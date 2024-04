La mina de tierras raras se convierte en un referente para la política de minerales de EE.UU.

Un sitio cercano al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica se está convirtiendo en un campo de pruebas para los intentos de Estados Unidos de combatir la dominación global de China en minerales críticos.

Washington se ha comprometido a financiar a una empresa minera poco conocida con sede en Londres con la esperanza de extraer tierras raras, un conjunto de 17 minerales clave para las tecnologías de energía limpia, de los montones de tiza fuera del parque de safaris, ya que Estados Unidos busca desafiar la ventaja de China en el acceso a los metales a nivel mundial.

Pero una caída del 63 por ciento en los precios de las tierras raras desde el inicio de 2022 ha puesto en duda la capacidad del proyecto para recaudar fondos. El destino de la mina de $300 millones en Phalaborwa puede ser un eco de otros que buscan extraer minerales críticos para Occidente, y plantea la cuestión de si el apoyo de Estados Unidos es suficiente para construir un contrapeso a Beijing.

El proyecto, cuyo sitio es visitado por kudús, springboks y búfalos, está cerca de completar un estudio de viabilidad sobre la extracción de minerales de los desechos de yeso generados por antiguas minas de fosfato, pero todavía necesita recaudar otros $250 millones.

“La pregunta es ‘dado el precio conjunto de las tierras raras, ¿tiene sentido seguir adelante?'”, dijo Andrew Breichmanas, analista de Stifel.

Para la Casa Blanca, abordar el dominio chino es una prioridad estratégica: China alberga el 70 por ciento de la minería de tierras raras y el 90 por ciento de la capacidad de procesamiento, según la Agencia Internacional de Energía.

Esto le da a Beijing un casi monopolio en imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, aerogeneradores y aviones de combate. China también controla el suministro de otros recursos de energía limpia como el grafito, el cobalto y el níquel.

Washington ha estado buscando invertir en su propio suministro futuro. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC) ha invertido $105 millones en TechMet, un fondo de minerales críticos de $1 mil millones, que ha prometido $50 millones de capital para Rainbow Rare Earths, la empresa detrás de la mina, cuando esté lista para comenzar a recaudar fondos para construir la planta a finales de este año.

Nisha Biswal, directora ejecutiva adjunta de la DFC, dijo que la entidad estatal espera aumentar las inversiones en minerales críticos africanos, con un total de este año que probablemente supere los $700 millones del año pasado. “Esto es solo el comienzo”, agregó.

Un elemento clave de eso es financiar proyectos como el ferrocarril del Corredor Lobito para conectar un puerto en Angola con minas de cobre en la región. Y más allá de la DFC, Washington está proporcionando incentivos para la construcción de plantas de procesamiento de EE. UU. a través de la Ley de Reducción de la Inflación.

Sin embargo, las recientes caídas de precios en litio, cobalto, níquel y grafito, todos ingredientes en las baterías de vehículos eléctricos, han llevado a los productores occidentales a cerrar minas, reducir la producción y disminuir los planes de expansión. Entre los principales mineros, BHP está considerando cerrar Nickel West en Australia Occidental; Albemarle, el mayor productor de litio del mundo, ha reducido los planes de gasto; y Glencore está reduciendo la producción de cobalto.

Los analistas dicen que estos proyectos están en riesgo por las fluctuaciones de precios porque los esfuerzos occidentales para apoyar el sector siguen siendo fragmentados y defectuosos en comparación con el liderazgo multidecenal de China.

Rainbow Rare Earths dice que proyectos como el suyo serán vitales para la seguridad energética occidental © Rainbow Rare Earths

Los productores chinos a menudo están integrados con actividades industriales o reciben financiamiento respaldado por el Estado, lo que les permite seguir adelante incluso en tiempos de caída de los precios de las materias primas.

Rainbow Rare Earths argumenta que proyectos como el suyo son cruciales para la seguridad energética occidental. “Su energía verde, aerogeneradores, autos eléctricos, drones y teléfonos celulares tienen elementos de tierras raras en ellos”, dijo George Bennett, director ejecutivo. “Fuentes fuera de China que brinden al oeste algún tipo de independencia son muy importantes”.

Amos Hochstein, asesor energético principal del gobierno de EE. UU., dijo que el futuro mercado energético podría caer en trampas similares a las vistas con los combustibles fósiles.

“Mi preocupación es que lo peor de la arquitectura energética del siglo XX se repita en el siglo XXI”, dijo Hochstein. “Podría ser tal vez peor porque, en lugar de un grupo de países que controlan el suministro, habrá un único punto de falla o un único punto de capacidad para manipular el suministro y los precios globales”.

En particular, los inversores temen que China pueda inundar el mercado de tierras raras como ha hecho periódicamente desde la década de 1980. Beijing influye en el suministro y los precios a través de políticas impositivas, sistemas de cuotas y restricciones a la exportación, pero niega ejercer control para dañar a los competidores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: “La afirmación de que China controla los precios del mercado a través del dumping y otros medios es completamente infundada. En la era de la globalización, los intereses de varios países están profundamente integrados”.

Agregó que las cadenas de suministro globales reflejaban el “funcionamiento de las leyes económicas” mientras que China “siempre se adhiere a los principios de apertura, coordinación y compartición, desempeñando un papel positivo en la seguridad y estabilidad de la producción global de recursos minerales críticos y la cadena de suministro”.

Sin embargo, los precios han sido volátiles. Los precios del óxido de neodimio-praseodimio, un compuesto de dos de las tierras raras más importantes para los imanes permanentes, para las cuales China es tanto el mayor proveedor como el consumidor, rondan los $53,000 por tonelada, después de alcanzar el nivel más bajo en más de tres años en marzo, según Argus, un proveedor de datos.

Tales precios “ponen seriamente en peligro a los productores no chinos y a los proyectos de exploración”, dijo Ellie Saklatvala, jefa de precios de metales no ferrosos en Argus.

Bennett de Rainbow argumenta que Washington necesita considerar almacenar tierras raras y otros minerales críticos garantizando un precio mínimo para los productores a través de contratos de suministro a largo plazo. Estaría dispuesto a firmar dicho acuerdo a pesar de que también establecería un límite en los precios que la mina podría recibir.

Otros mineros occidentales han asegurado acuerdos de compra de suministro con empresas: Lynas de Australia, que recibió financiamiento concesional de entidades gubernamentales japonesas, alcanzó un acuerdo con el conglomerado japonés Sojitz, mientras que MP Materials en EE. UU. firmó un acuerdo con General Motors.

Este mes, Gina Rinehart, la persona más rica de Australia, reveló que había adquirido participaciones minoritarias en Lynas y MP Materials, alimentando la especulación de que las negociaciones de fusión entre los dos grupos de tierras raras más grandes fuera de China, que terminaron en febrero, podrían reavivarse.

Breichmanas de Stifel dijo que el proyecto de Phalaborwa “justifica” el desarrollo, pero “los acuerdos de compra de suministro van a ser realmente, realmente importantes”.

“El gobierno de Estados Unidos necesita convertirse en el comprador de último recurso”, dijo Bennett. “Es un problema de huevo o gallina. No se puede construir [manufactura] capacidad porque no tienes un suministro confiable. No puedes crear un suministro confiable a menos que tengas un comprador para ello”.

Esto también resolvería otro problema estratégico para Estados Unidos, dijo Bennett. El país no tiene productores de aleaciones de tierras raras ni fabricantes de imanes, pero cualquier productor de productos finales necesitaría suministros confiables de material asequible para asegurar su propio financiamiento.