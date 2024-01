Después de los ataques liderados por Estados Unidos en Yemen, ¿qué tan extendida será la guerra en el Medio Oriente?

Desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás hace casi 100 días, el presidente Biden y sus colaboradores han luchado por contener el conflicto, temerosos de que una escalada regional pudiera arrastrar rápidamente a las fuerzas estadounidenses. Ahora, con el ataque liderado por Estados Unidos a 16 sitios en Yemen el jueves, ya no queda duda de si habrá un conflicto regional. Ya ha comenzado. Las preguntas más grandes ahora son la intensidad del conflicto y si se puede contener. Este es exactamente el resultado que nadie quería, presumiblemente incluido Irán. “No estamos interesados en una guerra con Yemen. No estamos interesados en un conflicto de ningún tipo”, dijo John F. Kirby, portavoz de la Casa Blanca, el viernes. “De hecho, todo lo que el presidente ha estado haciendo ha sido tratar de prevenir cualquier escalada del conflicto, incluidos los ataques de anoche”. La decisión de Biden de lanzar ataques aéreos, después de resistir llamadas para actuar contra los militantes hutíes con base en Yemen, cuyos ataques repetidos a los barcos en el Mar Rojo estaban comenzando a afectar el comercio mundial, es un cambio claro en la estrategia. Después de emitir una serie de advertencias, dijeron los funcionarios, el Sr. Biden sintió que se vio obligado después de una lluvia de ataques con misiles y drones el martes dirigidos a un barco de carga estadounidense y los buques de la Marina que lo rodeaban. “Esta ya es una guerra regional, no limitada a Gaza, sino ya extendida a Líbano, Irak, Siria y Yemen”, dijo Hugh Lovatt, experto en Oriente Medio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Washington, agregó, quería demostrar que estaba listo para disuadir las provocaciones iraníes, por lo que colocó conspicuamente sus portaaviones y combatientes en posición para responder rápidamente. Pero esas mismas posiciones dejan a Estados Unidos más expuesto. A lo largo de 12 semanas, los ataques contra intereses israelíes, americanos y occidentales han venido de Líbano, Irak y Siria, provocando respuestas modestas y cuidadosamente dirigidas de las fuerzas estadounidenses e israelíes. Estados Unidos también emitió advertencias a Irán, al que los estadounidenses acusan de actuar como un coordinador suelto. Lo notable del ataque de represalia en Yemen fue su amplitud: utilizando cazas y misiles lanzados desde el mar, las fuerzas de EE. UU. y Gran Bretaña, respaldadas por un pequeño número de otros aliados, golpearon una gran cantidad de sitios de misiles y drones hutíes. Biden está caminando en la delgada línea entre la disuasión y la escalada, y sus colaboradores admiten que no hay ciencia en el cálculo. Sin embargo, cuánto control tiene Irán sobre sus proxies es una pregunta frecuente, y sus líderes también pueden estar malinterpretando las líneas rojas estadounidenses e israelíes. Los hutíes, una pequeña tribu respaldada por Irán en Yemen, han sido de los más agresivos al presionar el límite, tratando de bloquear las rutas comerciales internacionales a través del Mar Rojo e ignorando las advertencias estadounidenses y occidentales para abstenerse. Los diplomáticos occidentales dijeron que había habido reticencia a contraatacar a los hutíes, en parte para evitar trastornar una tregua en la guerra civil yemení, y en parte debido a la dificultad de eliminar por completo su amenaza. Sin embargo, los ataques repetidos de los hutíes a los barcos, su fuego directo a los helicópteros estadounidenses y su ataque del martes a un carguero estadounidense, dejaron a Estados Unidos con lo que los funcionarios dijeron no era una opción real. No se sabe cuánto tiempo los hutíes tardarán en recuperarse y amenazar barcos en el Mar Rojo nuevamente, como han prometido. No obstante, la mayor implicación militar estadounidense también agrega a la percepción en el mundo de que Estados Unidos está actuando de manera aún más directa en nombre de Israel, arriesgando un mayor daño a la posición estadounidense y occidental a medida que aumenta el número de muertos en Gaza. Israel ahora está defendiendo su conducta contra la acusación de genocidio en un tribunal internacional. Irán está utilizando proxies como Hezbolá y los hutíes para distanciarse de sus acciones y mantener su credibilidad en la región, tratando de evitar un ataque directo que podría poner en peligro la Revolución Islámica y su programa nuclear. Sin embargo, Irán también está siendo arrastrado por esos mismos proxies. “Irán realmente lo está empujando”, dijo François Heisbourg, analista militar francés. “Es otra razón por la que no quieren una guerra ahora: quieren que sus centrífugas funcionen pacíficamente”. Los iraníes no tienen una bomba nuclear, pero podrían enriquecer suficiente uranio para obtener armas en cuestión de semanas, desde el enriquecimiento actual del 60 por ciento al 90 por ciento, dijo. “Han hecho el 95 por ciento del trabajo”. Israel también está intensificando sus ataques a los proxies iraníes, especialmente en Líbano y Siria. Después del ataque de Hamás, Hezbolá en Líbano comenzó una serie de ataques desde Líbano, lo que llevó a Israel a evacuar a ciudadanos cerca del conflicto. Tras eso, la campaña aérea de Israel ha matado a 19 miembros de Hezbolá en Siria en tres meses, más del doble que el resto del 2023 combinado, según un recuento de la agencia de noticias Reuters. También han muerto más de 130 combatientes de Hezbolá por Israel en Líbano en el mismo período. Amine Hoteit, un general retirado del ejército libanés y analista, enumeró varios objetivos de los ataques israelíes en Siria: mantener la atención allí y presionar al gobierno sirio “para cortar la ruta de suministro iraní”. Las tropas estadounidenses desplegadas en Iraq y Siria para evitar un resurgimiento del ISIS han sido atacadas por milicias respaldadas por Irán 130 veces desde el 17 de octubre, según el recuento del Pentágono del jueves, totalizando 53 ataques en Iraq y 77 en Siria. Estados Unidos ha llevado a cabo menos de 10 represalias, normalmente después de que hubo bajas estadounidenses. Cada vez, Estados Unidos dijo que su respuesta tiene como objetivo disuadir otros ataques y enviar un mensaje a Irán y sus proxies, que operan libremente en Iraq y Siria. Pero tropas estadounidenses no han sido asesinadas. La preocupación, según funcionarios de Estados Unidos, es que más pronto o más tarde, uno de los ataques matará a las tropas, y luego la respuesta sería mucho más letal y podría descontrolarse. El 4 de enero, el ejército de Estados Unidos lanzó un inusual ataque de represalia en Bagdad que mató a un líder de milicia al que culpa por los recientes ataques contra el personal estadounidense, una medida condenada por el gobierno de Iraq. Aunque el gobierno de Iraq está ahora dominado por partidos cercanos a Irán, la presencia estadounidense ha sido tolerada en gran medida debido al temor de que sin la ayuda de Estados Unidos, el Estado Islámico podría recuperar rápidamente terreno. Pero el viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Iraq condenó los ataques a los hutíes en Yemen. “Creemos que expandir el alcance de los objetivos no representa una solución al problema, más bien, llevará a una ampliación del alcance de la guerra”, dice la declaración. Mientras la atención principal se ha centrado en Hamás en Gaza y Hezbollah, la amenaza de los hutíes al comercio tiene el potencial de tener el mayor impacto mundial, ya que alrededor del 30 por ciento de los buques portacontenedores del mundo pasan por el Mar Rojo. Ya Volvo, Tesla y otros fabricantes de automóviles en Europa han suspendido la producción durante unos días o más debido a interrupciones en la recepción de piezas, ya que los barcos evitan el Mar Rojo y el Canal de Suez. Estados Unidos y más de una docena de otros países han creado una coalición para proteger el envío, Operación Prosperity Guardian. Sin embargo, los hutíes han continuado intentando atacar barcos, con conexiones israelíes o no, y Maersk decidió pausar todo el envío por el Mar Rojo después del ataque del 31 de diciembre a uno de sus barcos. Ha advertido a sus clientes que esperen interrupciones significativas y los analistas esperan que los mayores precios se sumen a la inflación global. En discursos públicos esta semana, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, reiteraron que no quieren una guerra ampliada. Pero Colin P. Clarke, experto en contraterrorismo y director de investigación de Soufan Group, dijo que Israel no se podía permitir ser complaciente dada su grave error de cálculo antes del 7 de octubre de que Hamás tampoco estaba interesado en una guerra. Los recientes asesinatos que atacaron el corazón de los lazos de Irán con Hezbolá y Hamás han inquietado a los iraníes que los han descrito en salas de chat y redes sociales como “abofeteados una y otra vez”. El general de brigada Sayyed Razi Mousavi, asesinado en Navidad en Damasco, había estado a cargo durante dos décadas de aprovisionar misiles, cohetes y drones para Hezbolá en Líbano…