El gobierno BJD caducará el 4 de junio: PM Modi en OdishaEl gobierno BJD expirará el 4 de junio: PM Modi en Odisha

El Primer Ministro Narendra Modi afirmó el lunes que la fecha de caducidad del gobierno de BJD en Odisha es el 4 de junio, el día en que se anunciarán los resultados de las elecciones a la Asamblea.

Dirigiéndose a su primer mitin electoral en el Estado, el Sr. Modi instó a la gente a darle una oportunidad al BJP para hacer de Odisha el Estado número uno del país.

Las elecciones de la Lok Sabha 2024 | Siga las actualizaciones en vivo desde el 6 de mayo.

En una aparente crítica al presidente de BJD y al Jefe de Gobierno Naveen Patnaik, el Primer Ministro dijo: “Odisha necesita un CM que entienda el idioma y la cultura odia”.

“El BJP formará un gobierno de doble motor aquí después de las elecciones. La fecha de caducidad del gobierno de BJD es el 4 de junio de 2024”, dijo el Sr. Modi en el mitin de Berhampur.

“Odisha ha sido olvidada por el BJD, el Congreso está arruinado…”

Mientras tanto, el BJP emerge como un nuevo sol de esperanza.

Escuchen lo que dijo el Primer Ministro Narendra Modi…

Vea el video completo: [enlace al video]

También afirmó que Odisha no se ha beneficiado del Ayushman Bharat Yojana, ya que el “gobierno de BJD no lo implementó” en el Estado.

El Centro otorgó ₹10,000 millones bajo el esquema ‘Misión Jal Jeevan’ a Odisha, pero el gobierno de BJD no pudo gastar adecuadamente el dinero.

“Le han dado 50 años al Congreso y 25 años al BJD. Simplemente denle cinco años al BJP. Haremos de Odisha el Estado número uno del país”, dijo el Sr. Modi en el mitin.

Odisha tiene tierras fértiles, recursos minerales y costas marinas, pero la gente sigue siendo pobre, afirmó.

“Lanzamos un manifiesto visionario para Odisha prometiendo empleos para jóvenes y mujeres y facilidades de salud para las personas mayores. El BJP cumple lo que promete”, agregó el Sr. Modi.

Las elecciones a la Asamblea y a la Lok Sabha en Odisha se celebrarán simultáneamente.