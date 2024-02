Rusia retrata a los soldados heridos como héroes o ni siquiera los muestra. Translation: Rusia retrata a los soldados heridos como héroes, o simplemente no los muestra.

Un proyectil se estrelló en el suelo a pocos metros de donde estaba desplegado el soldado ruso, y la explosión lo arrojó por los aires. “Sentí que mi brazo se caía, luego un golpe en la pierna, todo se desaceleraba, como una imagen congelada en mis ojos; no había sonidos, ni otras sensaciones”, dijo el soldado, Andrei, de 29 años, ex convicto reclutado en la empresa militar privada Wagner. A la deriva entre la conciencia y la inconsciencia, estaba convencido de que la muerte se cernía, dijo en una entrevista, solicitando que solo se use su primer nombre debido al temor a represalias por parte de las autoridades rusas. Mientras las municiones explotaban por todos lados en el combate cerca de la ciudad ucraniana de Bakhmut, sus compañeros soldados lo arrastraron a un punto de evacuación. Eventualmente pasó más de un año en hospitales, con los restos de su brazo izquierdo amputado y una pierna aún en riesgo.

Casos como el de Andrei no reciben mucha publicidad en Rusia, donde, al igual que en Ucrania, no se divulga el número total de heridos en combate. Pero, según funcionarios estadounidenses y ucranianos y numerosos analistas militares, la cifra es asombrosa, tal vez en cientos de miles. Un alto funcionario ruso estimó que los amputados representaban más de la mitad de los gravemente heridos.

Debido a que los reporteros y grupos de ayuda tienen poco o ningún acceso a hospitales o centros de rehabilitación en Rusia, la información es escasa, a menudo limitada a reportes de noticias comunitarias y canales de Telegram.

El Kremlin, analistas militares y parte del personal médico, dicen que quiere evitar una repetición de los movimientos contra la guerra que forzó un alto en guerras anteriores en Chechenia y Afganistán.

“El Estado ruso ha aprendido por experiencia que si quiere mantener la estabilidad interna, debe suprimir ese tipo de debate”, dijo Nick Reynolds, investigador de guerra terrestre del Instituto Real de Servicios Unidos, un tanque de pensamiento militar con sede en Londres.

Los analistas militares dicen que el alto número de heridos también refleja la marcada indiferencia que Rusia exhibe hacia sus soldados, ya que sacrifica un gran número para lograr pequeñas ganancias en los 600 kilómetros de frente en Ucrania.

“El liderazgo ruso, en todos los niveles, no se preocupa mucho por los soldados”, dijo Pavel Luzin, experto militar ruso del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un grupo de investigación con sede en Washington.

De vez en cuando, el presidente Vladimir V. Putin visita a los heridos en los hospitales, les coloca medallas en sus pijamas militares azul cobalto. A veces reconoce problemas en el sistema y promete soluciones. “En cuanto a las prótesis, todavía hay mucho por hacer”, dijo el Sr. Putin el mes pasado mientras hablaba con veteranos. Había aprendido recientemente, agregó, que los ex soldados que recibieron prótesis recibieron pagos gubernamentales reducidos, lo que llamó “inaceptable”.

Después del primer mes de la guerra, el ministro de Defensa ruso, Sergei K. Shoigu, anunció 3.825 heridos, una cifra que Rusia nunca actualizó. Por lo tanto, las estimaciones de los heridos de ambos bandos se deducen del número de muertos, que ya incluye un trabajo significativo.

William J. Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia, escribió en un artículo publicado en Foreign Affairs el mes pasado que los muertos y heridos rusos sumaban 315.000 soldados.

Muchos médicos, veteranos o familiares, al ser contactados, rechazaron hablar sobre los heridos, no sea que violen las leyes rusas contra la divulgación de información confidencial o el menosprecio al ejército, sin mencionar poner en peligro sus trabajos o beneficios.

Múltiples entrevistas indicaron que el principal objetivo en el tratamiento de los heridos era volverlos a desplegar en el frente rápidamente. Escasez de descargas médicas, analistas y personal médico dijeron, subrayando la necesidad desesperada de soldados, con el Ministerio de Defensa prefiriendo reciclar a los heridos en lugar de implementar otra movilización impopular.