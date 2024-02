Los bloqueadores de ventanas emergentes en iPhone son realmente salvavidas a medida que el ridículo número de anuncios en Internet sigue creciendo. Sin embargo, muchos sitios ahora intentan bloquear a los usuarios que tienen habilitados los bloqueadores de ventanas emergentes. Es comprensible, ya que la publicidad constituye la mayor parte de los ingresos, pero eso también significa que debes desactivar las ventanas emergentes para acceder al contenido. Aquí te mostramos cómo desactivar el bloqueador de ventanas emergentes en iPhone.

Cómo desactivar el bloqueador de ventanas emergentes en Safari

La mayoría de la gente no se da cuenta de que Safari tiene un bloqueador de ventanas emergentes incorporado que funciona bastante bien. De hecho, rara vez causa problemas con la carga adecuada de las páginas y elimina las molestas ventanas emergentes. Sin embargo, el bloqueador de ventanas emergentes de Safari no elimina anuncios como las herramientas que se encuentran comúnmente en los navegadores web de computadoras. Si sospechas que el bloqueador de ventanas emergentes de Safari causa problemas con la carga de la página, desactívalo con estos pasos.

Abre la aplicación Configuración.

Toca Safari para ver su página de ajustes.

Desplázate hacia abajo y activa/desactiva Bloquear ventanas emergentes.

Bloqueadores de ventanas emergentes de terceros en iPhones

Cuando los problemas persisten después de desactivar el bloqueador de ventanas emergentes incorporado de Safari, es una buena idea verificar tu iPhone en busca de un bloqueador de anuncios de terceros. Estos funcionan de manera un poco diferente porque bloquean anuncios y ventanas emergentes molestas. Los bloqueadores de anuncios pueden evitar que las páginas se carguen correctamente, especialmente en sitios de noticias. Muchos sitios de noticias y blogs dependen por completo de la publicidad para sobrevivir.

Cómo desactivar el bloqueador de ventanas emergentes de terceros en iPhone

Desactivar un bloqueador de ventanas emergentes de terceros en un iPhone es muy fácil. Sin embargo, es mejor intentar primero incluir una página en la lista blanca. Esto significa que el bloqueador de ventanas emergentes ignorará cualquier anuncio en el sitio web listado. La mayoría de los bloqueadores de ventanas emergentes admiten la inclusión en la lista blanca a través de la aplicación. De lo contrario, deberás desactivar temporalmente el bloqueo de anuncios y eliminar la aplicación en su totalidad.

Encuentra y abre la aplicación de bloqueo de ventanas emergentes en tu iPhone. (Estoy usando la aplicación AdBlock Plus)

Desactiva el bloqueador de ventanas emergentes activando o desactivando Bloquear anuncios.

Alternativamente, incluye en la lista blanca un sitio web tocando Excepciones > Lista de permitidos > Añadir.

Escribe la URL en el cuadro de texto y selecciona Añadir para incluir el sitio web en la lista blanca.

Los bloqueadores de ventanas emergentes y de anuncios de terceros están disponibles en la App Store de Apple. Desde allí, puedes instalarlos y eliminarlos como cualquier otra aplicación. Esta funcionalidad es un poco diferente a la de un complemento de navegador convencional, ya que la aplicación siempre está visible en la pantalla de inicio del iPhone. Ten en cuenta que estas aplicaciones suelen bloquear anuncios en Safari, pero no en otros navegadores web de iPhone, como Google Chrome.

Con tanta gente usando bloqueadores de anuncios, estas empresas tienen poco margen de maniobra para evitar que esas personas accedan al sitio. Esta barrera requiere que el lector deje de bloquear los anuncios antes de poder ver la página. No olvides que los bloqueadores de anuncios no son perfectos y pueden eliminar partes importantes de la página. Todo lo que el lector tiene que hacer es incluir el sitio web en la lista blanca para que el bloqueador de anuncios no se ejecute en él o desactivarlo.