Futuro incierto para miles tras mortales inundaciones en Brasil.

Rafael Adriano Peres casi no se podía mover mientras yacía en un colchón en un centro de refugio en Porto Alegre, después de ser golpeado por un automóvil cuando las inundaciones históricas barrieron el sur de Brasil este mes. A los 35 años, sufrió dos costillas rotas pero no pudo regresar a casa del hospital ya que el agua había llenado la propiedad que comparte con su esposa. “No sabemos qué traerá el mañana. Tenemos que empezar de cero”, dijo Peres, quien trabajaba en gestión de residuos en Porto Alegre, que ahora está en gran parte sumergida después de que el río Guaíba desbordara. Rodeado por una montaña de ropa y juguetes donados, casi 800 personas se hospedaban en este gran hangar el domingo en la capital de Rio Grande do Sul. El estado ha sido golpeado por una catástrofe climática durante casi tres semanas que ha cobrado la vida de más de 150 personas y dejado alrededor de 100 desaparecidas. – ‘Solo empeorando’ – Algunas personas planean regresar a sus hogares una vez que las aguas altas disminuyan, pero otros como Marcia Beatriz Leal, de 50 años, quien ha sufrido tres inundaciones, ya han renunciado a esa esperanza. “Luchas por recuperarlo todo y luego desaparece de nuevo”, dijo Leal, quien vivía en una casa alquilada en la ciudad afectada por las inundaciones de Estrela. Habló con AFP con su hijo Pietro de siete años y su madre, quien sufre de enfermedad de Alzheimer, durmiendo a su lado. Leal, quien hace ropa para mascotas, dijo que se sintió mejor después de llorar en una charla en el refugio organizada por el servicio de salud mental del ayuntamiento. Espera mudarse a otra área con su madre e hijo, con suerte protegida de las lluvias cada vez más intensas en la región que los científicos dicen que están vinculadas al cambio climático y al patrón climático de El Niño. “Esto es la naturaleza dándonos lo que le hacemos”, dijo Leal. Acurrucado en mantas coloridas junto a Leal, Peres estuvo de acuerdo: “Somos los seres humanos los que estamos destruyendo nuestro planeta. Solo va a empeorar”. Le preocupa que otras ciudades en Brasil puedan enfrentar inundaciones similares, señalando sus preocupaciones en particular sobre la deforestación en la Amazonia. – ‘La vida continúa’ – Unas 13,000 personas se han refugiado en las 149 instalaciones en Porto Alegre, una ciudad de 1.4 millones de habitantes, según las autoridades locales. Los más afectados pueden enfrentar un miedo persistente a que las inundaciones vuelvan, pero la mayoría superará ese sentimiento, dijo la psicóloga Marta Fadrique, quien lidera el servicio de salud mental de la ciudad. Los problemas pueden incluir ansiedad, insomnio y paranoia, le dijo a AFP fuera del centro, donde la ropa se seca al sol y los niños corren, aparentemente ajenos a la tragedia. Habraham Elises Gil, un limpiador venezolano de 25 años, dejó su país hace seis años debido a sus problemas económicos y reconstruyó su vida en Porto Alegre con su esposa y sus dos hijos. Lo perdió todo en las inundaciones pero ya está pensando en empezar de nuevo. “Los niños nos dan fuerza. La vida continúa. Mientras estemos vivos, todo tiene que seguir adelante”, dijo Gil. pp/llu/lbc/bds/def/bjt/mlm