2 Acciones de Crecimiento Que Podrían Dispararse en 2024

Los inversores ya han visto algunos grandes aumentos en el precio de las acciones en 2024. Varios ganadores están en el popular espacio de inteligencia artificial (IA), por supuesto, con empresas como Nvidia y Meta Platforms publicando excelentes retornos en lo que va del año. Pero también hay algunos de los principales rendimientos bursátiles que podrían sorprenderte. Chipotle es uno de los 10 mayores ganadores hasta ahora este año, por ejemplo.

El crecimiento del gigante de la comida rápida ilustra cómo se pueden encontrar retornos excelentes en cualquier industria y a menudo se encuentran rodeados de actuaciones mediocres entre sus pares. Veamos entonces algunos de los destacados valores de crecimiento que parecen estar preparados para grandes ganancias este año.

1. Navegar hacia el crecimiento

Las acciones de Garmin (NYSE: GRMN) ya están superando al mercado en lo que va del 2024, pero hay espacio para más crecimiento por delante. La empresa especializada en tecnología de navegación anunció a principios de mayo resultados de ventas estelares en su diversa cartera de productos. Los ingresos aumentaron un 40% en su segmento de dispositivos portátiles de fitness y mejoraron un 11% en su división de relojes inteligentes. Las ventas en general aumentaron un saludable 20% incluso cuando muchas gigantes tecnológicas de consumo (como Apple) luchaban por impulsar sus ingresos.

Garmin no está teniendo problemas para beneficiarse de su crecimiento, tampoco. La rentabilidad bruta subió al 58% de las ventas desde el 57% de las ventas. El beneficio operativo aumentó a un sólido 22% de las ventas desde el 17% de las ventas del año anterior, ayudando a que los beneficios aumentaran casi un 40%. “Atribuimos estos resultados destacados a nuestra sólida cartera de productos y a las sólidas tendencias de demanda que hemos estado experimentando,” dijo el CEO Cliff Pemble en un comunicado de prensa.

La mayoría de los profesionales de Wall Street prevén que los ingresos aumenten un 12% este año, pero Garmin podría superar esas proyecciones con un sólido desempeño en la temporada navideña. En cualquier caso, es probable que los retornos para los accionistas sean sólidos a medida que la empresa continúa ganando cuota de mercado mientras impulsa los márgenes de beneficio por encima del 20% de las ventas.

2. Retornos increíbles

El negocio de Amazon (NASDAQ: AMZN) aún puede expandirse desde aquí a pesar de su ya masiva presencia en ventas. El gigante del comercio electrónico logró recientemente un aumento del 13% en las ventas para llevar los ingresos del primer trimestre a saludables $143 mil millones. Ese crecimiento se produjo principalmente a través de un sector de servicios en alza. Las ventas de Amazon Web Services aumentaron un 17%, y AWS está ahora funcionando a una tasa anual de $100 mil millones con la ayuda de la creciente demanda de servicios en la nube impulsados por IA.

Amazon tiene una gran oportunidad de expandir su plataforma de software como servicio en los próximos años a medida que más empresas modernizan sus infraestructuras tecnológicas. El segmento de comercio electrónico ofrece sólidas economías gracias a la masiva escala de Amazon. Además, el servicio de suscripción Prime, el streaming de video y la publicidad digital ofrecen múltiples áreas de crecimiento. “Estamos en los primeros días en todos nuestros negocios,” dijo el CEO Andy Jassy a los inversores a finales de abril.

La aún mejor noticia para los inversores es que Amazon finalmente está permitiendo que su crecimiento se traduzca en significativas victorias financieras. El flujo de efectivo libre en el último año ha sido de $50 mil millones, frente a una salida de $3 mil millones un año antes. El beneficio se triplicó el último trimestre a $10 mil millones.

La valoración de las acciones sigue siendo atractiva. Las acciones se negocian a 3.4 veces las ventas hoy en día, o cerca del doble del mínimo que vieron los inversores a principios de 2023. Sin embargo, eso aún se traduce en un descuento desde la relación precio/ventas de más de 4 en las etapas posteriores a la pandemia. Amazon debería ofrecer fuertes retornos para los inversores a largo plazo a ese precio en 2024 y más allá.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Demitri Kalogeropoulos tiene posiciones en Amazon, Apple, Chipotle Mexican Grill y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple, Chipotle Mexican Grill, Garmin, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Crecimiento que Podrían Dispararse en 2024 fue publicado originalmente por The Motley Fool

