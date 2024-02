Estafa de suplantación de identidad le cuesta los ahorros de toda la vida a una enfermera; no dejes que esto te suceda a ti

Apple eliminó dos aplicaciones no nombradas de la App Store después de que a una enfermera llamada Avalon Grimes le robaran sus ahorros de toda la vida por valor de $24,000 después de recibir una llamada falsificada que parecía venir de Chase Bank. Las dos aplicaciones violaron las políticas de la App Store contra alojar aplicaciones que ayudan a otros a hacer llamadas de broma y anónimas. Según CBS News New York, la enfermera recibió una llamada telefónica que apareció en su teléfono como proveniente de Chase, pero había sido blanco de un estafador.

Una enfermera es engañada a través de una llamada telefónica falsificada y pierde sus ahorros por toda la vida



Como Grimes le dijo a CBS, “Cuando hablé con el departamento de policía me dijeron que se llamaba ‘falsificación’. Pueden usar una aplicación y pueden imitar un número, y el número que apareció, el nombre completo que normalmente se vería cuando llamarías a Chase, ese número apareció”. Los registros que se obtuvieron de T-Mobile muestran que el número que llamó a la enfermera era el mismo número que los servicios internacionales de Chase, el mismo que aparecía en su tarjeta de crédito.

Grimes perdió sus ahorros de toda la vida cuando aceptó transferir sus fondos a otra cuenta según el consejo de la persona al otro lado de la llamada, a quien creía que era su amigable banquero de Chase. “No debería haber aplicaciones ni ninguna forma de falsificar un número para hacer que alguien crea que es una empresa en particular”, dijo Grimes.

CBS News New York encontró múltiples aplicaciones en la App Store que permiten al usuario falsificar llamadas. Una de las aplicaciones permitió a CBS falsificar el número de teléfono del Chase Bank de forma gratuita. CBS dijo que cuando probó la aplicación, incluso mostraba el Chase Bank en el identificador de llamadas.

El desarrollador de la aplicación, Ayman Abdallah, dijo que la aplicación fue creada para el entretenimiento y afirmó que algunos números de bancos, escuelas y agencias de seguridad pública están prohibidos en la aplicación. Al preguntarle acerca del incidente con la enfermera Grimes, Abdallah dijo: “Sí, eso no debería ser permitido. Definitivamente, asumiremos la responsabilidad y nos aseguraremos de también prohibir los números de teléfono de larga distancia internacionales”.

Siga estos consejos para evitar convertirse en víctima de una estafa de falsificación



El desarrollador también dijo que los estafadores no usan su aplicación y culpó a los operadores de telefonía inalámbrica. “Todas estas compañías deben colaborar juntas y también cambiar estos sistemas, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo dejan abierto?” Abdallah dijo.

Para evitar que esto le suceda, no repita a un interlocutor ningún código de seguridad que le haya enviado un mensaje de texto a su teléfono. La enfermera Grimes lo hizo y esto ayudó a los estafadores a acceder a su cuenta. No responda llamadas de números que no reconozca. Si responde a la llamada, cuelgue inmediatamente. No oprima ningún botón y no revele información personal como su número de Seguro Social, el apellido de soltera de su madre, números de tarjetas de crédito o ninguna contraseña.

No confíe en ningún interlocutor hasta estar seguro de quién es. E incluso entonces, Claire Rosenzweig de la Better Business Bureau dice: “La inteligencia artificial facilita que los estafadores suplanten identidades. Incluso pueden falsificar la voz de alguien”. Añade que si recibe una llamada de un servicio público o una agencia gubernamental, “Tómese un momento, respire, retroceda y contacte la fuente. Si le dicen que es una empresa de servicios públicos o una entidad gubernamental, llame a la fuente. A ellos les dice ‘¿Han estado tratando de comunicarse conmigo?'” Rosenzweig dijo.

Mientras que Chase está trabajando con el banco que el estafador utilizó para que le devuelvan el dinero a Grimes, parece que el dinero ya ha sido retirado dejando a la enfermera sin sus ahorros de toda la vida y teniendo que empezar de nuevo. Aunque los bancos deben reembolsar a los clientes que son víctimas de fraude, este no es el caso cuando el cliente ha sido engañado para aprobar una transacción fraudulenta.