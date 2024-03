La filtración de datos revela vínculos entre dinero y política en India.

La política en India es un negocio costoso, y a veces lucrativo también. En las elecciones de este año, se espera que los partidos gasten más de $14 mil millones, tanto como en los Estados Unidos. Pero ha habido poco en cuanto a transparencia para las enormes sumas que circulan.

El jueves por la noche, un raro y caótico rayo de luz atravesó la oscuridad. Por orden de la Corte Suprema de India, el banco estatal State Bank of India entregó montones de datos a la comisión electoral, mostrando quién había dirigido efectivo a los partidos políticos del país a través de un mecanismo conocido como bonos electorales.

Al leer entre líneas de las hojas de cálculo llenas de nombres surgen preguntas sobre la intersección del gobierno y los negocios en India. Empresas de construcción, empresarios del juego, jefes farmacéuticos y muchas entidades corporativas e individuos más habían desembolsado $1.7 mil millones en bonos desde 2019. Muchos terminaron ganando contratos con el gobierno. La mayoría había enfrentado problemas con la policía federal.

Jairam Ramesh, líder del partido opositor Congreso Nacional Indio, dijo que había surgido un panorama claro: que el Partido Bharatiya Janata gobernante del Primer Ministro Narendra Modi usó agencias de aplicación de la ley para extorsionar a empresas y llenar sus arcas.

“En mi opinión, este es el mayor escándalo de la India independiente”, dijo el Sr. Ramesh. La forma en que las agencias líderes de aplicación de la ley y de delitos financieros del país “se utilizaron para aterrorizar a la gente”, agregó, “nunca había sucedido antes”.

El partido de Mr. Ramesh también ha depositado bonos electorales, por al menos $170 millones. Pero el B.J.P. de Mr. Modi, que controla tanto el presupuesto como las agencias federales, ha recibido casi cuatro veces más desde 2019, más que los seis siguientes partidos juntos.

El alcance total de esta revelación de datos llevará días, si no semanas, para analizar. Mientras tanto, la temporada de elecciones está alcanzando su punto álgido. El sábado se anunciarán las fechas de votación; probablemente se extenderán desde abril hasta mayo.

Los bonos electorales son solo una vía para financiar campañas, pero han atraído más atención que cualquier otra desde que el B.J.P. los introdujo hace casi siete años.

Quizás lo más sorprendente de la lista de donantes son los nombres que no incluye. El Grupo Adani, el gigantesco conglomerado cuyo valor ha crecido casi un 1,000 por ciento desde que Mr. Modi asumió el poder, no aparece en ninguna parte. Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, tampoco, aunque su Reliance Industries tiene una conexión indirecta con el tercer mayor donante listado.

Directivos de la junta de Qwik Supply Chain, que compró alrededor de $50 millones en bonos electorales, también están en las juntas de empresas de Reliance. Reliance emitió un comunicado diciendo que Qwik Supply “no es una subsidiaria de ninguna entidad de Reliance”.

El mayor comprador fue una empresa llamada Future Gaming and Hotel Services, que adquirió $165 millones en bonos. Eso es muchas veces mayor que las ganancias informadas en cualquier año. El propietario de la empresa, Santiago Martín, a menudo presentado como el “rey de las loterías” de la India, estaba bajo investigación por lavado de dinero. También estaba enfrascado en una disputa con el estado de Tamil Nadu, que intentó prohibir el juego, solo para ser frustrado por el gobierno nacional.

Irónicamente, el sistema de bonos electorales fue promocionado como un medio para brindar legitimidad a un conjunto de prácticas de financiamiento en su mayoría ilegales que todos los partidos habían estado utilizando durante décadas. Los donantes comprarían bonos del banco estatal de forma anónima y luego los pasarían a los políticos. Los críticos se quejaron de inmediato de que este proceso solo formalizaba el secreto.

El gobierno de Mr. Modi llegó al poder en 2014 tras una serie de escándalos financieros que avergonzaron a sus predecesores. Luego, una campaña contra la corrupción impulsó su campaña. Sin embargo, no se puede esperar que cualquier revelación ahora genere protestas generalizadas. Los medios de comunicación de la India apoyan de manera confiable al gobierno de Mr. Modi.

Activistas por la democracia habían presentado una petición ante la máxima corte del país en 2017 para declarar inconstitucional el nuevo modelo de recaudación de fondos, argumentando que carecía de transparencia y negaba un campo de juego equitativo a diferentes partidos.

“Toda la idea de donaciones anónimas era hacer dinero, obtener sobornos, sobornos anónimos. Claramente, casi todo es un soborno”, dijo Prashant Bhushan, uno de los abogados que presentaron el caso contra el gobierno.

Jagdeep Chhokar, un activista que presentó una petición ante la corte, dijo que con la liberación de datos del jueves, las autoridades bancarias aún no habían revelado los “detalles granulares” — por ejemplo, “qué empresa ha donado exactamente cuánto dinero a qué partido exactamente en qué fecha”.

Desde el día en que se formuló la política, dijo el Sr. Chhokar, él y otros activistas han estado argumentando “que esta es la forma de legalizar algo que es evidentemente incorrecto”.

Nirmala Sitharaman, ministra de finanzas del gobierno, desestimó cualquier acusación de quid pro quo, diciendo que no había nada que demostrara un vínculo entre las redadas de agencias de investigación y el financiamiento, y que cualquier cargo de este tipo eran solo “suposiciones”.

“¿El sistema antes de esto era 100 por ciento perfecto? No”, dijo la Sra. Sitharaman a un canal de televisión indio. “Esto ciertamente no es perfecto, pero un poco mejor”.

Los bonos electorales como mecanismo pueden desaparecer después de la decisión de la Corte Suprema en su contra hace un mes, pero su historia aún no ha terminado. El viernes, el presidente de la India emitió una nueva directiva al State Bank of India. ¿Por qué, preguntó, no ha proporcionado los números de identificación de los bonos, que establecerían qué grupo político recibió fondos de dónde?

“El fallo del banco de la constitución aclaraba que todos los detalles de los bonos electorales estarían disponibles incluyendo la fecha de compra, el nombre del comprador, la denominación”, escribió el juez Dhananjaya Yeshwant Chandrachud. Ordenó al banco completar los hechos faltantes para el lunes.

Sameer Yasir y Suhasini Raj contribuyeron con el reportaje.