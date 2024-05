Sir Keir Starmer no tiene dudas de que los vuelos a Ruanda despegarán, pero el Partido Laborista cancelaría el programa ‘de inmediato’ | Noticias de Política.

Sir Keir Starmer ha dicho que no tiene dudas de que el gobierno logrará que despeguen los vuelos hacia Ruanda, pero el Laborismo “cancelaría el programa de inmediato” si ganan las próximas elecciones generales.

El líder del Partido Laborista, al anunciar la política de su partido sobre la inmigración ilegal en Dover, dijo que la política estrella del gobierno de enviar solicitantes de asilo a Ruanda no funcionará.

“Seguramente lograrán que despeguen los vuelos, no dudo de eso, pero también no dudo de que no funcionará”, dijo.

Cuando se le preguntó por la editora política de Sky News, Beth Rigby, si eso significa que detendría cualquier vuelo de deportación a Ruanda el primer día de un gobierno laborista, él dijo: “Vamos a cancelar el programa de Ruanda.

“Dije eso la última vez que nos reunimos la semana pasada, la vez anterior y sabes, eso significa poner fin al programa.

“Absolutamente. Vuelos y todo.”

Añadió: “Vamos a cancelar el programa, por supuesto que eso significa que no operaremos el programa en absoluto, es un truco, no voy a seguir insistiendo en algo que no funciona.

“Vamos a deshacernos de la política de inmediato.”

El Laborismo aclaró más tarde que el partido no detendría ningún vuelo ya planificado pero no programaría más en el futuro.