mejorar el proceso de descubrimiento de fármacos mediante el uso de big data e IA. Combina conjuntos de datos públicos y su propia información patentada para descubrir nuevos compuestos potenciales. Luego utiliza sus algoritmos para filtrar sus compuestos en candidatos viables para el desarrollo para tratar enfermedades raras o dirigirse de manera precisa a ciertos tipos de cáncer.

Recursion afirma que su proceso reduce el número de candidatos de desarrollo desde su pantalla inicial a menos del 10% de lo que una empresa tradicional de descubrimiento de fármacos podría hacer. Esto le permite enfocarse únicamente en opciones con la mayor probabilidad de éxito, lo que le permite gastar menos y avanzar más rápido.

Actualmente tiene cinco tratamientos en ensayos clínicos de fase 2. Cada uno trata a una población de pacientes de menos de 1 millón, con la mayoría tratando a poblaciones de menos de 100,000. Eso significa que si tiene éxito en llevar uno de estos tratamientos al mercado, probablemente será el único competidor que atienda a esa población.

Si Recursion puede demostrar que su método es consistentemente más exitoso, rápido y rentable que otros en la industria, presenta muchas oportunidades. No solo puede seguir descubriendo y desarrollando nuevos tratamientos, sino que también puede licenciar su plataforma a otras compañías farmacéuticas que trabajan en áreas más complejas. Esto puede proporcionar capital inicial para expandir sus operaciones.

La empresa ya tiene asociaciones con Roche y Bayer para ayudar a descubrir objetivos oncológicos y terapias neurológicas.

¿Deberías invertir con Nvidia y Cathie Wood?

Invertir en Recursion es una apuesta importante en que el proceso de la empresa tenga éxito en un medicamento viable.

La empresa genera ingresos principalmente a través de sus acuerdos de colaboración con otras compañías farmacéuticas. Eso generó un total de $44 millones para la empresa el año pasado, frente a los $40 millones en 2022.

Mientras tanto, está quemando efectivo mientras trabaja para descubrir y desarrollar medicamentos y construir su plataforma de IA. Los gastos en I+D aumentaron a $241 millones el año pasado, frente a los $156 millones del año anterior. Y las pérdidas operativas totales aumentaron a $350 millones desde $246 millones.

La empresa cerró el año pasado con $392 millones en efectivo en su balance, lo que le da cierta capacidad. Pero es probable que necesite recaudar más efectivo pronto para seguir financiando sus operaciones. Es probable que esto se logre a través de inversiones de capital, lo que podría diluir las participaciones de los accionistas.

Todo esto hace de Recursion una inversión arriesgada. Sin embargo, la recompensa podría ser enorme. Es una empresa relativamente pequeña con una capitalización de mercado de $1.85 mil millones. Eso es una gota en el balde para la industria farmacéutica en general, que generó alrededor de $1.6 trillones el año pasado en ventas.

Para los inversores que buscan una acción que pueda ser un éxito rotundo, no estarías mal invirtiendo en Recursion. Nvidia la respalda junto con varios otros miembros de las industrias de IA y farmacéutica, y Cathie Wood la ha convertido en una de las mayores participaciones en su ETF centrado en la genómica. Pero también es posible que falles.

Adam Levy no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda a Nvidia. The Motley Fool recomienda Roche Ag. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia posee una participación del 3.4% en esta innovadora compañía de inteligencia artificial (IA) en la que Cathie Wood tiene interés, fue publicado originalmente por The Motley Fool