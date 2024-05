Rueda de prensa del martes: ¿Qué sigue para Irán?

Los líderes de Irán buscan proyectar estabilidad tras la muerte del presidente

Las autoridades iraníes han buscado proyectar orden y control después de que el presidente Ebrahim Raisi y el ministro de Relaciones Exteriores Hossein Amir Abdollahian murieran en un accidente de helicóptero. El líder supremo, Ayatolá Ali Khamenei, dijo que el primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, asumiría el cargo de presidente interino y deberá organizar elecciones en un plazo de 50 días.

Aquí tienes lo último.

La muerte de Raisi no solo prepara el escenario para nuevas elecciones presidenciales, sino que también abre un nuevo capítulo de inestabilidad para la República Islámica.

La larga guerra de sombras de Irán con Israel estalló abiertamente después del ataque de Hamas el 7 de octubre, y los países intercambiaron ataques directos. Internamente, muchos iraníes están pidiendo el fin del gobierno clerical, y la corrupción y las sanciones internacionales han devastado la economía. Khamenei tiene 85 años y su salud está en declive. Raisi, un conservador que reprimió la disidencia, era visto como un posible sucesor.

Detalles del accidente: Los medios estatales iraníes culparon a una “falla técnica”. Algunos sugirieron que décadas de sanciones internacionales jugaron un papel al evitar que Irán comprara nuevos aviones occidentales o piezas de repuesto.

Análisis: Los próximos líderes de Irán, que casi seguramente serán de línea dura, tendrán que decidir si seguirán operando con cautela en sus enfrentamientos con EE.UU.

Se solicitan órdenes de arresto para los líderes de Israel y Hamas

Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, ha solicitado órdenes de arresto para el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y Yahya Sinwar, líder de Hamas en Gaza. Khan quiere acusar a los dos por crímenes contra la humanidad en relación con la guerra en Gaza y el ataque del 7 de octubre.

El fiscal también solicitó órdenes de arresto para el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, así como para Muhammad Deif, líder militar de Hamas, e Ismail Haniyeh, líder político de Hamas con base en Qatar.

Los jueces deben aprobar la solicitud de Khan, pero Israel no es miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción en Israel o Gaza, por lo que esto es en gran medida un gesto simbólico. Si se emiten órdenes de arresto, los nombrados podrían ser arrestados en cualquiera de los 124 países miembros de la corte, que incluyen la mayoría de los países europeos pero no EE.UU.

Reacción: El presidente Biden condenó la decisión de Khan de buscar órdenes de arresto para funcionarios de Israel y Hamas al mismo tiempo. Dijo que “sea lo que insinúe este fiscal, no hay equivalencia, ninguna, entre Israel y Hamas”.

Detalles: Khan dijo que creía que los miembros de Hamas nombrados eran responsables de homicidio como crimen contra la humanidad, toma de rehenes, violación y tortura por la incursión del 7 de octubre.

También dijo que los líderes israelíes tenían responsabilidad criminal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el uso del hambre como arma de guerra y “dirigir ataques contra una población civil”.

La fiscalía descansa en el juicio de Trump

El maratónico contraexamen de Michael Cohen, exfixer de Donald Trump y testigo clave en su juicio, terminó ayer. Con eso, concluyó el caso de la fiscalía.