La Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional está lista para tomar una decisión sobre un nuevo proyecto de ley que reforma el sistema de reclutamiento de Ucrania la próxima semana, programada tentativamente para el 8-9 de enero, según dijo el Secretario de la comisión, el Coronel del servicio de seguridad SBU, Roman Kostenko, en la televisión nacional el 6 de enero.

“Estamos revisando meticulosamente [el proyecto de ley] artículo por artículo”, dijo Kostenko.

“El proyecto de ley de movilización consta solo de 73 páginas de tablas comparativas. Casi cada disposición plantea preguntas sobre la redacción técnica o la determinación de su relación con otras leyes. En este momento se está llevando a cabo una audiencia.”

También mencionó que el 6 de enero, la comisión parlamentaria escuchará al Ministerio de Finanzas sobre los fondos necesarios para una nueva oleada de reclutamiento.

El Gabinete de Ministros presentó el proyecto de ley No. 10378 a la Verjovna Rada, el parlamento de Ucrania, el 25 de diciembre, abordando temas de reclutamiento, registro militar y servicio militar.

La Comisión de Seguridad Nacional de la Verjovna Rada comenzó a trabajar en este proyecto de ley el 4 de enero. En la primera reunión asistieron el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, el Jefe del Estado Mayor General Serhiy Shaptala, y el Ministro de Defensa, Rustem Umerov.

