Este stock de IA está gravemente subestimado.

La acción de Snowflake (NYSE: SNOW) está recién saliendo de una fuerte nevada luego de sus últimos resultados trimestrales que coincidieron con un sorprendente cambio de CEO y una guía decepcionante. Desde su pico de 52 semanas de $237.72 por acción, la acción de SNOW ha perdido aproximadamente un 33% de su valor. Con muchas innovaciones de inteligencia artificial recientemente reveladas (y con más por venir), las acciones de la muy subestimada compañía de inteligencia artificial (IA) ahora parecen estar demasiado sobrevendidas.

Sin lugar a dudas, el último trimestre de Snowflake tuvo mucho para que los inversores pudieran digerir, tal vez demasiado, a tal punto que les causó una mala indigestión. La guía más suave mereció un castigo, especialmente dada la elevada valoración que tenía la empresa antes del trimestre. Dicho esto, creo que muchos inversores están pasando por alto las capacidades de su nuevo CEO, Sridhar Ramaswamy.

En mi artículo anterior sobre Snowflake después de sus resultados, insté a los inversores a darle el beneficio de la duda al nuevo CEO de Snowflake, dada su experiencia, específicamente en IA durante su tiempo en Google de Alphabet (NASDAQ: GOOGL) y Neeva.

Dándole una oportunidad, diría que el nuevo líder de Snowflake, un científico y visionario que conoce la IA probablemente mejor que la mayoría de otros ejecutivos de alto nivel, puede resultar un digno sucesor a medida que Snowflake reposiciona sus esquís para la era de la IA generativa. Con nuevos productos de IA presentados y expectativas recién reducidas, no dudo en mantenerme optimista sobre la acción de SNOW mientras se negocie por menos de $160 por acción.

El Modelo de IA Ártica de Snowflake Podría ser un Gran Negocio para la Empresa

Con el reciente lanzamiento del nuevo modelo de lenguaje grande de código abierto de Snowflake (LLM) Ártica, que presume impresionantes 480 mil millones de parámetros, Snowflake se ha subido oficialmente al tren de los LLM. También será interesante ver cómo la tecnología “optimizada para cargas de trabajo empresariales complejas” se traducirá en crecimiento en los próximos años.

Por supuesto, llevará algo de tiempo antes de que las últimas innovaciones de IA de Snowflake impulsen nuevamente su acción. Después de la última venta de acciones de SNOW, sin embargo, las expectativas parecen lo suficientemente modestas como para que en el futuro cercano se pueda esperar una sorpresa. Además, encuentro que las noticias sobre Ártica han sido bastante discretas, especialmente dadas las ventajas potenciales que puede tener sobre otros LLM enfocados en empresas en el mercado.

De hecho, los lanzamientos y anuncios de modelos de IA no parecen tan emocionantes en 2024 como en 2023. Algunos pueden ver los LLM como algo que se está convirtiendo en un producto comoditizado, con nuevos chatbots que parecen ser lanzados regularmente. Desde OpenAI hasta Anthropic y las Siete Maravillosas compañías, parece que cada empresa tiene un papel en el pastel de la IA en este momento.

A medida que crece el número de modelos de IA de código abierto y propietarios con el tiempo, es posible que estemos presenciando un aumento significativo en la competencia. Dicho esto, no veo que los LLM se estén convirtiendo en productos comoditizados, no cuando hay tantas formas en las que un modelo puede diferenciarse de los demás. Al final del día, probablemente no importe cuántas ofertas haya; la multitud se inclinará por el mejor modelo para sus necesidades, y va más allá del poder o el número de parámetros.

Modelos de IA más eficientes y personalizados pueden ser superiores al poder bruto. Y en ese sentido, veo a Snowflake como con el potencial de hacer ruido en IA. Reportadamente, el Ártico de Snowflake es más eficiente en costos para entrenar que la competencia, requiriendo una octava parte del costo frente a rivales comparables. Esa es una eficiencia seria en la que muchos inversores pueden estar pasando por alto.

Se trata más de la Monetización de la IA en estas Etapas Iniciales

Después de menos de dos años desde que ChatGPT conquistó el mundo, muchos de nosotros probablemente estamos exhaustos de escuchar sobre las especificaciones de los últimos LLMs (parámetros, benchmarks, etc.). Queremos saber cómo estas innovaciones pueden generar ingresos y potenciar el crecimiento. Hasta que no esté claro cómo estos nuevos modelos planean ganar dinero (algunas estimaciones financieras serían agradables), puede ser más difícil elevar el nivel basado solo en los lanzamientos de modelos de IA.

De todos modos, puede ser un error descartar el potencial de crecimiento de nuevos LLMs como Ártica, dada la ventaja que tiene sobre la competencia.

En las próximas etapas del auge de la IA, esperaría que la eficiencia y la personalización sean los factores de diferenciación más importantes entre los combatientes de IA. En este momento, Snowflake parece tener ambos métricas bajo control mientras se esfuerza por capacitar y permitir a los clientes empresariales aprovechar el poder de sus datos.

No se trata solo del LLM Ártico que podría ayudar a posicionar a Snowflake para un potencial alcista en IA. La empresa no escasea de características de IA para hacer la vida más fácil a los usuarios. Desde su servicio Cortex (para administrar y mejorar los procesos de desarrollo de software) hasta Documentos de IA (para transformar datos de documentos no estructurados en datos estructurados), está claro que Snowflake puede construir un foso alrededor de su ecosistema al apostar todo a la IA.

¿Es la Acción de SNOW una Compra, Según los Analistas?

En TipRanks, la acción de SNOW se clasifica como una Compra Moderada. De 37 calificaciones de analistas, hay 24 Compras, 11 Mantener y dos Recomendaciones de Venta. El precio objetivo promedio de la acción de SNOW es de $211.26, lo que implica un potencial alcista del 32.6%. Los objetivos de precio de los analistas van desde un mínimo de $125.00 por acción hasta un máximo de $260.00 por acción.

Conclusión sobre la Acción de SNOW

De hecho, hay una gran cantidad de incertidumbre sobre cuánto beneficio puede generar una nueva IA a lo largo de muchos años. Y para una empresa como Snowflake, que utiliza un modelo volátil de reconocimiento de ingresos basado en el uso, yo argumentaría que es mucho mejor pecar de cauteloso cuando se trata de estimaciones, especialmente frente a una gran incertidumbre económica.

Con una presencia de IA robusta y en crecimiento (Ártica y otras innovaciones de IA) y un “hombre de IA” ahora dirigiendo la empresa, creo que los mejores días de Snowflake (al menos como empresa pública) aún están por venir.

