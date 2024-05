¡Carga hasta un 80% en solo 9.8 minutos! Gotion High-tech reveló nuevos productos y nueva tecnología

Gotion High-tech organizó su 13ª Conferencia Tecnológica el 17 de mayo, presentando sus nuevos productos y nueva tecnología, incluyendo la batería 5C de carga ultrarrápida G-Current lista para producción en masa inmediata, la batería cilíndrica de alto níquel NCM Stellary y la tan discutida tecnología de batería totalmente sólida en la industria.

Batería de carga ultrarrápida 5C G-Current: carga hasta el 80% en solo 9.8 minutos

La batería G-Current está diseñada con tecnología de carga ultrarrápida de 5C, lo que permite el reabastecimiento del 80% de la energía en 9.8 minutos de carga y el 90% en 15 minutos de carga. Esta solución se puede aplicar a toda la gama de aplicaciones de baterías, vehículos eléctricos o híbridos, cubriendo sistemas químicos LFP, LMFP y NCM. En la conferencia, el Sr. Cao Yong, Vicepresidente del Instituto de I+D de Ingeniería de Gotion High-tech, afirmó que el lanzamiento de las baterías G-Current significa producción en masa.

Batería de alto níquel NCM Stellary: reducción de costos en un 50% para la fabricación integrada en la Planta Gen7

La batería Stellary utiliza el material de silicio-carbono de segunda generación desarrollado por Gotion High-tech y electrolito de carga rápida, lo que permite la carga ultrarrápida del 10% al 70% del Estado de carga en solo 9 minutos. Los paquetes de baterías equipados con esta celda pueden completar la carga de 350km de autonomía en 5 minutos y 600km en 10 minutos. El diseño estructural único del Paquete de baterías Stellary puede disipar el 70% del calor fuera del Paquete en solo 3 segundos, garantizando un enfriamiento de máxima velocidad en condiciones extremas y logrando la propagación no térmica del paquete. Al mismo tiempo, la Batería Stellary está equipada con tecnología BMS inalámbrica y tecnología de enfriamiento efectivo multidireccional, mejorando de manera integral la seguridad y confiabilidad de la batería. La batería Stellary se producirá en la fábrica Gen7 de Gotion High-tech, que ha logrado una producción de precisión de nivel um, el estándar más alto de la industria, y puede lograr una reducción del 50% en los costos de fabricación.

Baterías de gema con tecnología totalmente sólida: con una densidad energética de hasta 350Wh/kg

La batería de gema incorpora una innovadora tecnología completamente sólida, con una densidad energética de 350 Wh/kg, más del 40% superior a las baterías NCM convencionales. Esta mejora proporciona a los vehículos eléctricos un mayor rango y una mayor eficiencia energética

Además, Gemstone pasó exitosamente la prueba de caja caliente a 200 grados de una sola vez, una temperatura significativamente mayor que los 130 grados definidos por las normas nacionales, lo que marca un avance significativo en la tecnología de baterías en términos de seguridad.

