Apreciando a Alice Munro, Quien Introdujo Innovación en la Ficción Corta

En su elegante obituario de Alice Munro, el laureado con el Nobel que falleció esta semana en Port Hope, Ontario, Anthony DePalma escribe que sus historias “fueron ampliamente consideradas como incomparables, una mezcla de personas comunes y temas extraordinarios”.

El Sr. DePalma, ex jefe de la oficina de Toronto de The Times, continuó: “Retrató a personas de pueblos pequeños, a menudo en el suroeste rural de Ontario, enfrentando situaciones que hacían que lo fantástico pareciera una ocurrencia cotidiana. Algunos de sus personajes estaban tan bien desarrollados a lo largo de generaciones y continentes que los lectores alcanzaron un nivel de intimidad con ellos que generalmente solo se alcanza con una novela completa.”

[Leer: Alice Munro, laureada con el Nobel y maestra del cuento, fallece a los 92 años]

La Sra. Munro y su trabajo han sido cubiertos durante mucho tiempo por The Times. La primera referencia fue una línea en 1973 que mencionaba la publicación de “Dance of the Happy Shades”, una colección de historias que se lanzó en Canadá cinco años antes.

Opinión publicó un ensayo sobre la Sra. Munro escrito por la novelista con sede en Toronto, Sheila Heti, y Libros recordó a los lectores su guía sobre el trabajo de la Sra. Munro que publicó por primera vez hace unos meses.

[Leer: No escribo como Alice Munro, pero quiero vivir como ella]

[Leer: Lo esencial de Alice Munro]

Como suele ser el caso cuando mueren figuras culturales importantes, The Times también ofreció “una evaluación” del trabajo.

[Leer: Alice Munro, una alquimista literaria que hizo gran ficción de vidas humildes]

La evaluación de la Sra. Munro fue escrita por Gregory Cowles, editor senior de The New York Times Book Review. Hablamos sobre su vida y su escritura. Nuestra conversación ha sido editada por motivos de espacio y claridad.

¿Cuándo empezaste a leer a Alice Munro?

Estoy seguro de que fue en las páginas de The New Yorker porque mis padres estaban suscritos. Pero empecé a leerlo más en serio cuando estaba en la escuela secundaria. Me hablaba a mí, y fui a buscar sus libros.

Cuando mi esposa y yo salimos en nuestra primera cita, sabía que ella había sido estudiante de literatura inglesa. Le pregunté: “Oh, ¿a quién lees?” Y ella dijo: “Bueno, escribí mi tesis sobre Alice Munro.” Dije: “Ah, mi favorita.” Alice Munro nos unió.

Como estadounidense, ¿sientes que sus historias te dan una sensación de Canadá?

En la medida en que los escenarios son casi exclusivamente canadienses, seguro. Pero para ella, el trabajo es tan específico de esta región de Canadá que tienes que preguntarte: ¿Es eso particularmente representativo de Canadá en su conjunto?

De cierta manera también se siente tanto estadounidense del Medio Oeste como canadiense del Medio Oeste. Algunas de las historias cruzan la frontera, llegando a Michigan o al norte del Medio Oeste de América. Y entonces se siente muy particular. Tiene un sentido muy fuerte de lugar. Pero no necesariamente un fuerte sentido de identidad nacional.

Diría que se siente más rural en términos de sensibilidad. Tiene una sensibilidad muy fuerte y un sentido de lugar muy fuerte. Pero no solo lo asociaría con Canadá.

Debo confesar que no he leído mucho de su trabajo. ¿Qué se pierden personas como yo?

Desde que se publicó mi artículo, la mayoría de los comentarios son de personas que son simplemente grandes fanáticos de su trabajo. Pero entre ellos hay alguien que dice “Nunca lo terminé de entender”, “Me pareció muy plano” o “No pasó nada”.

En mi artículo, hago hincapié en que de hecho pasa mucho. No solo en un sentido interior, como podrías esperar de los cuentos. Pero también hay muchos incidentes reales en sus historias. Son muy ricas en trama.

Conforme su carrera avanzaba, el tiempo y la memoria se volvían muy elásticos en sus historias. Lo que te pierdes al no someterte a su trabajo es la riqueza de esa exploración de cómo funciona la memoria y cómo cuestionamos nuestras propias experiencias. Eso se sintió como una innovación que ella trajo a la ficción breve.

Estaba inventando algo. Y estaba aplicando algunas cosas que los novelistas habían estado haciendo en longitud de novela con el tiempo y con la memoria. Pero haciéndolo en una forma tan comprimida.

¿Cambiaba la percepción de los cuentos en general?

La percepción de los cuentos en general cambió mientras ella estaba a la vanguardia del género. Pero ¿lo cambió ella?

Había mucha gente en su época. Si vas a hablar de canadienses: Mavis Gallant. Hubo como un verdadero resurgimiento del cuento. Ella tuvo algo que ver con eso, sin duda. Pero creo que también era algo en el espíritu de la época.

¿Qué libro recomendarías a alguien que no conoce su trabajo?

Ella fue prolífica. Yo, por supuesto, diría que lean todo.

Pero si quieres que diga solo uno, diría “Fuga”.