El Reino Unido se recupera de la recesión mientras la economía crece más rápido de lo esperado.

La economía británica sigue siendo un ‘imagen’ mixto. En los primeros tres meses del año, el crecimiento económico fue impulsado por el sector de servicios, que se expandió por primera vez en un año, dijo la agencia de estadísticas. Los servicios de transporte, servicios legales e investigación científica crecieron sólidamente, pero los servicios que incluyen hoteles y restaurantes cayeron ligeramente, y el sector de la construcción se contrajo bruscamente. El P.I.B. por persona creció un 0,4 por ciento en el primer trimestre, después de siete trimestres consecutivos de caída. Sin embargo, los datos económicos de Gran Bretaña “son increíblemente mixtos”, dijo Tera Allas, directora de investigación y economía en la oficina de McKinsey en Gran Bretaña e Irlanda y ex economista del servicio civil. Algunos sectores como los servicios profesionales y la tecnología han estado funcionando bien, pero otros como la hospitalidad han tenido dificultades, dijo. La imagen económica sobre los consumidores es “aún más confusa”, agregó la Sra. Allas. El sentimiento es negativo y, según algunas medidas, las ventas minoristas están en baja. Pero el gasto del consumidor ha sido un aspecto clave de la resistencia económica del país. El gasto de los hogares, ajustado por la inflación, creció un 0,2 por ciento, después de dos trimestres de caídas, dijo la agencia de estadísticas. Algunos de eso se puede explicar por el mercado laboral. A pesar de que las tasas de interés están en su nivel más alto en 16 años, ralentizando la inversión y aumentando las quiebras de empresas, el desempleo ha aumentado solo moderadamente, al 4,2 por ciento en febrero, desde mínimos recientes del 3,8 por ciento. El panorama a medio plazo es lento. El jueves, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social dijo que anticipaba que los datos económicos del viernes mostrarían que la recesión está “en el pasado”, pero advirtió que la perspectiva a más largo plazo para la economía es lenta. Los economistas del instituto pronosticaron un crecimiento del 1 por ciento cada año en el mediano plazo. El Banco de Inglaterra dijo que el impacto de las tasas de interés más altas y el gasto público restringido pesarán sobre la economía, y pronosticó un crecimiento del 0,5 por ciento este año. Incluso cuando los responsables de las políticas dijeron que los recortes de tasas estaban en camino, planean tomar un enfoque cauteloso, lo que sugiere que las tasas bajarán lentamente. La economía está bajo la lupa de cara a unas elecciones generales. “No hay duda de que han sido unos años difíciles, pero las cifras de crecimiento de hoy son una prueba de que la economía está volviendo a plena salud por primera vez desde la pandemia”, dijo Jeremy Hunt, canciller del Exchequer, en un comunicado el viernes. Habrá unas elecciones generales en los próximos ocho meses, y la economía es una de las principales prioridades, con ambos partidos políticos principales prometiendo impulsar el crecimiento. Rachel Reeves del Partido Laborista de la oposición, acusó al Partido Conservador gobernante de “engañar” al pueblo británico sobre la mejora de la economía. En un discurso esta semana, la Sra. Reeves dijo que las afirmaciones de que la economía británica había dado un giro no reflejaban la realidad económica, ya que muchas personas le dicen que están luchando para pagar facturas o altos alquileres o pagos hipotecarios. Los beneficios de la recuperación se están sintiendo de manera desigual. Para muchos hogares, 2024 también sentirán que están emergiendo de una larga crisis de costos de vida. Aunque los precios siguen siendo más altos que antes de la pandemia, y se espera que sigan así, ha habido algo de alivio en los presupuestos de los consumidores. Los ingresos promedio están aumentando más rápido que la inflación, las facturas de energía doméstica están bajando, y el gobierno ha reducido algunos impuestos. En promedio, los estándares de vida, medidos por el ingreso disponible de los hogares, aumentarán un 6 por ciento este año con respecto al año pasado, dijo esta semana el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social. Pero los beneficios no son compartidos por todos. Los hogares en los grupos de ingresos más bajos verán que sus estándares de vida caerán aún más mientras se enfrentan a un aumento brusco de los alquileres, dijo el instituto.