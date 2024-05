Los proveedores de automóviles de Europa llegan al final del camino.

La UE planea prohibir la venta de nuevos automóviles con motor de combustión interna a partir de 2035, lo que significa que algunos trabajos inevitablemente se volverán redundantes (Léa PERNELLE) Emrullah Karaca ha estado fabricando frenos durante los últimos 20 años, pero ahora está aprendiendo a ensamblar bombas de calor, ya que la fábrica Continental donde trabaja en el norte de Alemania está programada para cerrar. La producción del componente de automóviles en la ciudad de Gifhorn terminará en 2027 y se trasladará a Croacia, la República Checa y Gales para mantener los costos “competitivos”, según Continental, que recortará alrededor de 7,000 puestos de trabajo en todo el mundo. La reubicación significa una nueva carrera para Karaca, de 49 años, uno de un número creciente de trabajadores en empresas que suministran el sector automotriz vital de Alemania que están siendo afectados por un tsunami de despidos. Enfrentándose al doble golpe del fin de los motores de combustión y la creciente competencia de China, proveedores europeos como Bosch, ZF y Webasto han anunciado recortes, que se han acumulado hasta el punto en que el tema ha arrojado una sombra sobre las próximas elecciones de la UE. Bruselas ha prometido hacer más para impulsar la industria automotriz nacional y abordar la competencia desleal de rivales asiáticos más baratos. Pero los planes de la UE de prohibir la venta de automóviles nuevos con motor de combustión interna a partir de 2035, significa que algunos trabajos inevitablemente se volverán redundantes. – Cambio de batería – El próximo cierre de la planta de Continental en Gifhorn ha sido el catalizador para que Karaca y los otros 800 empleados que trabajan allí comiencen a recibir capacitación en otra área. Una empresa local de sistemas de calefacción, Stiebel Eltron, ha propuesto hacerse cargo del sitio y retener a algunos empleados para futuras producciones. “Frenos o bombas de calor, me da igual”, dijo Karaca, cuyos dos padres trabajaron para Continental en la fábrica. Fabricar escapes, faros, cajas de cambios o frenos ha sido durante mucho tiempo un trabajo estable con proveedores en Alemania empleando solo algunos 270,000 personas. Pero las tecnologías en las que se han especializado están obsoletas y el proceso de fabricación de automóviles eléctricos es menos intensivo en mano de obra. “Si hoy necesitas 100 personas para producir un motor normal, entonces con el motor eléctrico solo necesitas 10”, dijo Jutta Rump, profesora de negocios en la Universidad de Ludwigshafen. En Gifhorn, Stiebel Eltron está ofreciendo la perspectiva de empleo a unos 300 de la fuerza laboral de Continental. Otros 100 podrían encontrar un hogar en una planta de movilidad de Siemens cercana que suministra a empresas de ferrocarril. – Malas perspectivas – Los pocos trabajos que quedan están bajo una presión creciente de competidores chinos, que están captando una parte creciente del mercado. El fabricante chino de baterías CATL ha crecido rápidamente para convertirse en el tercer mayor proveedor de automóviles del mundo, en un sector aún liderado por Bosch, según la consultoría Roland Berger.La historia continúa En Alemania, una de cada tres empresas del sector planea trasladar parte de su producción al extranjero en los próximos años para reducir costos, según un estudio de la asociación automovilística alemana VDA. El hacha ya ha caído sobre 3,400 trabajadores en la fábrica de Ford en Saarlouis, en el oeste de Alemania. El cierre de la planta se lleva consigo toda una red de proveedores locales, cuyos trabajadores realizaron una huelga de seis días en marzo para obtener mejores condiciones de despido. Entre ellos, Luca Thonet, de 33 años, empleado por el proveedor de Ford Lear, dijo que le gustaría quedarse en la región, cerca de la frontera francesa. “Pero casi no queda industria en la región, y las otras fábricas tampoco están en una situación muy buena”, dijo a AFP. Thonet mencionó la situación en ZF, el segundo mayor proveedor de automóviles de Alemania, que anunció el cierre de dos sitios en su mercado nacional. El consejo de trabajadores de ZF teme que unos 12,000 despidos podrían estar en camino, y una parte en la misma región que Saarlouis. Alemania podría estar enfrentando escasez de trabajadores, pero no todos los sectores están igualmente afectados. En IT, desarrollo de productos o ventas “falta personal calificado”, dijo la experta Rump. “Eso no es el caso en producción.”lep/smk/sea/hmn/cw