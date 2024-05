Esperando un Apple AirTag 2? Podría llegar en 2025 con un seguimiento de ubicación mucho mejor

Si has estado pensando en conseguir un Apple AirTag pero estás preocupado de que una nueva versión pueda llegar justo después de presionar el botón de compra, no temas: los últimos rumores sugieren que una secuela no llegará hasta al menos mediados de 2025.

El AirTag actual tiene más de tres años, pero Bloomberg informa que un AirTag 2, con mejor seguimiento de ubicación y un nuevo chip, no se espera hasta “alrededor de la mitad del próximo año.”

Apple aparentemente ya está haciendo pruebas con su nuevo rastreador (que supuestamente tiene el código de nombre B589) con socios de fabricación en Asia. Pero si has estado pensando en comprar uno de los pequeños discos de rastreo, parece que estarás seguro de hacerlo sin que inmediatamente sea obsoleto por un sucesor.

Ha sido un año interesante para rastreadores como el AirTag, así como para terceros como los de Chipolo y Pebblebee. Google lanzó la nueva red Find My Device en abril, que brinda a los teléfonos Android el equivalente a la red Find My de Apple para localizar dispositivos perdidos.

Más recientemente, iOS 17.5 entregó la detección integrada de ‘rastreadores de ubicación no deseados’, que permite a los propietarios de iPhone detectar y ubicar rastreadores de objetos de terceros (junto con AirTags). Esto siguió al acuerdo entre Google y Apple en mayo de 2023 para crear una especificación conjunta para “combatir el mal uso de dispositivos de seguimiento de ubicación por Bluetooth.”

Esto significa que los dispositivos de rastreo están teniendo algo de auge este año, luego de los temores comprensibles sobre su mal uso hace algunos años, pero parece que tendremos que esperar hasta 2025 para ver un AirTag de próxima generación.

¿Qué podría traer un AirTag 2?

Dado que el AirTag actual de Apple ya tiene una útil función de Precisión de Ubicación (basada en tecnología Ultra Wideband) para un seguimiento preciso de objetos, ¿queda algo por mejorar en un sucesor?

Tenemos algunas ideas. Como señala nuestra revisión del Apple AirTag, el diseño podría ser mejor. Descubrimos que el pequeño disco se puede rayar fácilmente, y también es molesto que necesites comprar accesorios para adjuntar AirTags a llaves y bolsos. Sería bueno ver un diseño más resistente y un orificio incorporado para llavero.

Los rivales del AirTag, como las nuevas opciones compatibles con Find My Device de Chipolo y Pebblebee, también están disponibles en diferentes formas, incluidas las versiones planas que son adecuadas para billeteras. Nos gustaría ver un AirTag equivalente de este último; después de todo, encajaría perfectamente junto a la Tarjeta Apple.

También nos gustaría ver una mejora en la duración de la batería: la batería CR2032 del AirTag actual dura aproximadamente un año antes de que sea necesario reemplazarla, y un altavoz más fuerte para ese pitido audible que escuchas cuando lo estás rastreando. Otra característica útil sería la opción de usar un AirTag para encontrar tu iPhone o Watch, ya que actualmente no hay opción para hacer eso.

Sin embargo, esto no significa que el AirTag actual de Apple no sea una compra decente a su precio de $29 / £29 / AU$45. Y con el AirTag 2 aparentemente aún lejos, estaremos buscando recoger uno o dos extras para viajes este año.