Ahora Ellos Dictan las Normas

(Bloomberg) — Tras la liberación por parte del Estado español de los activistas que habían sido encarcelados por sus conexiones con el grupo terrorista vasco ETA, la mayoría se desvaneció en el olvido. Pero no Arnaldo Otegi.

Cuando fue liberado en 2016, Otegi regresó para ocupar un papel similar en la política vasca al que lo llevó a su arresto. El país a su alrededor había cambiado durante sus seis años de encarcelamiento, incluso si él no: su partido se había reinventado como un jugador político legítimo — los tribunales de todos modos dictaminarían que su condena era injusta — y el movimiento separatista militante del cual surgió había dejado las armas.

Ahora, apenas 13 años después de ese alto el fuego que puso fin a una generación de violencia, está a punto de protagonizar un gran revés político a medida que los vascos se dirigen a las elecciones con el partido Bildu que lidera, liderando en las encuestas. Si Bildu desbancara a los incumbentes de cuatro décadas en las elecciones del domingo, marcaría un momento crucial para Otegi, así como para el flanco de izquierda del movimiento nacionalista vasco. La victoria también significaría que España tendría que lidiar con un nuevo signo de cómo el país se está fragmentando.

“No tenemos prisa”, dijo Otegi en una entrevista en la sede de su partido en Bilbao. Sea cual sea el resultado de las elecciones, agregó, “estamos en proceso de consolidarnos como una alternativa real para el futuro”.

Algo más había cambiado en la ausencia de Otegi. El sistema bipartidista que desde la muerte de Franco había transferido el poder de manera fiable entre la izquierda y la derecha se desmoronó, lo que otorgó una nueva prominencia a una serie de pequeños intereses y impulsó las preocupaciones de los separatistas tanto en el escenario nacional como en el legislativo.

El ascenso de Bildu ofrece nueva prueba de que esta red de alianzas competitivas es el enredo a través del cual los principales partidos de España deben abrirse camino ahora.

Viene justo cuando el país se prepara para el controvertido regreso del separatista catalán exiliado Carles Puigdemont. Puigdemont, quien huyó de los tribunales españoles después de organizar un referéndum ilegal sobre la independencia en 2017, aseguró una amnistía del primer ministro Pedro Sánchez a cambio de los pocos votos que los Socialistas necesitaban para asegurar un nuevo mandato después de las elecciones del año pasado.

A medida que estos grupos más pequeños han prestado votos a los partidos gobernantes, también han tomado decisiones. Y ninguno tan exitoso como el PNV, los pro-negocios incumbentes a los que Bildu amenaza con desbancar.

Aunque Bildu se ofrece como una ruptura con lo que Otegi llamó la forma “análoga” de hacer política del PNV, el recién llegado Bildu ha debilitado el apoyo del PNV en parte al imitar sus tácticas, según el sociólogo y psefólogo Braulio Gómez que trabaja en la Universidad de Deusto en Bilbao.

Después de elegir diputados en el legislativo nacional en Madrid desde 2015, parte del viaje de Bildu hacia la respetabilidad ha dependido de cómo ha cooperado con el gobierno de Sánchez. “El partido se movió del rincón”, dijo Gómez sobre Bildu. Y aunque el PNV respondió quejándose de que “Bildu nos está copiando”, agregó — que esa estrategia apenas ha perjudicado su posición con los votantes.

Hay una torre prominente en el horizonte visible desde la ventana de las oficinas de Bildu, un corto paseo hacia arriba desde el Museo Guggenheim de Bilbao diseñado por Frank Gehry. En ella se encuentra Iberdrola SA, el mayor productor de energía renovable de Europa. Y aunque opera en más de 20 países y la mayor parte de su negocio se lleva a cabo desde la capital nacional, ha optado por seguir teniendo su sede en la región, donde es el mayor contribuyente de impuestos, lo que significa que el PNV ha sido rápido en defender sus intereses en Madrid.

Esto se evidenció a mediados de 2021, cuando el gobierno de Sánchez se vio obligado a dar marcha atrás en una propuesta para gravar a las empresas energéticas porque el PNV, cuyos votos necesitaba, señaló su oposición al movimiento.

Bildu se centra en construir su base y en demostrar que puede ser un partido político mainstream, según Pello Otxandiano, el candidato de 41 años que aspira a liderar el legislativo regional. “Ganemos o no, estamos dibujando un nuevo mapa político”, dijo en una entrevista en la sede del partido.

Pocos signos de los orígenes controvertidos de Bildu son visibles más allá de la puerta delantera fuertemente fortificada de esas oficinas. En su interior, un equipo de entusiastas funcionarios jóvenes del partido deja una atmósfera más reminiscente de un WeWork que de la celda militante que algunos en Madrid les gusta imaginar.

El ascenso de Bildu se debe en gran parte a Sánchez, quien le dio una apariencia de respetabilidad cortejando sus votos.

Ahora, su creación podría volverse en su contra. Al asociarse con Bildu, el primer ministro también contribuyó a debilitar a su aliado de mayor antigüedad, el PNV. Si, como se espera, el resultado del domingo le da a Bildu la oportunidad de gobernar en el País Vasco, el PNV reconsiderará cómo manejar su relación con Sánchez y podría tener incentivos para cortar lazos en algún momento, según un alto funcionario del PNV que solicitó hablar de forma anónima.

La relación entre Sánchez y los nacionalistas vascos y catalanes en quienes ha confiado para consolidar el poder en Madrid es ante todo un matrimonio de conveniencia. Los cuatro principales partidos nacionalistas son pragmáticos acerca de la relación, según altos funcionarios de Bildu, el PNV y los dos partidos catalanes.

Exigirán concesiones siempre que Sánchez los necesite sin tratar de establecer una estrategia a largo plazo para la cooperación, dijeron personas familiarizadas con las estrategias electorales de los cuatro partidos, que pidieron permanecer en el anonimato.

Lo que hace este enrevesado entramado de intereses aún menos predecible es que el camino de Bildu hacia el gobierno regional no está garantizado, incluso si obtienen la primera posición el domingo. Se espera que los Socialistas de Sánchez queden en tercer lugar y tengan la posibilidad de decidir si ayudar a Bildu a gobernar o continuar en su coalición actual con el PNV. Cualquiera de las decisiones tendrá ramificaciones en el escenario nacional, ya que ambos grupos vascos son aliados clave de Sánchez en Madrid.

Hace unos meses, los Socialistas sorprendieron a los observadores de la política española cuando respaldaron una moción de censura que Bildu presentó contra el gobierno de tendencia derechista en la ciudad de Pamplona. Pero es improbable que esa situación se repita en el País Vasco, según un alto funcionario socialista.

Los Socialistas probablemente continuarán siendo fieles al PNV después de las elecciones del domingo, dijo la persona, a pesar de su compatibilidad ideológica con Bildu. Eso se debe a la percepción del partido de izquierda fuera de su región de origen. Muchos votantes creen que no ha ido lo suficientemente lejos en el rechazo a la violencia de los ataques terroristas perpetrados por ETA, dijo la persona, y agregó que el cálculo se hizo sobre la base de que no respaldar a Bildu no pondría en riesgo la estabilidad del débil gobierno de Sánchez.

Para Bildu, elegir a un candidato como Otxandiano sin vínculos con los años sangrientos es parte de su propio proceso de ruptura con el pasado.

Pero el PNV también siente la presión de cambiar. Recientemente, en lugar de buscar un cuarto mandato para el presidente regional en funciones, reemplazaron abruptamente a su candidato en un esfuerzo por atraer a un voto más joven y frenar el ascenso de Bildu. Andoni Ortuzar, líder del PNV durante 11 años, hablando en su propia sede, reconoció que el partido estaba sintiendo el cansancio de los votantes.

“El cambio es bueno”, dijo sobre el cambio. El domingo, España sabrá hasta dónde llega ese sentimiento.

–Con la ayuda de Ana Andrade (Economista), Jorge Valero y Thomas Hall.

