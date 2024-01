CES 2024: Belkin lanza cargadores Qi2, cargadores GaN y el primer soporte para iPhone con seguimiento automático certificado por Apple.Translation: CES 2024: Belkin lanzará cargadores Qi2, cargadores GaN y el primer soporte para iPhone con seguimiento automático certificado por Apple.

En CES de esta semana, Belkin está haciendo una serie de anuncios relacionados con Apple, incluida la confirmación de que varios cargadores inalámbricos basados en el nuevo estándar Qi2 derivado de MagSafe están a punto de llegar al mercado. Belkin también está anunciando varios productos de carga por cable con tecnología GaN y un soporte innovador para iPhone que te mantiene en el cuadro de la cámara mientras te mueves.

Los cargadores Qi2 iniciales de Belkin fueron anunciados en agosto y han estado trabajando en su certificación Qi2 entre los primeros productos que admiten el estándar. Estos productos incluyen el Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand y el 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2, así como un cargador inalámbrico 2-in-1 sin el cargador de Apple Watch. Como cargadores Qi2, todos estos dispositivos admiten hasta 15 vatios de carga para iPhones, al igual que con ‌MagSafe‌.

BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand

El Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand se colapsa en una almohadilla plana para mayor conveniencia y viaje, pero luego se extiende a un modo de pie en ángulos ajustables para una fácil visualización, como en el modo StandBy. Viene con un cable USB-C de 5 pies y un adaptador de corriente USB-C de 20 vatios.

El BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2 es una almohadilla de carga plana con un punto Qi2 de 15 vatios para cargar un ‌iPhone‌ y un segundo punto Qi de 5 vatios para otro teléfono o AirPods. Un puck de carga de Apple Watch desmontable ofrece carga rápida en modelos de Apple Watch compatibles, y se incluye un cable USB-C a USB-C de 5 pies junto con un adaptador de corriente USB-C de 30 vatios en la mayoría de los SKU.

BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2

El BoostCharge Pro 2-in-1 Magnetic Wireless Charging Pad con Qi2 ofrece una configuración similar con un diseño plano, un pad Qi2 de 15 vatios y un pad Qi de 5 vatios para AirPods u otro dispositivo, pero no incluye un puck de carga de Apple Watch. Se incluye un cable USB-C a USB-C de 5 pies, al igual que un adaptador de corriente de 30 vatios en la mayoría de los SKU.

BoostCharge Pro 2-in-1 Magnetic Wireless Charging Pad with Qi2

Además de los cargadores Qi2 anunciados anteriormente, Belkin está anunciando algunos productos más en su línea Qi2 en CES, incluido un soporte 3-en-1 en forma de árbol que es muy similar a otros cargadores 3-en-1 que Belkin ha estado ofreciendo durante varios años. El nuevo BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Stand incluye una base plana con un punto de carga para AirPods, y luego un brazo elevado con un pad Qi2 para cargar un ‌iPhone‌ con hasta 15 vatios y un puck de Apple Watch con soporte de carga rápida.

BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Stand

A diferencia de los cargadores en forma de árbol anteriores de Belkin, este nuevo incluye soporte giratorio en el pad Qi2 que le permite ajustar fácilmente el ángulo de su teléfono mientras está en el cargador. Este soporte tendrá un precio de $149.99 y se lanzará en marzo.

Finalmente, para la familia Qi2, está el BoostCharge Pro Magnetic Power Bank, que estará disponible en un modelo de 5,000 mAh por $59.99, un modelo de 8,000 mAh por $79.99 y un modelo de 10,000 mAh por $99.99 a partir de marzo. Los tres modelos incluyen soporte Qi2 para una carga inalámbrica de hasta 15 vatios, con carga passthrough para recargar simultáneamente el power bank y un teléfono conectado.

BoostCharge Pro Magnetic Power Banks

Los bancos de energía también incluyen un soporte inclinable para facilitar la colocación de su teléfono mientras ve videos, lee o chatea. Se incluyen puertos USB-C tanto para recarga como para carga por cable desde los bancos de energía.

Además de los productos de carga inalámbrica Qi2, Belkin también está anunciando un par de productos de carga por cable que utilizan la tecnología GaN para una carga más eficiente en diseños compactos. En primer lugar está el BoostCharge Pro 4-Port USB-C GaN Charger 200W, que incluye cuatro puertos USB-C para recargar una variedad de dispositivos de alta potencia. Dos de los puertos admiten hasta 140 vatios de potencia de carga, mientras que los otros dos admiten hasta 60 vatios, pero la salida total máxima en cualquier momento está limitada a 200 vatios. Este cargador tendrá un precio de $129.99 y se lanzará en marzo.

BoostCharge Pro 4-Port USB-C GaN Charger 200W

En segundo lugar, Belkin está presentando el 6-in-1 Core GaN Dock, que dice que es un 50% más pequeño que otras soluciones 6-en-1. Incluye un puerto HDMI con soporte para una pantalla 4K, un par de puertos USB-A para dispositivos antiguos, un par de puertos USB-C (uno con entrega de energía de 96 vatios) y un puerto Ethernet Gigabit. Tiene un precio de $139.99 y está disponible para ordenar hoy con un lanzamiento próximo.

6-in-1 Core GaN Dock

Y por último, Belkin está anunciando lo que dice es el primer accesorio del mundo que aprovecha el marco DockKit de Apple introducido en iOS 17 para seguimiento de rostros y objetos. El Auto Tracking Stand Pro es un soporte de carga ‌MagSafe‌ para su ‌iPhone‌ que incluye una base motorizada que admite un giro completo de 360º y un giro de hasta 90º. Una vez emparejado con su ‌iPhone‌ a través de NFC, el marco DockKit le permite a su Soporte de Móvil y a la estación de trabajo que se registren entre sí para realizar el seguimiento automático y mantenerlo en el cuadro mientras se mueve.

Auto Tracking Stand Pro

Funciona tanto en orientación vertical como horizontal y con las cámaras frontal y trasera, y admite FaceTime, la aplicación nativa de la cámara y otras aplicaciones de videollamadas. El soporte tiene una batería integrada recargable que le permite funcionar durante hasta cinco horas mientras está en movimiento, para vlogs y otros escenarios donde es posible que no tenga acceso fácil a una fuente de alimentación fija. Cuando está conectado a la corriente, puede cargar su teléfono a través de ‌MagSafe‌ con hasta 15 vatios, manteniendo todo alimentado.

El Soporte de Seguimiento Automático Pro tendrá un precio de $179.99 y Belkin actualmente lo enumera como “próximamente”, con la posibilidad de inscribirse para ser notificado acerca de su disponibilidad.