Legisladores de Nueva York buscan bloquear litigios de bonos soberanos de fondos

Los legisladores de Nueva York están lanzando un nuevo impulso para limitar la litigación de “fondos buitre” contra gobiernos que incumplen sus deudas, y reducir cuánto pueden recuperar los inversores a través de los tribunales en bonos de mercados emergentes incumplidos.

Un proyecto de ley presentado en Albany el lunes buscaría bloquear ciertos inversores de comprar bonos soberanos incumplidos baratos y luego recibir altos pagos a través de los tribunales.

“Estos fondos de cobertura han obtenido miles de millones en ganancias mientras dejaban a las naciones con deudas insuperables y una economía desestabilizada… al cambiar la ley, Nueva York puede cambiar las reglas por las cuales juegan estos fondos de cobertura”, dijeron la senadora del estado de Nueva York Liz Krueger y la miembro de la Asamblea Jessica González-Rojas, patrocinadoras del proyecto de ley.

Aproximadamente la mitad de todos los bonos emitidos por gobiernos de mercados emergentes se emiten bajo la ley del estado de Nueva York. Esos prestatarios incluyen a gobiernos latinoamericanos como Argentina, un incumplidor serial, así como Mongolia y Sri Lanka.

La legislación propuesta es la última de una serie de esfuerzos para modificar la ley de Nueva York sobre deuda soberana. Tres proyectos de ley propuestos el año pasado no fueron finalmente votados, y un intento de revivir dos de ellos en marzo fue recibido con furiosas objeciones por parte de inversores de Wall Street que dijeron que la legislación propuesta tendría un efecto desalentador en los mercados.

Los inversores recibieron el proyecto de ley del lunes como un enfoque más aceptable y específico para limitar a los inversores “holdout” que rechazan las negociaciones de reestructuración, en contraposición al proyecto de marzo, que proponía cambios amplios en las reestructuraciones de deuda.

El nuevo proyecto de ley se ha inspirado en parte en la larga batalla de Argentina en los tribunales de Nueva York contra Elliott Management de Paul Singer, que resultó en un gran pago para el fondo de cobertura muchos años después del incumplimiento de 2001 del país.

El nuevo proyecto de ley permitiría expresamente a los tribunales examinar la historia y el comportamiento de los acreedores que han adquirido reclamos para demandar, restableciendo en su totalidad una doctrina legal conocida como “compraventa de litigios” que tradicionalmente detenía demandas frívolas.

El proyecto de ley también reduciría las tasas de penalización aplicadas a los pagos de bonos soberanos posteriores al incumplimiento del 9 por ciento, que han generado grandes pagos en el pasado, a la tasa vigente en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a un año. Actualmente es alrededor del 5 por ciento.

En abril, Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro de EE. UU. para Asuntos Internacionales, respaldó este cambio como parte de lo que llamó “actualizaciones estrechas y específicas que eviten trastornos en los mercados”.

Otros legisladores han presentado un proyecto de ley de “estabilidad de la deuda soberana” que autorizaría el establecimiento de un monitor independiente para supervisar las negociaciones de reestructuración. Ha recibido una enérgica respuesta de Wall Street por su percibida falta de practicidad.

Los partidarios, y los inversores, dicen que el proyecto de ley de compraventa tiene muchas más posibilidades de ser aprobado porque busca distinguir entre los holdouts y los acreedores tradicionales que participan en las negociaciones de reestructuración.

“Hemos pasado por una serie de consultas con el sector oficial y la comunidad de inversión: esto apunta a los holdouts profesionales y no a los inversores convencionales,” dijo Alicé Nascimento, directora de campañas de New York Communities for Change, que respalda el nuevo proyecto de ley.

Los inversores institucionales dijeron que el desarrollo más prometedor en el proyecto de ley revisado fue una línea en el borrador que decía que “no pretende aplicarse a inversores convencionales y generalmente cooperativos que ocasionalmente pueden optar por demandar”.

El proyecto de ley revisado “adopta un enfoque elegante y preciso, combinando una disposición de compraventa de litigios de alcance limitado con una reducción de intereses a la tasa federal. El mercado en general no debería verse afectado, mientras que aumentaría considerablemente el riesgo de hacer un negocio de demandar a soberanos,” dijo Gregory Makoff, autor de Default: La batalla judicial emblemática sobre la reestructuración de deuda de $ 100 mil millones de Argentina.