Pobres Fiat Topolinos detenidos en la frontera italiana por volar colores italianos ilegales foto

Fiat y la empresa matriz Stellantis se han metido nuevamente en problemas por supuestamente violar la ley “Hecho en Italia”, que aparentemente el gobierno italiano toma muy en serio o Fiat de alguna manera simplemente desconoce las disposiciones de la estricta ley. Un envío que contenía docenas de Fiat Topolino EV fue bloqueado de ingresar al país porque los Topolinos supuestamente incumplieron con la regulación al llevar banderas italianas cuando, de hecho, fueron ensambladas en Marruecos, según Automotive News.

La policía financiera y agentes de aduanas de Italia incautaron un total de 134 Fiat Topolino EV en el Puerto de Livorno en Toscana, según informa el periódico italiano La Repubblica. El diario cita a miembros de las autoridades italianas diciendo de los Topolinos, “… no son italianos, no pueden mostrar el tricolor en su costado, violan la ley”. Los pequeños EV se construyen al otro lado del Mediterráneo en Marruecos en lugar de en “Il Bel Paese”, uno de los apodos no oficiales de Italia que significa el país hermoso. El ensamblaje extranjero de los Topolinos es claramente una medida de reducción de costos, y Stellantis ha dicho en el pasado que la producción de vehículos puede reducir miles del precio minorista de modelos como el Alfa Romeo Junior ex Milano, que requirió un cambio de nombre porque se estaba produciendo en Polonia.

El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha sido firme en que la producción extranjera es necesaria para reducir el precio de los próximos modelos y EV para que puedan alcanzar la masa crítica en Europa y permitir a los fabricantes de automóviles en la UE defenderse del riesgo de que los EV chinos baratos dominen el mercado.

Por supuesto, el gobierno italiano ha tomado excepción a la producción extranjera por un par de razones: la primera es que Italia guarda celosamente la marca “Hecho en Italia”, que está reservada para productos que son diseñados, fabricados y empaquetados en el país. Incluso hay una rama específica del gobierno que supervisa las infracciones contra la marca, así como un día festivo nacional celebrado en el cumpleaños de Leonardo da Vinci, el 15 de abril. La segunda razón es que Italia ha invertido millones de euros en Stellantis en forma de dotaciones públicas precisamente para que el fabricante de automóviles pueda mantener la producción en el país y evitar despidos de trabajadores del automóvil.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ahora que algunos modelos de Fiat se están construyendo en el extranjero, el gobierno ha estado en desacuerdo con Stellantis y ha comenzado a escrutar sus prácticas de marca hasta el punto de obligar al fabricante de automóviles a abstenerse de usar cualquier cosa que siquiera sugiera que los modelos como el Alfa Romeo Junior y Fiat Topolino se hacen en Italia.

Dada su procedencia extranjera en Marruecos, los Topolinos no pueden llevar legalmente ningún símbolo que pueda confundir a los compradores y hacerles pensar que son “Hechos en Italia”, como, por ejemplo, la bandera o el tricolor. Lo curioso es que los Topolinos llevan la bandera en forma de pegatinas, que están destinadas a honrar al país del desarrollo del Topolino. Stellantis sostiene que los pequeños EV fueron diseñados en Turín, Italia, pero construidos en Marruecos para reducir su precio a una cantidad accesible de solo €9,890, o $10,749 a los tipos de cambio actuales. Tenga en cuenta que el Topolino está clasificado como un cuatriciclo en lugar de un coche como su primo, el Citroën Ami, que no fue desarrollado en Italia.

Stellantis niega haber violado ninguna ley, y dice que quitará las pegatinas de los Topolinos para que los EV puedan ingresar legalmente al país. No puedo esperar a que el mercado de accesorios responda a esto con pegatinas OEM+ de la bandera italiana que algunas personas querrán colocar de manera juguetona en las puertas de sus Topolinos y restaurarlos a su forma original.

