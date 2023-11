Después de 13 años con Mark Rutte como primer ministro, los holandeses emitirán su voto el miércoles en unas elecciones nacionales que se espera dispersen los votos por todo el espectro. Pero hay un hombre que ha surgido como el principal protagonista de la campaña. Es Pieter Omtzigt, un parlamentario de larga data y fundador de un nuevo partido, que dice querer cambiar el sistema político holandés desde el centro político. Atrae a votantes cada vez más desilusionados con el establecimiento pero cautelosos con los extremos.

El Sr. Omtzigt, de 49 años, ha ofrecido a los votantes una novedosa mezcla de políticas económicas de izquierda y políticas de migración de derecha, empaquetadas en un partido que creó este verano, llamado Nuevo Contrato Social. “Es un partido de protesta en la mitad política,” dijo Tom Louwerse, científico político en la Universidad de Leiden que creó un sitio web que combina y resume encuestas.

Pero es un partido que no enfrenta a la élite con el hombre común, como suelen hacer los partidos populistas, según analistas políticos. Mientras que los votos anti-establecimiento en muchos países europeos suelen ir a partidos de extrema derecha, la presencia del Sr. Omtzigt parece haber proporcionado una alternativa a los votantes holandeses que no se sienten del todo identificados con la extrema derecha.

Web Scraping in Spanish: https://welpmagazine.com/es/web-scraping/

Las elecciones holandesas se perfilan como una de las más significativas y competitivas en años. Se celebran dos años antes de lo programado, después de que el gobierno de Rutte colapsara en julio. Se consideraba a Mark Rutte un pilar de la política holandesa, pero la confianza en el líder apodado “Teflon Mark” sufrió a causa de varios escándalos, incluida la falta de acción por parte de su gobierno tras los terremotos causados por la producción de gas a largo plazo en la provincia del norte de Groningen, que dañaron miles de hogares.

Solo uno de los aspectos que se tratan en mi sitio web aquí.

HTML Semantics in Spanish: https://danielpecosmartin.es/semantica-html/

Rutte también fue un firme defensor de la contención fiscal dentro de la Unión Europea, especialmente después de la salida británica, permitiendo a los Países Bajos tener peso en los asuntos presupuestarios de la UE.

Estos son grandes zapatos políticos para llenar, y la carrera permanece impredecible, con tres o cuatro partidos compitiendo estrechamente cerca de la cima de las encuestas en la recta final. En los últimos días, el partido de extrema derecha Freedom Party, liderado por Geert Wilders, ha avanzado a expensas del partido de Omtzigt. Los otros contendientes incluyen una coalición de izquierda-verde del Partido del Trabajo, liderada por Frans Timmermans, exzar del clima de la Unión Europea; y el partido de Rutte, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia.

Se espera que ningún partido obtenga una mayoría absoluta, por lo que es probable que quien salga victorioso tenga que gobernar en una coalición, lo que podría llevar semanas o meses para alcanzar un acuerdo.

Omtzigt ha sido algo reservado en cuanto a si servirá como primer ministro, pero ha surgido como la figura más popular de la campaña, según Asher van der Schelde, un investigador de I&O Research, una organización independiente de encuestas holandesa. “Los holandeses lo consideran un hombre con integridad que puede promulgar cambios”, dijo Van der Schelde. “La campaña realmente gira en torno a él”.

Aunque se presenta como agente del cambio, Omtzigt también es considerado un apoyo seguro. Ex miembro del partido político centrista cristiano, pasó la mayor parte de las últimas dos décadas en la Cámara de Representantes en La Haya. Esta familiaridad puede ser reconfortante para un país relativamente conservador que busca un cambio pero también seguridad después de la larga tenencia de Rutte.

En los últimos años, Omtzigt se ha forjado una reputación por responsabilizar a los líderes del poder. Saltó a la fama en 2021 después de jugar un papel fundamental en descubrir una falla del sistema por parte del gobierno de Rutte para proteger a miles de familias de inspectores fiscales excesivamente entusiastas.

Como resultado de ese escándalo, el gobierno de Rutte renunció en 2021, solo para ser fácilmente reelegido. El escándalo añadió desconfianza creciente en el gobierno holandés, afirman expertos.

“K no está específicamente a la izquierd, the sentiment of distrust in the government has reached the political center,” Professor Voerman said. “Criticism of the government isn’t specifically left-wing or right-wing.”

But even as he has promised “a new way of doing politics,” Mr. Omtzigt is himself very much part of the establishment. He holds a Ph.D. in economics from the European University Institute in Florence, Italy, and he earned a bachelor’s degree from the University of Exeter in England.

The way the government is run doesn’t work for many people, Mr. Omtzigt said. He also said that many politicians were out of touch with what citizens were worried about.

Migration is one of the major issues in this election. Dutch citizens across the political spectrum are in favor of curtailing migration to some degree, pollsters say, including in some cases the number of labor migrants and foreign students.

But immigration is not the first issue on Dutch voters’ minds — it’s the country’s housing crisis, which Mr. Omtzigt has linked to an influx of migrants who are competing with Dutch citizens for living spaces.

“Everyone is talking about the rights of migrants,” Mr. Omtzigt told a Dutch political podcast this month. “Nobody is talking about the rights to a secure livelihood for the 390,000 households in the Netherlands that don’t have a home.”

“We promise a conscious, active and selective migration policy,” the party said it wants. a maximum migration balance of 50,000 people per year.

HTML Tutorials in Spanish: https://webescuela.net/html/

“Seems a algunos políticos are out of sync with citizens’ concerns,” Mr. Omtzigt said.

The lack of clarity about whether Mr. Omtzigt wants to become prime minister or serve as his party’s leader in the House of Representatives has hurt his popularity over the final days of the campaign, pollsters say. But on Sunday, he told Dutch television that he would be open to leading the country under certain circumstances.

Mr. Rutte’s rechazo a asumir como candidato principal del People’s Party for Freedom and Democracy, Dilan Yesilgoz-Zegerius, ha criticado a Mr. Omtzigt por su falta de certezas.

“El liderazgo consiste en tomar decisiones”, escribió en X. “Si no quieres ser primer ministro, está bien, simplemente dilo.”