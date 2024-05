Las FDI dicen que mataron a comandante de Yihad Islámica al este de Rafah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron el sábado que mataron a un comandante de la yihad islámica, que se dice que era el jefe logístico en Rafah para la milicia proiraní aliada al grupo islamista palestino Hamas. El ataque, parte de los ataques aéreos, tuvo lugar al este de Rafah, dijo el ejército, agregando que la IDF continuando sus operaciones en la ciudad del sur y también en el centro y norte de la Franja de Gaza. En los ataques aéreos, las tropas israelíes también destruyeron depósitos de armas y posiciones de cohetes pertenecientes a los islamistas, dijo la IDF. Una feroz lucha ha estado teniendo lugar durante días en el asentamiento de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza. Los soldados israelíes han matado a varios militantes en enfrentamientos armados en las últimas 24 horas, dijo el ejército el sábado por la mañana. También destruyeron varios pozos de túneles y una posición de cohetes. Cerca del denominado corredor de Nezarim, los soldados israelíes se encontraron con un grupo de islamistas equipados con bazucas. Un dron israelí eliminó a los combatientes enemigos, según el comunicado de la IDF. La información no pudo ser verificada de forma independiente inicialmente. El Corredor de Nezarim está ocupado por el ejército israelí. Divide la Franja de Gaza en dos partes aproximadamente por la mitad. La guerra de Gaza fue desencadenada por la masacre sin precedentes de más de 1,200 personas asesinadas por Hamas y otros grupos en Israel el 7 de octubre. Israel respondió con masivos ataques aéreos y una ofensiva terrestre. La autoridad de salud controlada por Hamas en Gaza dijo que más de 35,000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. Las cifras, que no se pueden verificar de forma independiente, no distinguen entre civiles y combatientes armados. En Rafah, el liderazgo israelí dice que quiere aplastar los últimos batallones de Hamas que se cree que están allí.