Trabajadora de guardería de Stockport encontrada culpable de homicidio culposo

Genevieve Meehan, de nueve meses, también fue envuelta firmemente y cubierta con una manta por Kate Roughley, de 37 años, quien la hizo dormir cuando estaba a su cargo en la guardería Tiny Toes en Cheadle Hulme, Stockport.

Roughley descubrió el cuerpo sin vida de Genevieve en la tarde del 9 de mayo de 2022 antes de que colegas y luego paramédicos intentaran revivir al bebé, pero su condición era irreversible y fue declarada muerta más tarde en el hospital.

Hoy, 20 de mayo, un jurado de seis hombres y seis mujeres en la Corte de la Corona de Manchester encontró unánimemente a Roughley, de Heaton Norris, Stockport, culpable de homicidio involuntario.

Roughley fue enviada a prisión preventiva antes de su sentencia el miércoles por la tarde.

La fiscalía dijo que la muerte de la niña por asfixia provocada por una combinación de tensiones fisiopatológicas fue un resultado directo de las acciones de Roughley al crear un “entorno para dormir muy inseguro”.

Peter Wright KC dijo que la acusada colocó a Genevieve, conocida por su familia como Gigi, en “peligro mortal” con los arreglos para dormir, también cubriéndola inapropiadamente con una manta, y luego deliberadamente no hizo nada al respecto.

En su alegato final ante los jurados, el Sr. Wright dijo: “Ella consideró que Genevieve ocupaba demasiado de su tiempo y era demasiado vocal, demasiado exigente, así que iba a hacer algo al respecto.

“Genevieve estaba siendo castigada por sus supuestas infracciones anteriores, por no dormir lo suficiente según su gusto. Estaba siendo desterrada al puf y restringida.

“Era una receta para el desastre, y el desastre siguió.”

Algunos jurados lloraron al comienzo del juicio cuando vieron por primera vez las imágenes de las cámaras de seguridad de la guardería de la sala de bebés que capturaron la tragedia que se desarrollaba mientras Genevieve quedaba “virtualmente inmovilizada” de la 1:35 p. m. a las 3:12 p. m.

Roughley (Imagen: PA)

El Sr. Wright dijo que la lucha desesperada de la niña por sobrevivir era evidente pero sus llantos y los contoneos de su cuerpo fueron rutinaria y repetidamente ignorados.

Roughley prestó “servicio de labios” a cualquier chequeo significativo y al bienestar de Genevieve hasta que fue demasiado tarde, dijo.

Se dijo que sus acciones estaban impulsadas por una “hostilidad ilógica y perturbadora” hacia la niña que se reveló en más imágenes de la cámara de seguridad del 5 y 6 de mayo.

Fue sometida a un “manejo brusco”, dijo la fiscalía, por Roughley, quien la llamó “cabeza de estrés” y en una ocasión le dijo: “Genevieve, vete a casa. ¿Tienes que ser tan ruidosa y constante? Cambia la canción.”

Roughley le cantaba “deja de quejarte” y “Genevieve, vete a casa. Por favor, incluso te lo pido amablemente. Me estás volviendo loca y no estoy usando pijama”.

La versión de la acusada era que la muerte de Genevieve fue un “accidente terrible e inevitable” y no el resultado de actos ilegales.

Roughley se unió a Tiny Toes directamente desde la universidad a los 18 años y dijo que adquirió la mayor parte de su conocimiento sobre el trabajo con bebés y niños pequeños de sus colegas.

Dando testimonio mientras los padres de Genevieve, John Meehan y Katie Wheeler, observaban desde la galería pública, dijo que estaba “devastada” por la tragedia y se sentía responsable ya que la niña estaba a su cuidado pero no consideraba que sus acciones fueran la causa de su muerte.

Roughley dijo que trató a Genevieve de la misma manera que a cualquier otro niño, y dijo al jurado que colocó a la niña de lado y que permaneció en esa posición, con su rostro visible en todo momento, hasta que hizo el triste descubrimiento.

El envoltorio y el arnés de sujeción no estaban tan apretados como para restringir en exceso sus movimientos, dijo, y que “dar patadas” y “dar vueltas” no eran inusuales para Genevieve.

Le dijeron que Genevieve había dormido mejor antes en un puf en lugar de en una cuna, dijo, y la colocó de lado porque tenía tos y quería que se calmara.

Roughley dijo que hizo chequeos adecuados y apropiados en Genevieve y negó la afirmación de la fiscalía de que “persecutió” a la niña.

Le dijo al tribunal: “Nunca me disgustaría un bebé de nueve meses. Así que decir que no me gustaba es muy distante de la verdad.”

La acusada dijo que la proporción entre el número de personal y el de niños en la guardería “empeoró gradualmente” durante su tiempo en Tiny Toes a medida que “el número de niños aumentaba y el número de personal disminuía”.

Se escuchó en el tribunal que en abril y mayo de 2022 las proporciones de personal a niños fueron en varios momentos uno a nueve, dos a once, dos a trece y uno a dieciséis.

La abogada defensora Sarah Elliott KC dijo a los jurados que Roughley cobraba “entre £11 y £11.50 por hora” en mayo de 2022 y sugirió que los propietarios de la guardería, Frank y Karen Pell, estaban ganando “una cantidad tremenda de dinero” con el negocio.

Colegas de alto rango en Tiny Toes, incluidos los Pell y su hija Grace, se convirtieron “en una familia para ella”, pero la Srta. Elliott agregó: “No hay señales de ellos ahora.”