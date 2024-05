Cómo Apple ha estado eliminando de manera constante la ‘i’ de sus dispositivos

“Desde el primer iMac en la década de 1990 hasta hoy, el prefijo “i” ha simbolizado a Apple, pero Apple ha estado trabajando para deshacerse de él desde el iPad original en 2010.

Todavía, por supuesto, está el iPhone y el iPad, pero no hay iWatch ni iTV, y ciertamente no hay iVision Pro. A lo largo de hardware, software y servicios, Apple nombró alrededor de 30 productos con una “i” siguiendo el éxito del iMac en 1998.

Es solo una letra, pero está tan fuertemente asociada con Apple que hasta el día de hoy hay personas que llaman al Apple Watch un iWatch.

Lo hacen incluso a pesar de que los últimos productos nuevos de Apple nombrados con el prefijo “i” fueron iCloud e iAd en 2011. El último dispositivo nuevo por completo fue el iPad en 2010.

Cuando Apple comenzó a dejar de usar la “i”

Puede ser solo una coincidencia, pero el iPad también fue el último dispositivo nuevo que Steve Jobs lanzó. Es definitivamente cierto que Jobs era partidario del prefijo “i” porque lo dice el hombre que lo pensó.

Ken Segall (segundo desde la izquierda) con Steve Jobs (segundo desde la derecha)

“Estoy exprimiendo esto tanto como puedo”, dijo el ejecutivo de marketing Ken Segall a Wired. “El hecho de que se me ocurriera la ‘i’ en el iMac original hace que la gente se interese en lo que digo.”

Y lo que dice es que “la ‘i’ necesita desaparecer… ya no tiene sentido”. Segall dice que Steve Jobs construyó Apple alrededor de esta letra y del nombre de iMac, pero ahora hay demasiadas empresas que la usan.

Definitivamente ha perdido su significado de “internet” desde que el iMac ayudó a convertir la conectividad a internet en una parte cotidiana de la sociedad.

Segall también tiene razón cuando argumenta que no es posible proteger la marca registrada u otra forma de proteger el prefijo “i”. Y eso podría ser realmente por qué Apple comenzó a alejarse de él.

Los primeros movimientos de Apple lejos de la “i”

En 2006, Apple dio una de sus raras vistas previas del futuro cuando mostró lo que se convertiría en su decodificador de televisión. En ese momento, se llamaba “iTV”, pero no por mucho tiempo.

La red Independent Television (ITV) del Reino Unido se opuso y el decodificador fue lanzado finalmente como Apple TV. En ese momento, ITV había estado transmitiendo en Gran Bretaña por poco más de cinco décadas, por lo que no habría tenido dificultades para demostrar el uso previo en cualquier caso legal.

Apple tiene la tradición de no preocuparse especialmente si alguien más ya está usando un nombre que desea. Para el iPad, podría haber pasado años posteriormente en litigios protegiendo el nombre iPad, por ejemplo, pero al principio simplemente compró el nombre a Fujitsu.

O mucho más recientemente de lo que no está claro si se ha resuelto o no, está el caso del Apple Vision Pro. Antes de que pueda lanzarse en China, Apple tendrá que encontrar una forma de resolver una pelea de marcas sobre el nombre.

El futuro de la “i”, Apple

“Puede haber expertos en marketing que digan que Apple sería descabellado dejar caer el prefijo — todavía está delante de algunas de las marcas más grandes de la historia”, dice Segall, “pero no se puede proteger, y durante mucho tiempo ha habido empresas con ‘i’ cosas conectadas a internet, y eso es un problema para Apple, conocida por su innovación.”

También reconoce que Apple podría ser ahora más aversa al riesgo en cuanto a cambios de nombres, como cuando dejó caer “PowerBook” en 2006 y lo reemplazó por MacBook. Siendo ahora una compañía mucho más grande, y por lo tanto con el potencial de que se pierdan más puestos de trabajo si las cosas salen mal, Apple puede preferir jugar seguro.

Pero luego está también el hecho de que el iPhone es el producto más exitoso en la historia. Apple podría cambiar el nombre, pero necesitaría una razón y simplemente no estar tan enamorado de la letra “i” como lo estaba antes, no va a ser suficiente.

Lo que dejamos atrás

De nuevo, todavía está el iPhone y el iPad, además del iMac, iCloud y iMessage. Pero a lo largo de los años, Apple ha dejado caer el iPod y el iSight.

También ha dejado caer iBook — dos veces. Primero fue el nombre del portátil de consumo de Apple, y luego fue la aplicación para comprar y leer libros en iPads.

Eso fue renombrado como Apple Books, y la Tienda de iBooks siguió el mismo camino. Los iTools, iDisk, iWeb, iChat, iSync e iCal desaparecieron junto con uno que probablemente nunca notaste, una característica de iTunes llamada iMix.

Desaparecida y olvidada — la cámara web iSight de Apple.

Hay otro, por supuesto, ya que iTunes todavía se menciona ocasionalmente. La aplicación se llama Música y en lugar de vender canciones, Apple está promocionando el servicio de transmisión de música Apple Music.

Todavía tenemos iOS y iPadOS, además de iMovie, pero iPhoto se ha convertido en Fotos, y hoy en día iDVD suena positivamente prehistórico.

Estos tres siguen siendo oficialmente parte de lo que se llamó la colección de aplicaciones iLife, mientras que Numbers, Pages y Keynote siguen siendo ostensiblemente las aplicaciones de iWork.

Pero el último lanzamiento de un producto llamado iLife fue en 2010, y aunque iWork ha tenido un mejor desempeño, su último lanzamiento en caja fue en 2011.

Así que cuando Ken Segall pensó en el nombre iMac, creó mucho más de lo que podría haber imaginado. Pero ahora que quiere que Apple elimine la “i”, tal vez se está perdiendo que ha estado trabajando en eso durante más de una década.

Hay más en los productos que en el nombre, sin embargo, y separadamente, Segall ha argumentado que el espíritu innovador de Steve Jobs vive en Apple.”