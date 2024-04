PM Modi y Amit Shah envían saludos en Mahavir Jayanti.Traducción al español: “PM Modi y Amit Shah extienden deseos en Mahavir Jayanti”

El primer ministro Narendra Modi extendió sus saludos a los ciudadanos en la ocasión del Mahavir Jayanti, diciendo que los mensajes del Señor Mahavir son una inspiración para el país en la construcción de una India desarrollada.

En una publicación en X, el PM Modi dijo: “En la auspiciosa ocasión de Mahavir Jayanti, mis mejores deseos a todas las familias del país. Los mensajes del Señor Mahavir relacionados con la paz, la moderación y la buena voluntad son una inspiración para el país en la construcción de una India desarrollada”.

El Ministro de Asuntos Internos, Amit Shah, también envió sus mejores deseos en la ocasión del Mahavir Jayanti y dijo que los principios del Señor Mahavir de no violencia, verdad, no robar, celibato y no posesión guiarán a las generaciones.

En una publicación en X, Amit Shah dijo: “Infinitos deseos para todos en el Jayanti del Señor Mahavir. El Señor Mahavir Ji, símbolo eterno de sacrificio, penitencia, verdad y no violencia, allanó el camino para el bienestar de toda la raza humana a través de sus enseñanzas. Sus principios Panchsheel de no violencia, verdad, no robar, celibato y no posesión guiarán a las generaciones”.

El Jayanti de Mahavir se celebra para conmemorar el aniversario del nacimiento del Señor Mahavir, que en su infancia recibió el nombre de ‘Vardhamana’. El Señor Mahavir nació en el año 615 a.C. en una familia real.

A medida que Vardhamana creció, renunció a su estatus principesco a la edad de 30 años y comenzó su viaje espiritual en busca de la verdad y la iluminación. Practicó austeridades y meditó durante 12 años en un bosque para lograr el ‘Kevala Jnana’. Luego propagó el Dharma conocido como el jainismo.

El aniversario del nacimiento de Mahavira se celebra con alegría y entusiasmo por la comunidad jaina en todo el mundo. Mahavira fue el vigésimo cuarto Tirthankara del jainismo que difundió la paz y la armonía a través de sus enseñanzas. Las enseñanzas centrales de Mahavira son la no violencia, no robar, castidad y no apego. Indrabhuti Gautama fue el discípulo principal de Mahavira, quien escribió las enseñanzas de su maestro para beneficio del mundo.

El Jayanti de Mahavir se celebra con rituales como rezar en templos jainas, procesiones, cantar himnos en honor al Señor Mahavira, ayunar para purificar el cuerpo y el alma, caridad, programas culturales y conferencias de estudiosos religiosos y líderes.

El festival del Mahavir Jayanti se celebra para resaltar la importancia del jainismo en el mundo, especialmente en la India. La enseñanza clave de ‘ahinsa parmo dharma’ o no violencia, tiene una gran importancia en el mundo hoy en día.