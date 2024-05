‘Prohibida la interacción con testigos’: Condiciones de fianza de SC para Kejriwal | Noticias de India

NUEVA DELHI: La Corte Suprema el viernes otorgó al jefe de gobierno de Delhi, Arvind Kejriwal, libertad provisional hasta el 1 de junio, permitiéndole participar en la campaña electoral en curso de Lok Sabha.

Un banco de jueces compuesto por Sanjiv Khanna y Dipankar Datta dijo que Kejriwal, arrestado en conexión con un caso de lavado de dinero vinculado a la presunta estafa de la política de impuestos, tendrá que volver a la cárcel el 2 de junio.

La corte superior estaba escuchando la petición de Kejriwal desafiando la orden de la corte superior de Delhi que respaldó su arresto en conexión con la presunta corrupción y lavado de dinero en la formulación y ejecución de la política de impuestos ahora eliminada del gobierno de Delhi para el 2021-22.

Aquí están las cinco principales condiciones de libertad bajo fianza establecidas para Kejriwal por la Corte Suprema:

A pesar de una solicitud del abogado sénior Abhishek Singhvi, representante de Kejriwal, para extender la libertad provisional hasta el 5 de junio, un día después del recuento de votos el 4 de junio, el banco rechazó la apelación. Kejriwal tendrá que entregarse el 2 de junio.

La Corte Suprema ha prohibido a Kejriwal visitar la oficina del jefe de gobierno y la Secretaría de Delhi. “Está obligado por la declaración hecha en su nombre de que no firmará archivos oficiales a menos que sea necesario para obtener autorización del Teniente Gobernador de Delhi”, dijo la corte superior.

Además, la corte ordenó a Kejriwal que se abstuviera de hacer comentarios sobre su papel en el caso de lavado de dinero relacionado con la estafa de la política de impuestos.

Kejriwal deberá presentar una fianza de 50.000 rupias con un fiador del mismo monto para ser liberado de la cárcel de Tihar.

La corte también ordenó a Kejriwal que no interactúe con testigos ni acceda a archivos oficiales relacionados con el caso. “No hará ningún comentario sobre su papel en el presente caso; y no interactuará con ninguno de los testigos y/o tendrá acceso a ningún archivo oficial relacionado con el caso”, dijo la corte superior.

Aquí hay otros puntos destacados de la sentencia:

El Fiscal General Tushar Mehta y el Fiscal General Adjunto S V Raju, representando a la Dirección de Ejecución, se opusieron a otorgarle libertad provisional al líder del Partido Aam Aadmi (AAP) para hacer campaña, citando la falta de precedentes.

El banco señaló que otorgarle libertad provisional a Kejriwal por 21 días no afectaría significativamente el caso, señalando que el Informe de Información del Caso de Ejecución (ECIR) de la ED fue registrado en agosto de 2022, mientras que el jefe de gobierno fue arrestado el 21 de marzo de 2023. La corte afirmó: “Estuvo ahí afuera durante año y medio. Podría haber sido arrestado antes o después, pero no sucedió nada de eso”.

La Corte Suprema dijo que la concesión de libertad provisional a Arvind Kejriwal no se considerará una expresión de opinión sobre los méritos del caso en su contra.

Al otorgar la libertad bajo fianza, la Corte Suprema señaló que se han hecho serias acusaciones contra Arvind Kejriwal pero aún no ha sido condenado.

“Arvind Kejriwal no tiene antecedentes penales y no es una amenaza para la sociedad. Una visión holística y libertaria está justificada en vista de las elecciones al Lok Sabha”, dijo la Corte Suprema al otorgar la libertad al jefe de gobierno de Delhi.

