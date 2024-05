Auroras boreales serán visibles de nuevo en el Reino Unido pronto.

El fin de semana pasado, el 11 de mayo, gran parte del Reino Unido fue tratado con una sorprendente exhibición de la Aurora Boreal rosa y verde después de una tormenta geomagnética extrema que las hizo más visibles, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.

La tormenta solar siguió a un período de destellos y eyecciones masivas de plasma coronal que amenazaban con interrumpir el suministro eléctrico y las comunicaciones en la Tierra y en órbita.

Ahora, la experta en clima espacial de la Met Office, Krista Hammond, ha compartido que las Luces del Norte podrían volver a los cielos del Reino Unido en cuestión de días.

La Met Office ha compartido una actualización. (Imagen: Owen Humphreys/PA Wire/PA Images)

¿Cuándo será visible la Aurora Boreal nuevamente en el Reino Unido?

Hammond compartió que la región de manchas solares volverá a rotar hacia la Tierra en 10 a 12 días, abriendo paso a nuevas tormentas geomagnéticas y exhibiciones de la Aurora Boreal.

Compartiendo: “La región de manchas solares volverá a la parte de la cara de la Tierra que mira al Sol”.

La experta en clima espacial agregó: “Actualmente estamos en el máximo solar y estamos viendo más manchas solares.

“Si vemos más manchas solares, vemos esta mayor frecuencia de clima espacial y, por lo tanto, la aurora.”

Sin embargo, la Met Office ha minimizado las posibilidades de una repetición completa de la exhibición del fin de semana pasado, pero dijo que más actividad solar significaría una buena oportunidad de avistamientos “en las próximas semanas, meses y años”.

“Fue una combinación de circunstancias única la que ocurrió el fin de semana pasado.

“Las posibilidades de que las mismas manchas solares hagan lo mismo nuevamente – Probablemente sean bastante escasas.

“No me sorprendería si llega y hay algo de actividad en ella, pero dudo que sea una repetición.”

Donde se pueden ver las exhibiciones en el Reino Unido está dictado por la “fuerza de las tormentas geomagnéticas”, dijo.

Incluso podría haber algunas eyecciones de masa más pequeñas en camino hacia la Tierra en los próximos días con el potencial de crear exhibiciones más hermosas, dijo la Sra. Hammond.

¿Por qué se han vuelto más frecuentes los avistamientos de la Aurora Boreal en los últimos años?

“Hay un par de eyecciones de masa en camino hacia la Tierra.

“Son mucho menos potentes que lo que vimos el fin de semana pasado, pero podrían traer exhibiciones de auroras principalmente en partes del norte del Reino Unido, como Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra.

“Solo porque no estemos viendo auroras en todo el Reino Unido, no significa que no vayamos a verlas en algunas áreas”, dijo.