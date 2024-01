iOS 17.3 está aquí con una importante nueva característica de seguridad para iPhone que querrás tener ahora mismo

El lanzamiento de iOS 17.3 podría ser silenciosamente uno de los más importantes que Apple ha emitido en mucho tiempo. Sí, hay características como el soporte AirPlay para televisores de hotel (en un número muy limitado de habitaciones de hotel, por ahora), y listas de reproducción colaborativas para Apple Music (una característica que otros servicios de música han tenido durante años). Pero es la nueva característica de seguridad la que hace que esto sea imprescindible.

No, no es el tipo de característica de seguridad que estás pensando. No es algo que se arregla bajo el capó para prevenir la manipulación de hackers y evitar que personas malintencionadas ejecuten malware en tu iPhone (aunque también hay esas cosas). Esta nueva característica ayuda a proteger tus datos digitales importantes y el acceso de los ladrones físicos de iPhone.

La Protección de Dispositivos Robados mantiene segura tu información crítica

Nuestros iPhones tienen todo tipo de datos muy, muy importantes. No solo fotos y videos, sino también aplicaciones para cosas como tu banco y tarjetas de crédito. Y tu teléfono a menudo contiene las contraseñas de todas esas cuentas, y aunque tengas autenticación en dos pasos activada, recibe los mensajes de texto o tiene la aplicación 2FA para esas cuentas también.

Apple hace mucho para asegurarse de que un ladrón que robe tu iPhone no pueda simplemente desbloquearlo y acceder a todo eso. Pero la falla crítica en sus sistemas es el código de acceso de tu iPhone. Si alguien te ve desbloquear tu iPhone utilizando tu pin de seis dígitos, entonces puede robar tu iPhone, desbloquearlo y cambiar todos los ajustes importantes que te protegen a ti y tus datos. Pueden desactivar “Buscar mi,” acceder a tus contraseñas, enviar dinero con Apple Cash, y mucho más. Un ladrón con tu iPhone y tu código de acceso incluso puede bloquear efectivamente tu propia ID de Apple, arruinando tu acceso a otros dispositivos de Apple.

Después de actualizar a iOS 17.3, podrás activar la Protección de Dispositivos Robados en Configuración > Face ID y Código. Con esto habilitado, tu código de acceso de seis dígitos ya no permitirá que alguien (incluyéndote a ti) pueda:

Acceder a las contraseñas de iCloud Keychain

Solicitar una nueva Apple Card

Borrar todo el contenido y ajustes

Desactivar el Modo Perdido

Enviar dinero con Apple Cash

Usar tu iPhone para configurar un nuevo dispositivo

Usar métodos de pago guardados en Safari

En su lugar, tendrás que desbloquear tu iPhone con Face ID o Touch ID para hacer esas cosas. Esto no será necesario en lugares conocidos como tu hogar, pero es poco probable que un ladrón intente acceder a tu iPhone allí.

Y características aún más importantes, como cambiar tu contraseña de ID de Apple o agregar/eliminar Face ID o Touch ID, requerirán autenticación, luego un retraso de una hora y luego re-autenticación.

No es un disuasivo completo para todo robo de iPhone. Notablemente, tu correo seguirá siendo accesible, por lo que cualquier aplicación o servicio que te permita restablecer tu contraseña con solo un correo electrónico de confirmación está en peligro. Aún así, querrás asegurarte de usar la autenticación en dos pasos y contraseñas únicas tanto como sea posible.

Así que no esperes para actualizar a iOS 17.3. Descárgalo y activa la Protección de Dispositivos Robados ahora. Si los ladrones esperan que cualquiera con un iPhone lo tenga bloqueado de esta manera, ya ni siquiera valdrá la pena robarlos.